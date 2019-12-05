賭王「最美千金」何超蓮情歸暖男竇驍？曾戀吳克群學懂更愛自己

早前賭王何鴻燊98歲生日，三代同堂聚首在養和醫院為其慶祝生日，繼早前四房何猷君為賭王誕下第一名的男孫後，人稱「最美千代」的何超蓮當日就帶她親自編織的冷帽，送給賭王作為生日禮物，沉醉在愛情滋潤的超蓮早前亦頻頻被傳媒拍到與男友竇驍十字緊扣外遊，竇驍更在個人Instagram 高調放閃合照，令結婚傳聞愈演愈烈，計劃30歲結婚的何超蓮現年28歲，最近常被傳媒問到是否與男友竇驍好事近。

人稱賭王何鴻家族之中，「最美富二代」的何超蓮擁有嬌艷的身材 (微博@何超蓮Laurinda)

何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，何超蓮更更遺傳了父母家族的優良基因。(微博@何超蓮Laurinda) 自從何超蓮與台灣歌手吳克群分手後，戀情生活一直的撲朔迷離，曾經被傳與香江集團的太子爺劉根森相戀、霍啟山和方力申等等，也許她與吳克群刻骨銘心的四年情讓她不敢輕易掏心掏肺地去愛人，自2015年宣稱單身後，直到2019年的4月被傳媒拍到與內地型男竇驍在電梯中熱吻，隨後兩人透過微博宣布正在交往中，戀情才得曝光，究竟何方神聖可以讓何超蓮走過情傷，將女神收歸囊中呢？歷來與何超蓮相戀的男星又會不會被竇驍比下去呢？

【按下圖看】「最美千金」何超蓮的日常生活照

+ 6 + 5 + 4

刻骨銘心的愛情 敗給不婚主義的吳克群？

何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近米八身高的他，在台灣被人稱為是一個全方位的音樂才子。 (FB@吳克群 Kenji Wu))

何超蓮是賭王何鴻燊與第三任太太陳婉珍所生下的女兒，得天獨厚的超蓮遺傳了父母的外貌優點，樣子甜美可人，雖然賭王何鴻燊曾說孻女何超欣：「靚到不得了」，但外界認為超蓮才是「最美的千金」更遺傳了家族的優良基因，擁有天使面孔，魔鬼身材的超蓮才華橫溢，以一級榮譽的資歷畢業於英國倫敦大學的商學院，更被人譽為「最貼地」的富二代千金，經常做善事，甚至自行創業做生意，要收服女神心，當然不可缺少才華。

何超蓮曾跟台灣歌手吳克群拍拖，但戀情維持四年便宣布分開，之後何超蓮曾跟霍啟山和方力申傳緋聞。(VCG) 何超蓮與台灣歌手吳克群於2011年時低調宣布相戀，接近米八身高的他，在台灣被人稱為是一個全方位的音樂才子，慬得唱歌、填詞和作歌，適逢吳克群出道的時候是台灣樂壇彈起的時間，台灣愛情劇集和台灣歌手風靡東南亞地區，當時擁有「靚聲」和作歌才華的吳克群吸引不少的忠實粉絲。

加上，吳克群自出道以來創作了的大量情歌歌曲，當中也有很多歌曲榮獲了獎項，有傳何超蓮慢慢成為吳克群其中一個的小粉絲，她也擁有一顆少女的追星心。

何超蓮最後還是與吳克群分手，更在IG分享自己的分手心情 (ig@laurinda_ho) 追星一族的何超蓮於深圳欣賞吳克群的演唱會時，在後台與偶像吳克群一拍即合，隨後傳媒更拍到吳克群駕駛著電影《變形金剛2》中「大黃蜂」的同款跑車與何超蓮一同在陽明山上拍拖，當時兩人的戀情就開始慢慢的曝光了，兩人四年來一直甜甜蜜蜜，同遊愛情聖地馬爾代夫，超蓮更擔當「跟得女友」，陪伴吳克群在北京錄製《夢想合唱團》節目，可是最後仍是分手收場。

「我答應自己，這是我最後一次為你流淚。我不會記恨，我要往前走，不會再執着一切真真假假，最重要的是我會永遠記住分開的那一刻你給我留下的最後印象，可以讓我提醒自己不能再這麼傻，也許有一天我會謝謝你，謝謝你讓我學會怎麼樣更愛自己多一些！」 何超蓮微博

何超蓮號稱是何家「最美的千金」，不單止人靚聲甜，身材也是不少女生渴望的身材 (VCG) 外界有傳吳克群是一個不婚主義的男人，多次在節目中表示結婚不是他的夢想之一，更說結婚不在他的人生規劃中。當女生選擇開始一段感情，大部分都以結婚為最終的結果，若是男方選擇遲遲不婚，相信對女方的心思還時有很多的衝擊，不過仍有傳媒是指因為吳克群出現第三者，超蓮才忍著痛分手的呢？

【按下圖看】吳克群的日常生活照

+ 3 + 2

帥氣溫暖男竇驍

內地型男明星竇驍被傳媒拍到與何超蓮在電梯上擁擠熱吻，戀情隨即公開。 (微博@何超蓮Laurinda)

今年4月，內地型男明星竇驍被傳媒拍到與何超蓮在電梯上擁擠熱吻，消息當時震驚了內地13億的網民，因為喜歡女神和男神的粉絲都要心碎了，兩人的關係可以說是毫不相關，因此當時兩人的戀情曝光讓不少人受驚了。

當時竇驍與周冬雨拍攝電影《山楂樹之戀》的愛情故事感動不少女生。（《山楂樹之戀》劇照） 現年30歲的內地男星竇驍於2010年時，參與張藝謀執導的電影《山楂樹之戀》時漸露面孔，高大的身軀配上青澀的面孔，吸引不少懷有少女心的女生歡喜，加上竇驍的青年時代在溫哥華渡過， 所以他可操一口流利的英文，相信與擁有「鬼妹仔」性格的超蓮十分的合襯，溝通上來也是得心應手。

當時竇驍與彭于晏、崔始源合演電影《破風》最為人熟悉 《破風》劇照 竇驍並沒有浪費自己的天賦，不斷接拍多部電影來提高自己在娛樂圈的知名度，如參與內地劇《步步驚心》的電影版、與韓國男團Super Junior成員崔始源和台灣「國民老公」彭于晏合演電影《破風》最為人熟悉，電影中「高大靚仔」為竇驍招攬不少的少女粉絲，竇驍與何超蓮都是一個不假手於人的人，每一件事都是盡心盡力達到最好的結果，相信有可能是兩人擁有相似的個性，而一拍即合。

竇驍與何超蓮在微博公開戀情後，兩人一直的愛得甜蜜，即便竇驍一直忙於在內地拍攝新劇《燕雲台》，超蓮亦不介意千里探班，不時抽空親自飛往當地與竇驍見面，看來兩人工作上的忙亂也無阻雙方的熱愛呢。

【按下圖看】竇驍與何超蓮的日常生活照