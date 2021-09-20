鍾培生拳賽勝出網紅美女撐場　自認專一拒一夜情：我對愛情計到盡

鍾培生與林作的「百萬擂台戰」終在日前（18日）上演，決戰當日林作成功採用糾纏與逃跑戰略，令鍾培生未能直接「K.O.」他，最終鍾培生只能以點數撃敗林作奪得勝利。在擂台上「好勇鬥狠」的鍾培生，每次出拳快而準無多顧慮，原來有別於在情埸上是「謹小慎微」的形象，對於愛情態度卻是寧缺勿濫，寧可單身也不「將就」？



鍾培生與林作的「百萬擂台戰」讓不少觀眾看得熱血沸騰。(khdcheung@IG)

鍾培生曾揚言禁慾備戰，賽前亦狀態大勇，在首回合鍾培生已主動出拳追打林作。不過林作卻施以逃跑戰略，避過鍾培生的重拳，雙方在糾纏四個回合後，最後鍾培生亦順利贏出比賽。

被譽為「城中筍盤」的鍾培生，決賽後亦有與不少美女好友合照留念。(hannah.cheuk@IG)

鍾培生賽後亦在社交網絡上發布照片，並留言感情父母、教練團隊、所有表演嘉賓等人的努力，令拳賽順利完成。被譽為「城中筍盤」的鍾培生，於拳賽後與不少美女好友合照留念，不少網民留言鍾培生身邊美女如雲，真是艷福不淺，但鍾培生亦曾在訪問中直指自己愛「量化感情」，以致戀情注定失敗，甚至寧可單身亦不強求被愛？

【按圖看】鍾培生與林作的「百萬擂台戰」終在早前上演，鍾培生在擂台亦狀態大勇，不時主動出拳追打林作。▼▼▼

鍾培生每段戀情也「計到盡」 直認自己愛情方面「很有問題」

鍾培生（Derek）於與林作「百萬擂台戰」勝出。（gine.l@IG）

30歲的鍾培生（Derek）是傳媒與網民口中的「億萬富三代」與「香港電競之父」，他除了是「工廈大王」鍾江海的孫子外，據聞鍾培生在22歲創立的電競公司，被指現時市值資產已逾億元，事業有成配上顯赫身世，年輕有為、有事業又有家底，可說是名副其實的城中鑽石王老五。

在這方面很渣、很有問題，我喜歡把感情量化，但愛情不是計數，我就是算得太盡，是缺點。 鍾培生（Derek）

鍾培生有如此優越條件的背景，相信亦不愁愛情，但鍾培生曾在訪問中直言自己現時單身外，亦表示自己在24歲萌心成家立室的念頭，但自覺性格不夠完美、未定性，甚至會視乎女方付出及可以滿足他多與少，鍾培生才會付出相應代價：「我會不欠她，但亦不會多給。」而量化感情無疑是令感情難以維繫，甚至令愛情失去該有甜度。

▼▼▼【按圖看】鍾培生從不介意外貌形象被批評，不時與網民分享私底下的一面▼▼▼

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鍾培生直認愛美女但自覺是專一好情人 寧缺勿濫不強求被愛

鍾培生的個人IG上不時與網民分享他與女星的合照。(khdcheung＠IG)

鍾培生多次對傳媒直言不諱，表示「樣靚身材正」是自己喜歡的類型，雖則鍾培生直言感情偶然存在緣份，有時並不能靠外表決定一切，但若相處上對方未能迎合滿足自己，寧可單身亦不強求被愛。

如果對方未能滿足我所有條件，不希望給假希望對方，寧願選擇自己一個。 鍾培生（Derek）

鍾培生身為電競公司創辦人，常給予一人一種玩世不恭，遊戲人生的感覺，但鍾培生卻是一位專情的情人：「花心，不過我花心得來好專情。」鍾培生曾在訪問中透露自己是一位浪漫主義的情人，曾經在自己投資的微電影《完美人生》中，呈現現實中哄女友的情節，例如：驚喜贈送朱古力蛋、二次創作搞笑甜蜜圖、擺放心型燈小手作等。

我能給70分，但我會說只能給你50分，最後做的比說的多，所以每個女生分開後都很感激我。 鍾培生（Derek）

敢愛不敢言輕的鍾培生，不會在戀情中承諾對方太多。愛情需要承諾，但有承諾不等於必定幸福，若雙方也甘願相互協調付出，承諾也只不過虛無縹緲的枷鎖。鍾培生每次的戀情終結後，他表示每個前度也是非常感激他，雙方甚至再見亦是朋友。

鍾培生承認對性需求大但拒絕一夜情 期望將來可找到靈魂伴侶

鍾培生曾表示自己是浪費主義的男人，在戀愛間總會做很多手作去哄女友開心。(khdcheung＠IG)

鍾培生曾在節目《女人四十》中承認對性需求大，表示心目中的想中約會是：「在酒精的微醺，帶上美好的親吻和性愛。（Get drunk，good kiss and good sex）」。鍾培生認為「性」是不可缺少的戀愛元素，但鍾培生往往提醒自己「色字頭上一把刀」，雖說不介意肉體有一夜情，但思想與實際方面上，鍾培生仍是介意，甚至是可免則免。

我唔係咁隨便，我唔濫交。 鍾培生（Derek）

要尊重我未來老婆，人哋大家閨秀，我走去識啲本身唔潔身自愛嘅女仔，one night stand完點見人。 鍾培生（Derek）

性愛能調劑感情，但檢點的性生活也是對將來所認定伴侶的一種無言尊重。現時單身的鍾培生，亦期望未來女友能協調他的私生活，輕鬆時能陪伴自己聊天說地，而又能相知相惜的靈魂伴侶。想必大家就如鍾培生一樣，期待著這位理想情人的出現。

▼▼▼【按圖看】鍾培生曾毫不諱言直認自己喜愛美女，鍾培生亦不時在網上分享自己與女星的合照，絲毫不介意外界對他的看法。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】早前林盛斌曬太太美腿照示愛，而阿Bob曾多次在訪問中提到現在所擁有的全歸功於妻子，更表示自己曾因心臟出事險死：陪伴家人比賺錢重要。▼▼▼

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同場加映：【按圖看】60歲的張學友近年專注舉辦世界巡迴演唱會外，也嘗試全新的音樂風格，與歌手李幸倪（Gin Lee）推出合唱歌《日出時讓街燈安睡》，而張學友對待愛情亦如事業一樣專情認真，而張學友結婚25年零緋聞，更感激太太付出：你開心是我最大成就？▼▼▼