Timothée Chalamet近日宣布單身，與Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp結束不足兩年的戀情。偶像失戀，不少粉絲卻十分興奮，甚至建議：一起在《小婦人》（The LIttle Women）演出的Saoirse Ronan也很合襯！

Timothée Chalamet近日宣布單身，與Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp結束不足兩年的戀情。（Getty）

Timothée Chalamet分手 是因為「a chapter of Saoirse」嗎？

因《以你的名字呼喚我》（Call Me By Your Name）而一舉成名的Timothée Chalamet近日正式跟傳媒宣布，已回復單身，結束了與Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp的感情。其實，二人自去年年底已沒有公開露面。偶像失戀，不少網友卻興奮十分，開玩笑說：「因為他已回到我身邊了。」

Timothee表示對Saoirse沒有感覺，但卻自覺十分幸運能跟Saoirse合作，打趣道，要是老了後要寫回憶錄，一定要把這段經歷寫進去，Saoirse 追問她能有一個章節時，Timothée便回答：「A chapter of Saoirse」。（Getty）

不過，比起一起演出《國王》（The King）的Lily-Rose Depp，似乎有更多粉絲希望Timothée跟因《不得鳥小姐》(Lady Bird)而結識、又一起合演《小婦人》（Little Women）的Saoirse Ronan成為情侶。二人在鏡頭後，是「手牽手的好朋友」。《小婦人》中無疾而終的戀情，觀眾寄望在鏡頭外的他們。不過，Saoirse曾在《Ellen Show》中表示：「如果我們之間是柏拉圖式的戀愛，他會是一個很好的伴侶。」而Timothee也表示，對她沒有感覺，但卻自覺十分幸運能跟Saoirse合作，打趣道，要是老了後要寫回憶錄，一定要把這段經歷寫進去，Saoirse 追問她能有一個章節時，Timothée便回答：「A chapter of Saoirse」。

Saoirse曾在《Ellen Show》中表示：「如果我們之間是柏拉圖式的戀愛，他會是一個很好的伴侶。」（Getty）

有異性好友 情侶特別容易分手？

Timothée與Saoirse的浪漫，只存在電影中，似乎與Lily-Rose Depp分開沒有關係；但「手牽手的朋友」，真的不會對男女朋友的關係沒有影響嗎？

「男女之間是否有純友誼？」這老掉牙的問題，就無用再討論。朋友非男即女，規範身邊人只能有同性朋友，無聊亦有失氣度，那到底怎樣的親密的異性好友，才會對情侶關係造成威脅？作為男／女友，又該如何是好？

根據《今日心理學》的報道，有約六成的男人跟異性好友發生性行為，女性則是四成。而所謂「威脅」，也不一定有性行為，即使沒有肉體接觸，只要出現以下的事，便已響起警號：

「呷醋」不一定是小器？以下行為響起關係警號＝＝＞

最後，《今日心理學》提醒，有了伴侶，二人走在一起，也必然地放棄一些自由，才能更圓滿。要是你不願意，你也不值得擁有這段關係。

參考資料：Psychology Today,Vulture