還沒結婚千萬別做這6件事？女生拍拖必看　熱戀中也切勿急著同居

在五彩繽紛的戀愛世界裡，有些女人是天生的「人間清醒」，但也有很多是無可救藥的「戀愛腦」；一旦愛上對方就無怨無悔，經常毫無保留地付出，甚至每天都想與對方黏在一起、世界總繞著對方轉。



但其實每個男人都是天生的獵人，他們喜歡「追逐」所帶來的刺激與快感，得不到的總在騷動，越夠不到就越令人心癢。因此那些具有「獨立性」與「神秘感」的女人，對男人而言總具有難以忽視的不凡魅力。要記得，男人想要的不是另一個「媽媽」而是令他著迷的另一半，一個經常過度付出的女人，對方只會逐漸將一切當成理所當然，想當然耳，也就不會有求婚及結婚的念頭了。為避免這種狀況發生，還未嫁進門前千萬別做以下6件事，趕緊一起來看看！

女生在拍拖到正式結婚前千萬不要做「這6件事」，否則對方只會當作理所當然！（點擊放大瀏覽）▼▼▼

女生婚前切記勿做的6件事（IG@kbsdrama；01製圖）

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1. 不要幫忙洗碗收拾

一對關係穩定的情侶，在交往過程中，難免會遇到要去對方家拜訪的情形，但相信許多女孩都有相同困擾——去另一半家中拜訪時，究竟要不要幫忙洗碗及收拾？這題真是萬年難解，網絡上各種說法更是爭論不休，這「碗」到底是洗還不洗？

還沒結婚，小編一律建議不要洗！在對方家長忙進忙出時，展現禮貌的方式有許多種，可以幫忙端菜、擺碗筷，但絕非搶著洗菜、洗碗、擦桌子。畢竟無論交往多久，說到底你依然只是「客人」的身份，並非嫁進門的「媳婦」，甚麼身份做甚麼事，千萬別踰矩還誤認這是「禮貌」。

2. 不要到對方家「過節」

誠如前面所述，甚麼身份做甚麼事，在還未結婚前，請不要到對方家吃年夜飯，或是一起過那些「本該與自己家人過的」重要節日，像是：父親節、母親節等。當然凡事總有例外，撇除孤兒或家庭變故、距離太遠等因素，導致無家可歸的特殊狀況，若你出生於一個「功能正常」的家庭，明明有家可回，那就千萬別跑到男友家圍爐、慶祝別人的父親節與母親節。

舉例來說，在過年期間的其他日子要去拜年、走春都沒問題，但「除夕夜」當日就「拋家棄父母」、跑到男友家與別人一起過，那就真的不太妥當，也可能讓對方父母認為你是個不顧家、不孝順的女生，請務必留心。

3. 不要急著同居

一對情侶選擇同居的理由可能很多，包括：熱戀期愛得難分難捨、結婚前想先試婚、省房租花銷等。但若兩人交往的時間尚短、感情尚未穩定，建議還是先別急著同居，應多花時間觀察。

這並非小編觀念古板，而是因為過早同居只會加速「戀愛感」的消磨，兩人意見不合時也沒有「獨立空間」可以隔離，甚至還會不知不覺將另一半的付出視為理所當然。尤其是同居容易產生「依賴心態」，若不幸面臨分開，將很難在分手後迅速回歸正常生活，這些事情怎麼想都不值得，因此「婚前同居」不是不行，而是要審慎思考、規劃後再進行。

4. 不要把自己當女傭

前面提到交往初期不建議同居，但若兩人感情穩定，也並非不能住在一起。只不過「同居」也有學問，同時身為情人與室友雙重關係的兩人，共同分擔房租、家事與日用品開銷非常合理，但若這些事情僅落到一方身上，則不是一個好的現象。

有許多女性認為「愛對方」就等於「照顧其起居」，無論是否住在一起，總會主動找機會幫對方打掃房間、洗摺衣物、煮飯等，這樣的行為「偶爾為之」是貼心，太常就變成「自我貶低」。經常將這些生活瑣事攬在身上，對方非但不會感謝你，還會越來越覺得理所應當，時間久了就會產生不對等的「失衡感」，讓感情陷入不健康的「危險境地」，長期下來，關係將剩下可悲的「自我感動」，對另一半剖心置腹還被嫌棄。

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5. 不要所有東西都共用

雖說「談錢傷感情」，但尚未結婚前，與「錢」有關的事還是盡量分清楚為佳，盡量避免所有東西都「共用」。這當然不是指要與另一半「斤斤計較」所有花費，而是有些事情本就適合「各自擁有」，這樣在兩人不幸分開時，也能比較好處理，像是：各種累積點數的會員卡、平台帳號，甚至是銀行存款帳戶等。

倘若以上這些東西在一開始就講清楚歸誰，那共用當然沒問題，只可惜人都不會在感情甜蜜時討論這些「現實」的事，所以建議還是從一開始就分清楚，避免日後可能帶來的麻煩與爭議。

6. 不要所有事都老實說

結婚前不需要所有事情都「老實説」，這並非要你說謊欺騙對方，而是有些事若不必主動說，就先不用急著「自我揭露」。舉例來說：自己的薪資與存款多寡、家中擁有多少房產、原生家庭的背景細節等，這些屬於非常私人領域的資訊，實在無須在交往期間就和盤托出。

雖說感情貴在「坦誠」，但若對方沒開口詢問，你也無須自己侃侃而談，況且通常也沒人會主動探問這些隱私，那麼你不主動提便不算是說謊。小編建議凡事「斟酌分享」即可，畢竟你和對方還沒有熟到「你所想像的」那樣，也還沒透徹瞭解彼此品行，防人之心不可無，懂得保護自己很重要。

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