12星座出軌早有預兆？天秤扮忙不再陪伴　OO座突然悉心打扮要提防

12星座愛情︱出軌渣男「無樣睇」？網絡上或娛樂圈偶爾傳出偷食事件，不少「男主角」平日人前都是專一顧家好男人，甚至作為枕邊人也被矇騙，得悉對方出軌一刻才晴天霹靂。然而回顧昔日兩人互動，關係生變或許早現端倪，12星座出軌原來早有徵兆？



細心留意對方日常生活中的一些小舉動，例如他會突然走進廁所偷偷傳訊息、講電話，時不時就找不到人宛如失蹤，突然態度冷淡，這些其實都是出軌時常見的蛛絲馬跡。台灣星座專家安德魯在個人YouTube頻道上分享12星座男生出軌時的徵兆，拍拖久了也要多觀察身邊那個，或許可以在出現問題時及時補救。

出軌渣男「無樣睇」？（《三流之路》劇照）

土象星座出軌最難察覺？

有些人出軌難以察覺，關係維持數年，伴侶仍未發現，他們很大機會是土象星座，即金牛座、處女座、山羊座。因為他們出軌之前早已謹慎考慮及經過「精心計劃」，身邊伴侶若觀察力不夠敏銳，都難以察覺異樣。

他們通常會對伴侶態度逐漸變得冷淡，事事開始冷處理，不再給予意見，微小舉動如跟伴侶吃飯，手機熒幕會朝下，行為態度都變得小心翼翼，這些就是土象星座變心的跡象。

土象星座出軌，身邊人通常難以察覺。（《戀之月》劇照）

這些星座突然改變要留神？

有些人出軌後言行舉止會突然改變，由不愛打扮變得貪靚，平日粗聲粗氣，但講電話便細聲軟氣。雙魚座男生若果突然開始注意形象，出門悉心打扮或噴香水，可能正在討他人歡心；水瓶座會願意為喜歡的人改變，當你發現他們打扮、作息習慣、口味突然改變，與初初拍拖時不一樣，他或許正在為另一個女生改變自己。

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