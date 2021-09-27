羅霖曾因離婚自卑　傳遭家暴零贍養費拒講前夫壞話：女人要靠自己

《亞洲小姐競選2021》決賽日前舉行，1991年亞姐冠軍羅霖是大會評判，凍齡外貌與身材搶眼，不輸年輕佳麗。羅霖在人前總是自信滿滿，2015年以50歲拍攝性感寫真《Timeless》展現完美體態，上一段感情對象是小20歲的內地「小鮮肉」，無懼旁人眼光。然而，在失婚後，她也經歷過自信盡失的時期。



羅霖選美冠軍爆紅棄事業結婚

羅霖入行前曾任6年空姐，24歲獲朋友鼓勵參選亞姐成為冠軍，隨即獲得不少演出機會。她之後過檔無綫電視，參演劇集《真情》讓她紅極一時。事業發展向上之際卻選擇放棄，1996年嫁給香港富商劉坤銘後淡出娛樂圈，誕下3個兒子，專心相夫教子。

羅霖24歲參加亞姐，獲得冠軍。（影片截圖）

當年羅霖婚後不時在公開場合與丈夫曬恩愛，她跟隨丈夫到不同地方生活，又陪伴對方走過經濟困難，在旁人眼中是幸福美滿的一對。後來卻與丈夫感情生變，但顧念兒子年紀小，在人前依然「扮恩愛」，與丈夫一直拖拖拉拉，直至2013年，才下定決心結束17年婚姻。

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離婚「由零開始」搬回娘家

羅霖當時離婚後自信心盡失，曾感到彷徨，情緒常常陷入低谷，但自尊心強的她在兒子、親人面前只能強忍，

我四十幾歲才離婚，自信心盡失，前路茫茫，三十幾歲都可以重新來過過，四十幾歲真係好徬徨，那時經常偷偷哭。

羅霖還未來得及處理情緒問題，便要面對經濟困難。有指當時前夫未有給她贍養費，只負責兒子學費，而羅霖則要負責生活費，半年後，前夫更與她打官司，希望只負責兒子的部份學費。幸而當時得到家人支持，她與細仔搬回娘家，兩母子同睡一張床，當時兒子問她「為何哥哥們有得住大屋，自己則沒有」，她當時答應兒子會努力工作，2年後搬出去住。

羅霖離婚後，3個兒子全由她照顧。（羅霖Facebook）

婚姻失敗，羅霖坦言覺得是天注定，她卻選擇不怨天尤人，「我會認命但我不會放棄。」當時她自覺年紀大，未有打算回到幕前，只是想與朋友合夥做生意，後來有幕前工作邀約，她就雙線發展。

失婚對羅霖而言，打擊很大也艱難，她接受電台節目《一圈圈》訪問時直言，「我性格很傳統，結婚以後只要不過我底線，其他事我可以忍一世。」羅霖卻從沒有以「楚楚可憐」的形象示人，搏取同情。

對於前夫，羅霖也沒有說過半句壞話，她坦言「我和他在一起二十多年，又有3個小朋友，所以我仍希望與他做回朋友。」離婚後數年，她在接受傳媒訪問時，似有暗指當年離婚原因是家暴。

羅霖坦言不願說前夫壞話。（羅霖Facebook）

羅霖戀小20歲男友無懼目光 情路受挫從沒放棄愛情

羅霖離婚後，追求者不少，她的感情經歷卻不多，除了因為心力都花在照顧兒子及工作上，她希望先成為獨立自強的女性，才重新投入一段愛情，「有人覺得安全感源自伴侶，但其實安全感及自信心都來自自身，沒有人能擔保未來一切，生意或會失敗，愛情也不一定是永恆，故此女生要擁有內在的修養，增值自己，不要依靠別人過活。」

羅霖由青春少艾至今，一直都很強，她接受訪問時曾坦言，

我很自豪說一句，我所有名牌都是自己買給自己，從來沒有男人送，從做空姐年代直到現在！

羅霖雖在情路受挫，卻從來沒有放棄愛情。她在2016年傳出與內地富二代J君拍拖，有雜誌爆出對方比她年輕20歲，被網民嘲是「母子戀」，她卻公開反擊，「任何年齡都可追求愛情。」經營洋酒生意的她，到法國酒莊拍攝宣傳照時，更順道拍下與J君的「婚紗照」，並在記者會上公開，當以為她終於好事近，兩人卻又以分手告終。

羅霖曾在記者會公開與男友的「婚紗照」。(01娛樂/溫菁莉攝)

羅霖受挫也不認輸，她依然相信愛情，不求有下段婚姻，只希望將來老去，身邊仍有個伴。

【同場加映】恬妞兩次婚姻曾因離婚感無面 與萬梓良結婚4年分手：戀愛最傷我

經歷兩段婚姻的恬妞，談及首任丈夫離婚後，因覺無面，不敢回台灣娘家，轉而到香港發展，因而與第二任丈夫萬梓良因戲生情，但第二次婚姻僅維持4年告終。算命的說她甚麼都好，就是婚姻不好，女兒也勸她再婚，但恬妞說：「戀愛是最傷我的，把這個拋棄後，其他都是最美好的」，63歲的她，寧願單身自在。

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【同場加映】陳法蓉遭前度欺騙對愛情悲觀 收求婚戒指卻悔婚：總覺很快就不愛

54歲的陳法蓉自爆「抽屜裏有很多求婚戒指」，曾經多次被求婚，但開心答應後卻「悔婚」，因總覺得「很快就不會愛我」。陳法蓉常常高呼「單身快樂」、「不將就」，自認有愛情潔癖；回顧昔日戀情，慨嘆每次快要修成正果卻又退回原點。

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