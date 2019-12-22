荷里活20＋單身女星宣言：30歲不一定結婚生子　真愛毋須委曲求全

我們都嚮往浪漫的愛情，一不小心便迷失自我。交往未必盡是快樂，單身也不代表失敗。先愛自己，然後愛人，感覺自在舒服才是理想的生活。愛情中人人平等，無論是明星還是普羅大眾都曾為情所困，也許這些荷里活女星對愛情的領悟能為你的單身生活帶來一些新的想法。

Emma Watson指從前並不相信「單身快樂」的講法（Getty Images） Emma Watson：為甚麼所有人都要對30歲的單身女生投以奇怪的眼光？ 即將踏入30歲的Emma Watson早前接受了英國《Vogue》的訪問，透露現時非常滿意自己的單身生活，並自創了新詞語「Self-Partnered（自我作伴）」來形容單身的美好。30歲彷彿是個分水嶺，Emma Watson也曾為世俗的價值觀而承受壓力。她意識到女生的30歲其實與結婚生子掛勾，面對30歲前的To-Do List，加上大眾對單身的刻板印象，焦慮感隨之襲來。

【按圖看】Emma Watson的前度：

Emma Watson從前並不相信「單身快樂」的講法，只是習慣了單身的生活後，她明白成長應該是清楚自己需要甚麼，而不是別人能給予你甚麼，想開了也就適應了現在的狀態，她亦為此感到自豪。

Ariana Grande寫下了《thank u, next》，大方感謝生命中的過客。（Getty Images） Ariana Grande：愛情以外還有更多美好的事情 美國歌后Ariana Grande雖然只得26歲，卻曾經歷過恐襲、前男友離世、與現任訂婚後分手等事，人生如坐上過山車般走過高山低谷。只是再驚險的旅程也會有完結的一天，在連串的打擊後，她寫下了《thank u, next》，大方感謝生命中的過客。創作的過程同樣是Ariana Grande自我療傷的時刻，奮不顧身的愛過後，能從傷痛中學習定能有所成長。

【按圖看】Ariana Grande與前度經歷高山低谷：

鏡頭前的Ariana Grande總是充滿自信，但她也感嘆單身的生活並不容易。不過此刻她選擇寄情音樂創作，更注重自己的事業，創造出自己的價值。直到有一天，以Better Me迎接來得正好的愛情。

Selena Gomez與Justin Bieber離離合合的愛情最為人知（Getty Images） Selena Gomez：我相信真愛確實存在，只是你需要耐性去等待 Selena Gomez與Justin Bieber從2011年開始交往，經歷多次的離離合合，最後在2018正式分開。四個月後Justin Bieber便與Hailey Baldwin訂婚，兩個月後完成註冊程序，日前更舉行了浪漫的婚禮。面對前度在分手後極速進入人生的另一階段，心情難免悲傷複雜。振作過後，Selena Gomez憑藉新歌《Lose You to Love Me》向女生傳達心碎過後，還是要勇敢開展新一章的訊息。她從過往的戀情中體會到，勉強自己去迎合對方並非維持關係的好方法。在渴望愛情的同時，不如先思考自己期望於下次戀愛中得到甚麼，而自己又願意付出多少。

【按圖看】Selena Gomez與Justin Bieber戀情離離合合：