12星座男誰有「處女情意結」暗暗在介意？人馬、雙子只要心靈契合

隨着社會發展，性事雖然未至於會大肆宣之於口，但在網上也能搜尋到不少與性有關的資訊，而性觀念也不再如往日般保守。然而，偶爾在討論區上還是會碰到些有「處女情意結」的網民，甚至出言侮辱不把第一次留給丈夫的女生。到底在十二星座中，哪些星座的男生或許在暗暗在乎呢？

到底你的另一半有沒有處女情意結？（《第一次不是你》劇照）

或許因為過往父權社會仍留下的影響，我們往往只會耳聞「處女情意結」的討論，卻甚少聽到「處男情意結」的討論。過往女性不是帶着處子之身出嫁便是「不貞」，反之，男性有能力便可三妻四妾。演變至今，一夫一妻是主流，男女相對置於較平等的地位，有人不在乎另一半是否處子之身，但仍有人會將發生婚前性行為的女生視為「不守婦道」，將女性的「貞潔」與道德扯上關係，在婚前「失身」就是道德敗壞。

然而，當將同一套規矩放到男生身上時，大部分男生便會覺得不合理。不少男生與另一半交往一段時間後，便想盡辦法製造與對方發生親密關係的機會，但問及他們是否肯定對方就是自己的終生伴侶，卻只換來含糊回答。有些男性重視「處女膜」，有些卻完全不介意另一半的過去，只要兩人合得來就可。你的另一半又是哪一種呢？或許可從他們的星座得到啟示......

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