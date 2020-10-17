十二星座性格大相徑庭，配合各自鍾愛的性愛姿勢會更易達到高潮？要和伴侶維持健康又愉悅的性生活，以及加强肉體上的契合度，不妨看看自己星座的最佳性愛體位，或者和伴侶挑戰做愛時的新姿勢，為性生活帶來一些新鮮感，讓床上慾火燃燒起來吧！

做愛時配合12星座不同性格，採取各種性愛體位姿勢，或能事半功倍享受更多性福。(dainisgraveris/UNSPLASH)

火象星座：白羊座、獅子座、人馬座

白羊座：女上男下

性格熱情又開朗的白羊座，像是一道溫暖的陽光，為身邊的人注入活力。不過白羊座也有著極强的控制欲，在床上的她們行為姿勢都頗爲野性，用「慾火鳳凰」來形容最合適不過了。白羊座想要征服的快感，因此女上男下會是白羊座女生最喜歡的姿勢，整個性愛過程講求「快、狠、準」，是一個充滿激情的床上「戰士」！

白羊座女生喜歡激烈的床戰，更愛「女上男下」自己做主導。（weviber/Unsplash）

獅子座：升級版傳教士式

獅子座女生性格雷厲風行平時又喜歡指使人，在床上卻是另一種模樣？不要以為獅子女個性强勢，床上也不輕易向人低頭，事實上她們面對所愛時也會一秒變成嬌媚的女生，享受被臣服與控制的樂趣。性愛過程中，男方在上方可嘗試按壓住女方手腕，讓獅子女感受被束縛的快感，玩一些角色扮演能增加新鮮感喔！

獅子座女生會向所愛服從低頭，男方強勢控制的刺激感會讓她們更容易達到高潮！（pablo heimplatz/Unsplash）

人馬​座：轉換做愛地點

人馬座女生個性積極又奔放，對於性事也會表現得十分主動與積極，任何姿勢都樂意去嘗試。為了追尋更刺激的快感，人馬女可能會嘗試「打野戰」，在家裏以外的場合發生性行為，能增加性刺激，帶來既興奮又緊張獨特體驗。

人馬​座女生喜歡性愛中的新鮮感，亦可能會嘗試「打野戰」， 展開一場刺激的性愛！（gabriel matula/Unsplash）

【12星座「最佳性愛姿勢」】（點閱下圖查看）

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做愛時使用潤滑劑會「越用越乾」？

潤滑劑是不少人做愛時的好幫手，但錯誤使用潤滑劑，卻可能會越用越乾，讓你的「性福」大打折扣。正確認識潤滑劑特性，才能讓你的「性事」事半功倍！市面上的潤滑劑主要分為三種，包括水性潤滑劑、矽性潤滑劑及油性潤滑劑，特性各異。究竟潤滑劑有何特性，在性愛中又擔當著什麼角色?

潤滑劑類別及使用方法：(點閱下圖了解)

參考資料：水銀星lll號