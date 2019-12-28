【戀愛黃金定律】真愛何時出現？原來有數計　拍＿次拖後便要捉實

聖誕做甚麼？單身又如何，英國皇家科學院每年都會舉辦聖誕講座，讓大家以一個「科學」一點的方法度節，而今年則邀來Hannah Fry教授，以數學計算愛情，原來「真愛」是有數得計，即使單身過節，也無需擔心。

聖誕講座是自1825年以來由英國皇家科學院在倫敦所辦的系列講座，向大眾介紹科學新知。（TED）

為何前度很好卻不能開花結果？原來要遇到「真命天子」 先要拍＿次拖

即使聖誕講座還未舉行，但其實英國倫敦大學學院的講師Hannah Fry的《愛的數學》（The Mathematics of Love）一書及在TED的講座早早已提到－愛情有數得計，想要找到真愛？即使你非鐵板神算，或許也可合指一算算出真愛何時出現、省卻徒然傷心。

在2015的TED演講中，她錯說：「要是你從沒想過穩定下來，或許你會在走到人生盡頭時、列出一生中的情人，再一一列出他們的優點，看看誰人或許差點就是你的終生伴侶。但這是沒意思的，因為要是你能早一點這樣做，便可以選出當中最好的人。但那問題卻是－你不知將來會遇到甚麼人，怎樣跟現在的比較？」

她指出，那神奇數字是「37」，以下她以例子作解釋：

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筆者對此雖然有點保留，若然人人那麼理性，也不會那麼多單戀與苦戀，而且，玫瑰雖然朵朵一樣，卻因為小王子的時間而變得獨一無二，那一起起起落落的日子，也非神奇數字「37」計算得了。這點Hannah也承認算式有不足的地方，值筆者同認的，卻是她說：「但要是你不知道自己要甚麼，這卻依然是一個不錯策略。就似找屋住，在開始的一個月拒絕所有選擇，接着選最喜歡的那一所，肯定比你胡亂挑選、庸人自擾來得容易。」換句話說，即先了解自己，不要來者不拒，才選個自己最喜愛的，錯不到哪兒去。

愛情公式是－愛=自豪+主動積極+直言不諱。（love = pride + proactive + provokable）（《To All the Boys: P.S. I Still Love You》劇照）

不一樣的「吸引力法則」 擁以下三點更易找到愛情

以數字來解構愛情，似艾倫狄波頓，是有點傻，但也傻得可愛。除了計算出神奇數字「37」，Hannah Fry也指出要找到「真愛」，自身也要下點功夫。她的愛情公式是「愛＝自豪+主動積極+直言不諱」（love = pride + proactive + provokable）。

她解釋，勇敢地做自己、喜歡自己、並為此而感到自豪，是得到別人喜愛的第一步；而且，Hannah也指出，愛情並不是電影情節，你若拒絕，他便找下一位，世間浪漫事不多，因此遇到喜歡的更應主動出擊；最後，她也指出一味遷就對方、避而不談問題，絕不能維繫長久的關係。

可幸，這三個「吸引力法則」全憑個人修養，能努力的事，應該不算難。

參考資料：The Royal Institue, Inc, The Guardian