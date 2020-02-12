情侶「糖黐豆」反易分手？心理學家：經常見面會引起焦慮

武漢肺炎肆虐，抗疫期間，衛生防護中心呼籲要減少外出，相信熱戀中的情侶也減少了外出見面約會，是否有感「一日不見如隔三秋」？渴望一整天都賴著伴侶的身上，彷彿不見對方會病發身亡似的。可是，情侶真的需要經常見面才可以維持甜甜蜜蜜的感情嗎？

有心理學家指出情侶在一周約會見面兩次，他們的感情會更加牢固 (《愛的迫降》劇照

在戀情剛發芽的時候，雙方總是渴望可以二十四小時都跟對方黏在一起，即便是一起宅在家看看戲，在床上虛度時光，也是覺得幸福滿滿，也以為經常膩在一起才可讓彼此的感情更加的長久和穩定。不過，近日外國網站《Bright Side》報導心理學家指，情侶如果在一周約會見面兩次，會讓雙方的感情更加牢固和獲得更深厚的感情基礎呢！

【接下圖看】情侶在一周約會見面兩次，感情會更加牢固的原因！

+ 4 + 3 + 2

或許情侶之間經常見面也不代表感情可以長長久久，有時候多見面更可能增加吵架的機會，有時候更將美好的感情關係弄巧成拙，反而隔幾天再相見，更可以增加對方對彼此的思念感，就例如以下的明星情侶一樣，起初也是聚少離多，各自有忙碌的行程，可是最後卻可以成功的開花結果呢！

林志玲、黑澤良平（AKIRA）

台灣「第一名模」林志玲與日本男團EXILE成員Akira相戀半年便選擇共渡一生 (ig@chiling.lin)

2019年6月中，有台灣「國民女神」之稱的林志玲在個人微博上宣布閃嫁日本組合EXILE成員之一的黑澤良平（AKIRA），不少網民都大跌眼鏡，因為他們兩個好像扯不上任何的關係。其實，兩人早在八年前合演舞台劇「赤壁‧愛」的時候認識，一直以來也維持著不錯的友誼關係，彼此之間也會聯絡。

情侶在一周約會見面兩次，說不定可讓感情更加的堅定 (WEIBO@林志玲) 同時，相識八年戀愛半年的他們也與大眾所見的明星情侶一樣，經常都各自忙碌自己的工作行程，有時候更一星期也見不到一次面，不過現時科技發達，靠著電話視像功能也可以來一個「見面」，反而到了彼此真正見面的時間，便會更加珍惜得來不易的機會呢！

+ 2

湯唯、韓國導演金泰勇

湯唯與韓國導演金泰勇在2014年宣布結婚 (WEIBO@湯唯)

湯唯與韓國導演金泰勇因2009年合作拍攝電影《晚秋》時認識，從此兩人便結下不解緣，直到2013年，湯唯在韓國拍攝廣告的時候，再一次重遇金泰勇，兩人之間漸生情愫，繼而發展成為戀人，兩人更在交往一年後，宣布結婚。

湯唯於2014年與金泰用結婚後，更在2016年8月，在香港產下女兒(ig@tangwei_mbox) 一位演員和一位導演可說是天作之合，可是湯唯是一位中國演員而金泰勇卻是一位在韓國執導多時的導演，兩人以異地戀的形式去了解彼此，各自為了可以看見對方而努力，還為了對方學習外語，相信也是一個經營長久或甜蜜愛情的方式之一。

【接下圖看】更多異地戀能開花結果或感情穩定的情侶！

+ 7 + 6 + 5

資料來源：《The Early Years of Marriage Project》，《Don't Settle: How to Marry the Man You Were Meant For》，《Do New Couples See Each Other Too Often?》，《Framing love: When it hurts to think we were made for each other》