【懶人美妝神器】唇膏紙眼影貼魔術般秒變小丑妝　網民大笑：超雷

在臉上畫上精緻妝容對於化妝新手來說，簡直是越級挑戰，對於平日出門總是「趕頭趕命」的女生來說，更是一件天方夜譚的任務。因此，近年來宣稱擁有不同功能的「懶人美妝神器」在市面上大行其道，部份更成為女生化妝時的好幫手。

很多女生在化妝時，眉毛總是畫不好，於是市面上出現不同的畫眉神器 (ig@milli_kr_pop)

有男生曾說：「美貌三分天註定，七分靠手藝。」言下之意即是女生的樣貌不是美若天仙，但只需要靠著高超的化妝技術便可令人一望就神魂顛倒。可是，對於大部分的女生來說，化好一個無懈可擊的妝容就如減肥般一樣，是畢生學習的任務，不少女生也渴望有甚麼的化妝懶人神器，可讓「手殘女」化妝時一步到位，手殘也可化成女神般的樣貌。

近日台網網紅花森米米就在網上分享了一個全用「懶人美妝神器」化成的崩壞完成妝 (YOUTUBE@花森米米)

近日，台灣網紅—花森米米在她的Youtube的頻道上分享近日網上流行的「懶人美妝神器」，一眾網民都期待美妝神器的奇妙效果，可是她化畢整個妝容，卻是出現慘不忍睹的妝容，更像一個扮演搞笑劇的笑匠般，以下筆者就會逐一介紹有甚麼的「雷人」的懶人美妝神器。

1) 滾輪式BB霜

超方便的BB滾輪霜，可能是女生最不想用的化妝神器(YOUTUBE@花森米米)

近期不少美妝品牌也有推出的「輕薄滾輪式」的BB霜，簡直就是專為懶人所設計。(Holika Holika) 底妝是整個妝容的靈魂，就算是趕著出門的女生，也需要在臉上塗上粉底，目的就是均勻膚色和作出提亮膚色的效果，打造出一個「偽素顏」的妝感。有時貪圖快速上妝的女生，便選擇近期不少美妝品牌也有推出的「輕薄滾輪式」的BB霜，簡直就是專為懶人所設計。

海綿滾輪結合底霜，是快速在臉上滾動，造成快速上妝。可是，輕薄滾輪BB霜遮瑕隔離霜卻很有機會過重的按壓而擠出過多的底霜，造上底妝不貼服，妝感太重和很難塗均勻的問題出現，最於也需要拿出上妝海棉推開過多的底霜。

2) 手持式畫眉神器

日本Syokyuto畫眉神器的外型有點像去晚會的面具 (YOUTUBE@花森米米)

天生便擁有漂亮的眉毛對於很多女生也是一件遙不可及的事，但畫出一條好看的眉毛對於化妝新手或是老手都是一件相當困難的事，加上不同的臉型配合不同的眉型也可達到修飾臉型的效果。

相信女生也不會喜歡如蠟筆小新當中的眉毛吧！(YOUTUBE@花森米米) 於是網紅花森米米便購買一個Syokyut的畫眉神器，更是標明初學者選用，對稱如翼、精準刻度和杜絕高低眉的問題，當中更可以調較3款的眉形，可說是適合不同眉型的女生。可是畫眉神器所畫出來的眉毛真的是讓人一言難盡，不太符合五官的比例，更有點像蠟筆小新當中的眉毛。

3) 懶人眼影貼

「神奇眼影貼」，好像變魔術般，只要對準眼皮粘上眼影貼，再按壓眼影貼，便可好像畫上眼影一樣 (YOUTUBE@花森米米)

不同埸合也會化上不同的眼影來為整個的妝容帶來點綴，有時更可以有放大眼睛的作用，可是化出好看的眼影卻需要花費不少的時間，才可令到眼影的色調變得自然不突兀，有時候眼影的配色問題對於化妝新手也是一個學問。

懶人眼影貼好不好用，相信是見人見智呢！(ig@bonjourlauren5) 於是，早前坊間也流行不少的「神奇眼影貼」，好像變魔術般，只要對準眼皮粘上眼影貼，再按壓眼影貼，那眼影貼上的眼影便會印在眼皮上，可是整個眼影貼印上眼皮，眼影異常「出色」，更有點像幼稚園小朋友用蠟筆畫上眼影的感覺。

4) 懶人眼線貼

坊間有不同款式的懶人眼線貼，可是好不好用，相信也需要一點勇氣才會買來嘗試了！(YOUTUBE@花森米米)

有時，女生化好基本妝容便趕出門，沒時間仔細化其他部位，可是雙眼畫上眼線可以帶出明亮的眼睛，加上有些眼部較易出油的女生，會因為眼線溶掉的關係，一對明亮的雙眼也變成疲憊不堪的「熊貓眼」了。

懶人眼線貼可說是很難用，用了也不會好看的美妝物件 (YOUTUBE@花森米米) 於是，一貼上眼，簡單易用，供有不同粗幼的「懶人眼線貼」似乎有助女生解決以上的眼部問題，可是如女生有化上眼影的習慣，眼線貼便是令妝容毀掉的元兇，眼線貼碰到眼影粉之後很難黏緊，加上當女生好不容易黏好眼線貼後，卻有種眼皮異物感很重的感覺，最重要有點像小朋友學化妝的感覺呢！

5) 磁力假睫毛

磁力假睫毛可以說是超雷「懶人美妝神器」(YOUTUBE@花森米米)

亞洲女生的通病就是眼睫毛並不及歐洲人的纖長和濃密，所以不少有化妝習慣的女生也會慣性在眼睫毛上塗上睫毛膏，達到放大眼睛的效果。可是細小的睫毛膏對於新手來說是很難塗得漂亮，花了不少的時間畫上一個精緻的眼妝，可是當塗睫毛膏時，卻不小心弄花眼妝，令人好不氣餒。

磁力假睫毛根本就是很難黏在眼睫毛上(YOUTUBE@花森米米) 因此，市面上的磁力假睫毛宣稱「免卸和不移位」，更是可重複使用的磁吸假睫毛，同時不需要使用到膠水就可把假睫毛黏上眼皮，十分的方便，可是磁力假睫毛根本就是很難黏在眼睫毛上，只要用力眨眼，睫毛就要飛起來，別人一看還以為你跟男朋友分手了！

6) 唇膏紙

唇膏紙可能對於某些女生來說是一個不錯的東西? (YOUTUBE@花森米米)

粗心大意的女生，很容易在塗唇膏的時候，塗了出界，需要花額外的時候把唇型打理好，於是網上就十分流行一種的唇膏紙，有點像古代時期的口紅紙，雖然十分的方便，可是塗了一段時間後，便發現毫不自然，更有點歪七扭八的感覺。

雖然一件實用或好用的「懶人美妝神器」或可令手殘黨女生輕易化美成仙，不過近日台灣網紅就分享懶人美妝神器當中的「雷品」，分分鐘女生用後會變成如電影《少林足球》當中，趙薇般的恐怖的小丑妝，用後真是令人哭笑不得，所以女生真是要小心以上數件的「雷品」！