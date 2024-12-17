Z世代Dating關鍵字Throning咩意思？PO相曬恩愛　分手點都唔公開

「Throning」是一個新的Z世代約會術語，指 的是以社會地位為目的而與人約會，重點在於透過伴侶的社會形象來提升自己，而非真正珍視對方的人格特質。



隨著社交媒體和交友App普及， 展示伴侶的社會地位以吸引人氣，成為Throning的動機之一。 這使得人們更容易透過社群網絡了解他人的生活狀態與社會地位。

Z世代約會新風潮「Throning」現象，現代愛情文化令新一代感情關係變質？（點擊放大瀏覽）▼▼▼

新一代約會關鍵字「Throning」是甚麼意思？ 戀愛模式不被專家看好（01製圖）

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Z世代創造了一個新的約會術語，用來形容那些不是為了愛情，而是為了社會地位而約會的人，這個單字是：Throning。

若按照字面翻譯，Throning對應的中文翻譯為「登上王位」或「即位」。 換言之，就是在一段約會關係中「攀龍附鳳」，利用對方的社會地位強化自身的形象、自我價值、實質影響力，而非注重伴侶的真實特質。

根據《PureWow》報導，Throning的行為本質上是將伴侶放在「理論上的寶座」上，將其視為社會影響力的象徵。典型的範例為，美國饒舌潮流天王Kanye West（現改名為Ye）與前妻金·卡戴珊（Kim Kardashian）的婚姻關係。

某種程度上，早前在台灣YouTuber圈鬧得沸沸揚揚的Ryu夫妻出軌事件，由於雙方皆受惠於「1+1大於2」的曝光效果，廣義上來說或許也屬Throning的範圍之內。

公私領域界線模糊，讓知名度變現更容易

自Facebook於2000年代中期興起後，近20年內社交媒體讓人們輕易的透過網絡展示自己的生活，包括Instagram、Threads，甚至是內地的主流社群媒體抖音、小紅書……皆旨在鼓勵人們向大眾分享社交生活。

隨著社交媒體越成熟，知名度越容易透過追蹤數、按贊數等指標量化，再進一步透過商業模式變現。這種趨勢一方面讓名流們更容易賺到錢，但卻也讓新世代的情感關係更容易變調。

例如，一項發表在《Science Advances》期刊的研究顯示，約會App的使用者通常會試圖找到比自己「更具吸引力的」對象，這也反映出人們在社會地位上的追逐心理。簡單來說，Throning並不是關於建立深厚且有意義的情感聯繫，而是關於透過伴侶的社會地位來提升自身的可見度。

Throning錯了嗎？恐難以帶來真實的情感滿足

然而，Throning的關係模式並不被專家所看好。「Reddi」約會App創辦人Stacy Thomson在接受《indy100》訪問時表示，基於社會地位建立的關係往往缺乏情感基礎，因此無法帶來真正的情感滿足。

雖然Throning可能會帶來短暫的自信或進入某些特定的社交圈，但這樣的關係很難有長遠發展，因為它缺乏共同價值和親密度。 Stacy Thomson

Thomson也強調，參與這類行為的人應該審視自己的動機，以及這樣的行為將如何影響自己和伴侶的長期關係。

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最終，真正的情感滿足往往來自於真誠和相互尊重的關係，而不是社會地位的追逐。 Stacy Thomson

事實上，回到香港文化圈來說，也有不少明星、網紅情侶/夫妻，被傳出是基於事業才共同經營媒體形象，實則是貌合神離。進一步來說，「攀龍附鳳」也絕非新概念，遠在社群媒體之前，戀愛/約會關係早有利益交換的成分。

因此，在社群平台的各種流量、訂閱、廣告分潤……機制背後，或許更可貴的是，一段不受外界眼光所困的真誠關係。

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【本文獲「數位時代」授權轉載。】