Timothée Chalamet分手 是因為「a chapter of Saoirse」嗎?

因《以你的名字呼喚我》(Call Me By Your Name)而一舉成名的Timothée Chalamet近日正式跟傳媒宣布,已回復單身,結束了與Johnny Depp的女兒Lily-Rose Depp的感情。其實,二人自去年年底已沒有公開露面。偶像失戀,不少網友卻興奮十分,開玩笑說:「因為他已回到我身邊了。」

Timothee表示對Saoirse沒有感覺,但卻自覺十分幸運能跟Saoirse合作,打趣道,要是老了後要寫回憶錄,一定要把這段經歷寫進去,Saoirse 追問她能有一個章節時,Timothée便回答:「A chapter of Saoirse」。(Getty)

不過,比起一起演出《國王》(The King)的Lily-Rose Depp,似乎有更多粉絲希望Timothée跟因《不得鳥小姐》(Lady Bird)而結識、又一起合演《小婦人》(Little Women)的Saoirse Ronan成為情侶。二人在鏡頭後,是「手牽手的好朋友」。《小婦人》中無疾而終的戀情,觀眾寄望在鏡頭外的他們。不過,Saoirse曾在《Ellen Show》中表示:「如果我們之間是柏拉圖式的戀愛,他會是一個很好的伴侶。」而Timothee也表示,對她沒有感覺,但卻自覺十分幸運能跟Saoirse合作,打趣道,要是老了後要寫回憶錄,一定要把這段經歷寫進去,Saoirse 追問她能有一個章節時,Timothée便回答:「A chapter of Saoirse」。

Saoirse曾在《Ellen Show》中表示:「如果我們之間是柏拉圖式的戀愛,他會是一個很好的伴侶。」(Getty)

有異性好友 情侶特別容易分手?

Timothée與Saoirse的浪漫,只存在電影中,似乎與Lily-Rose Depp分開沒有關係;但「手牽手的朋友」,真的不會對男女朋友的關係沒有影響嗎?

「男女之間是否有純友誼?」這老掉牙的問題,就無用再討論。朋友非男即女,規範身邊人只能有同性朋友,無聊亦有失氣度,那到底怎樣的親密的異性好友,才會對情侶關係造成威脅?作為男/女友,又該如何是好?

根據《今日心理學》的報道,有約六成的男人跟異性好友發生性行為,女性則是四成。而所謂「威脅」,也不一定有性行為,即使沒有肉體接觸,只要出現以下的事,便已響起警號:

最後,《今日心理學》提醒,有了伴侶,二人走在一起,也必然地放棄一些自由,才能更圓滿。要是你不願意,你也不值得擁有這段關係。

