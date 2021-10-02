12星座目睹好友伴侶出軌會如何？ 金牛怕事沉默　人馬即踢爆告狀

12星座｜世上總有許多難以抉擇的難題，最典型的例子就是親眼目睹好朋友的另一半出軌，你該說還是不說？



如果他們二人剛在一齊，你的好友尚未用情太深，你還容易說出口。如果他們愛情長跑多年，早已是公認的模範伴侶，甚至不時論及婚嫁，你就會開始猶豫。想起她那不忠的伴侶，你憤慨得想把一切衝口而出，你想勸她不要再傻傻地付出。然而，看着朋友一臉沉醉在幸福的樣子，你又不忍說出口，撕破那幸福的假象。

目睹好友另一半出軌，總是讓你很為難。（《撒嬌女人最好命》劇照）

不說又好像對朋友有所虧欠，說了又必然會令她崩潰心碎。到底面對如此為難的處境，十二星座又會如何處理？

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