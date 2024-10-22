12星座誰最易與真愛擦身而過？白羊不輕言放棄　摩羯太少主動追求

這年頭，真愛難尋，但還有不少人，即使遇上了真愛，也容易錯過。



今天就給大家盤點一下，十二星座誰最容易錯過真愛？

一窺12星座的愛情錯過指數，快來看你容易錯過真愛嗎？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

12星座與真愛的錯過指數（IG@tvn_drama；01製圖）

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1. 白羊座

錯過指數：★☆



白羊如果喜歡上了誰，是絕對不會輕易放棄的。而且也願意花時間花精力去追，表白什麼的也是從來不害羞。所以對於白羊來説，他們很難錯過真愛。不過白羊的攻勢這麼熱烈，也容易嚇跑很多比較內斂的人。所以白羊在下手之前，一定要多瞭解對方到底喜歡什麼樣的風格。

2. 金牛座

錯過指數：★★★★☆



金牛容易錯過真愛，主要是因為他們容易瞻前顧後。對於戀愛他們考慮的因素太多，不但精神世界要合得來，物質方面也得門當戶對。在他們不停猶豫和比較的時候，可能心儀的人早就和別人雙宿雙飛了……

3. 雙子座

錯過指數：★★★★



幽默風趣的雙子總是能吸引來不少喜歡自己的人，但卻不一定能吸引來自己喜歡的人。而且在戀愛過程中，平時伶牙俐齒的雙子卻很難表達出自己的真實想法，明明很在乎對方，卻總裝作不在乎。所以對雙子來説，想和真愛走到最後，需要多多反思自己表達情感的方式。

4. 巨蟹座

錯過指數：★★★★☆



巨蟹碰到喜歡的人，一般不敢主動出擊，只敢等對方來撩。而傲嬌的他們，有時候即使對方主動出擊，也還要假裝拒絕一下。如果對方不太有耐心，或者是不太有信心，巨蟹的「拒絕」就會徹底把兩人之間曖昧的小火苗掐滅。

5. 獅子座

錯過指數：★★★★★



獅子座最害怕失去做自己的自由，所以對他們來説，放低姿態去迎合別人、追求別人是不可能的。即使偶爾鼓起勇氣試一次，如果失敗了，也容易一蹶不振。而別人看到獅子總是用驕傲築起一道高牆，也會望而卻步。所以對獅子來説，想要不錯過真愛，一定要學會放下姿態。

6. 處女座

錯過指數：★★★☆



處女座的挑剔是出了名的。並且他們嘴上也不饒人，明明是喜歡某人，卻不愛説甜言蜜語，不承認對方在自己心裏的分量。不過處女座對於喜歡的人，也很願意真心付出，體貼入微。很多處女座都選擇和對方從朋友做起，等對方陷入自己「温柔的陷阱」之後再表白。

+ 10

7. 天秤座

錯過指數：★★☆



形象好情商高的天秤，從來不缺追求者，所以對他們來説，似乎根本不存在「錯過真愛」這件事？但天秤很難拒絕對自己好的人，又缺乏追求自己真心喜歡的人的勇氣，所以追求他們的人越多，天秤的「選擇困難症」越容易發作，慌亂之中就錯過了真愛。

8. 天蠍座

錯過指數：★☆



天蠍面對真愛的時候，一般能把握好兩人之間的尺度，該親近的時候不害羞，該保持距離的時候也不死纏爛打，所以天蠍很少會錯過真心喜歡的人。不過有一部分天蠍喜歡故弄玄虛，或是不愛表達自己的真實想法，這樣的天蠍就很容易一次次錯過真愛。

9. 射手座

錯過指數：★



射手座本就人氣極高，朋友眾多，心態也好，不至於因為一時的戀愛失敗而一蹶不振，只會越挫越勇。所以射手座遇上真愛，大多能把握住。但是貪玩的射手很容易給人不靠譜的感覺，讓人覺得他們就像天邊的雲。所以如果射手想讓自己和另一半少一些爭吵，就必須改一改自己大大咧咧的性格，給對方多點關心。

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+ 10

10. 摩羯座

錯過指數：★★☆



許多人都覺得摩羯是值得共度一生的好伴侶，因為他們忠誠又踏實，和他們在一起的生活會是平靜又安穩的。但是「真愛」這件事，對摩羯來説就有點難度了。他們很少主動出擊去追求自己喜歡的人，即使兩人在一起之後，木訥的摩羯也容易被人誤解成「戀愛不走心」，但其實他們只是偶爾反應慢呀！

11. 水瓶座

錯過指數：★★★★★



很多水瓶在面對戀愛的時候都表現得很疏離，越喜歡對方就越不敢靠近對方。同時內心也會避免想起對方，不停地否認自己對對方的感情。這樣的反應，除非湊巧對方也喜歡水瓶，並且也願意主動來追求，不然想要遇見真愛脱單，可真是難上加難了。

12. 雙魚座

錯過指數：★★★☆



雙魚在戀愛裏儀式感特別強，特別看重對方製造浪漫的能力，但他們也容易因此被坑。畢竟這些表面功夫是很容易做到的，但不代表做了這些事，就是真的愛你。某些不擅長做表面功夫、比較實際的人，就會被雙魚拒絕，可説不定這些人才是能真正帶給你幸福的人。

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