揭穿賤男真面目？深圳出現渣男曝光群組　被傷害後7成人唔信愛情

社交平台上，在「曝光深圳渣男」的帖子下，有一些深圳女生自發組建了一個「深圳渣男曝光群」。



在群裏，她們互相毫不避諱地分享被傷害的細節，以一傳十，提醒每位女生都注意某個行為惡劣的渣男，避免被他們營造的人設「收割」。

有人説，沒在深圳受過情傷，不足以談不婚。深圳女性，不僅遇到對的人很困難，而且遇到錯的人很容易，難怪大家的結婚意願那麼低。在深圳被渣過的女性，不在少數。經常有深圳女孩在社交平台上指控一位渣男，結果評論區多位女孩出來認領同一個人。她們遇到的渣男，不僅那些腳踏多條船，還借錢不還、傳染性病......樁樁件件，都談不上是人做的事。

都説深圳很小，不要亂搞。深圳女性也不怕出醜，任他去傷敵一千自損八百，公開承認就是被騙財騙色，留下這屈辱的「網絡案底」。

儘管有可能被告侵犯肖像權和隱私權，她們也想曝光這些渣男行徑。除了想報復，更多的是為了警醒下一位可能踩雷或者正在踩雷的深圳女性：謹防此人，遠離渣男保平安！

深圳女性聯手曝光渣男行徑，調查問卷訪問30人，試圖從她們的故事找出「玩弄感情」的人的共性（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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被騙錢騙色後 對方繼續招搖撞騙

在和這些被傷害過的女生的聊天中，有兩位女生的經歷令人唏噓。一位是吳棲、一位是李旬旬。她們都在渣男身上投入了大量的時間、真心和金錢，卻收穫了背叛、傷害和欺騙。

吳棲現在還在和前男友打官司，要回借給他的15萬。前男友不僅拒絕還錢，還和法院辯訴，不承認借了錢。還好吳棲之前留了心眼，在他每一次藉口要創業投資、家人生病，跟她借大額資金時，都把轉賬記錄截圖，並保存在了手機裏。他賴不了這筆賬。

不會拿他沒有辦法的，現在強制執行，看看讓他成為失信人怎麼樣？ 吳棲

吳棲早在兩年前刪光了他的聯繫方式，彼此已經斷聯很久，他甚至沒有和吳棲道歉，便想不了了之。直到法院聯繫上他還錢的那幾天，他打電話給吳棲，講話難聽，來找她的晦氣。

吳棲可不像2年前剛發現他腳踏五條船時那麼難過，當時的她哭到手都麻木了，現在她只有一個想法，就是拿回屬於自己的錢，不會再被他的任何言語動搖。

6年前，他就是靠着花言巧語，為吳棲提供滿滿的情緒價值，才讓吳棲決定和他在一起。交往了4年，吳棲沒有和他同居，也很少查他的手機。

在一次直播活動中，她意外發現了其他同期女友，她再深查，竟發現了他同時腳踏5條船。直覺告訴她，只是她發現了這麼些人，實際上應該還有更多人被當「第三者」。

這其中，還有一個富婆。吳棲聯繫上富婆，揭發他的真面目，富婆後知後覺，本來打算借300萬給他創業，就此打住。

「他就是滿嘴謊話，總是謊稱工作很忙，其實是在應付不同的女友，堪稱時間管理大師。他不僅不覺得自己劈腿、到處借錢不還是有問題的，他還非常自豪。他會遭到報應的，只是時間問題。」



現在，這個前男友仍然逍遙法外。吳棲介紹，他還是一個自媒體博主，平時會出鏡拍一些心靈雞湯的勵志視頻，吳棲一想到，面對鏡頭侃侃而談的他，背後是這樣一副老賴的嘴臉，就覺得非常可笑。

李旬旬是最近才和渣男分手的。為了放心，她還去醫院檢查，是否被前男友傳染了HPV。原因是當她在社交平台上曝光了前男友的渣男行為後，有其他的幾個女生認出了他，其中一個自稱和男友是第一次，卻被他感染了HPV，現在終日在懊悔中和痛苦中度過。

李旬旬覺得，被渣男欺騙過的感覺，就像吞了蒼蠅。雖然痛苦發生在一瞬間，卻足夠噁心人年復一年。第一次發現被劈腿時，是他的其他女朋友找上了門，説她們可能談了同一個男朋友。來者很友善，主動和她講他們之間的故事，李旬旬發現了很多共同點：

都和前男友是在社交軟件上認識的，有共同的興趣愛好，在一起發生關係後，就對女生變得非常冷淡和敷衍，迴避確認關係。



感染HPV的那個女生告訴李旬旬，這個男生就是不停地腳踏幾條船，不停地找，不停地劈腿，傷害了很多的女生。她們只要想起和這個人在一起過，就感覺非常的噁心，就像是留下了永久不能磨滅的案底。

他擅長頂着大廠程序員的光環，在朋友圈營造單身的人設，以着交往的名義搭訕女孩，一旦發生關係後，就把她們拋棄。李旬旬非常憤怒，在社交平台上控訴他，但是帖子很快就被舉報刪掉了，她現在徒留滿腔憤怒，找不到「報復」他的方式。

我氣他給了我一種很不尊重的感覺，當時發生關係也是我意料之外的，他也不想了解我，他也不尊重我的感受，感覺我被當成了泄慾的玩具。 李旬旬

「完了他也很敷衍，不回我消息，給他打電話他還給我倒計時，很不遮掩地不耐煩，還高高在上的，説你不要對我有任何幻想了」，她補充道。

曝光他的時候，他還威脅李旬旬：

他知道李旬旬的個人信息和工作單位，要是魚死網破了，他會鬧到她的單位，對她的名聲也不好。



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受傷害女性眼裏的渣男共性

在和30位遭遇過感情傷害的深圳女性聊天時，我發現她們似乎都有一些「吸渣體質」，讓她們聊聊遇到的渣男，她們反問：太多了，要聊哪個？

這些男性在她們的世界裏胡亂踐踏，有的騙色、腳踏幾條船，破壞她們對愛情的想象；有的騙財、騙光她們的工作積蓄，甚至讓她們因此債務纏身，他們則馬上抽身離開......

我找到這些具備「吸渣」特性的女性，邀請她們填寫一份調查問卷，試圖找出「玩弄感情」的人的共性：

（參與問卷的基數較小，只有30位，僅供參考）

在這30個人中，有17個人認識對象的渠道是交友軟件，佔比超過56%，涉及的交友軟件含Soul、二狗、牽手、脱單實驗室、她説、青藤等，還包括生活分享平台小紅書、抖音和QQ。



認識1個月內在一起的人數達到16人，佔比超過一半，3個月內在一起的人數有21人，佔比超過了70%。

根據郭青梅的理解，在這麼短的時間內，其實很難看清一個人，「泡麵式的愛情」大大提高了大家受到傷害的概率。

而問卷中的「當初在一起的原因」也論證了這一點，超過74%的人選擇「憑感覺」，主觀因素決定交往，一時的荷爾蒙上頭矇蔽了其他的內外在條件。

除了憑感覺，也有一些客觀的催化因素，比如顏值高、多金、工作體面、有共同興趣愛好、學歷高、家境好、脾氣好以及感覺自己年齡到了等等。

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在發生關係這一個問題上，認識了一個月內就發生關係的佔比達到52%，超過一半。半年內發生關係的佔比達70%以上。

在這樣的情況下，1年內，發現對方對感情不忠的佔比達到了85%。有5個人在1個月內發現對方不忠，避免了更多的損失。有2個人被欺騙的時間長達3年及以上，戀人的善於隱藏，也耗費了她們漫長的青春。

被渣的表現中，已婚、已有對象仍腳踏多條船、聊騷的佔比高達66%，情緒虐待/PUA（編按：PUA指貶低他人、情緒勒索、道德綁架、精神壓榨及控制等行為）的佔比高達51%，此外還有騙炮、借錢不還、家庭暴力、斷崖式分手後無縫銜接、威脅魚死網破等行徑，更有3人選擇了被傳播性病。

多位女生表示，現在的渣男喜歡「疊馬甲」，營造人設。其中，有車有房的條件最容易吸引部分女性自投羅網。此外，大廠光環、程序員等也是比較吸引人的標籤。

他們的防備途徑非常多樣，也喜歡營造忽遠忽近的氣氛，不願意確定關係，又喜歡搞曖昧。就算是已經交往，手機願意被查看也沒有用，因為他們也有可能有多部手機、多個微信，在多個社交軟件上有小號。也就是説，無論如何，都能抽空劈腿，防不勝防。

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報復和自癒 深圳女性的漫漫情路

如果説背叛是一種勇氣，那麼對於被背叛的深圳女性來説，更是要鼓起畢生勇氣去面對，去接受。這是一個漫長且考驗自我、膽量和意志的過程。

在回答問卷的30位被傷害過的女性中，被渣男欺騙後，60%的人選擇不報復。她們做的唯一一件事，是折磨自己。

她們精神上陷入自我懷疑和內耗——懷疑自己做錯了什麼？為什麼會被這樣對待？對被白嫖了感覺異常噁心，每當想起這個人，便憤恨地想刪掉這段痛苦記憶。

比如吳棲在發現前男友腳踏五條船時，便感覺尊嚴被他踩在腳下狠狠碾碎，她一時無法接受這種傷害。那個時候，她的心情難過到身體出現了肢體反應，不斷地有情緒反撲，還好她沒有一蹶不振，馬上就聯繫其他被渣的女孩子，清醒了過來。

能快速自癒的女生，從比例上來看，只佔了三分之一。在受到傷害的30位女孩子中，只有37%的女生走出來了，33%的女生目前仍然感到噁心，14%的女生患上了抑鬱症，7%的茶飯不思、身體暴瘦，還有剩下的7%仍在思考報復計劃。

而她們的報復，除了在公開平台發帖，提醒其他人注意這個人行為敗壞之外，便是和親人朋友吐槽、去他的單位和家裏鬧，讓他所有的親戚朋友知道他的嘴臉，以及起訴還錢，爭回那一口氣。

事實上，在社交平台上曝光的舉動不一定能懲戒渣男，反而有可能觸犯法律，傷害自己。其中一位女生便是在公開平台放上渣男的個人肖像，被抓住把柄告了誹謗以及侵犯肖像權。

70%的女孩，在這種不健康的關係中，獲得了「不再輕易相信愛情的後遺症」，她們同時也不願意輕易認識新人，甚至決定這輩子不婚不育。她們害怕再次付出真心、金錢和時間，最後又成了小丑，甚至還不小心患上糾纏一生的性病。

這也能解釋為什麼現在的結婚率逐步下降，人們為什麼不愛結婚了，因為誘惑太多，真心太難不變了。不像以前那個年代的大部分人，對愛情還保有純真的心態。

而且，這些女孩子發現，在當今複雜的社會里，很難去揣測那些渣男的動機和思想，因為這一類人大概率的成長環境、原生家庭、交友圈子以及從小受到的教育十分複雜，現在的結果只是多個因素的交織呈現。

就像吳棲後來發現，前任的父親和他一樣，常年出軌，劈腿多位女性，而他的表姐，則是在給人做小三。這樣的家庭環境長大的小孩，是非觀已經扭曲至極，她再怎麼樣也改變不了，只能自認倒霉。

備註：文中人物為化名。



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