前戲做盡也無性趣？專家教3步「人字形按摩法」刺激男性敏感帶

性愛教室︱按摩是不錯的性愛前戲，除了是肉體交流，也是表達愛意的方式。按摩過程若能順道刺激對方敏感帶，更加撩人。只是女性在床事普遍「被動」，為取悅伴侶卻不知如何入手，往往會仿效AV女優，然而AV內的花招千奇百怪，「演戲」成份居多，隨意模仿只會弄巧反拙，有時更會「學壞手勢」弄痛對方。台灣性治療師分享了獨創的按摩法，只需3步便能刺激男性多處敏感帶，讓他慾罷不能。



女生在前戲上出盡花招，對方卻依然不為所動？（《無法成為野獸的我們》劇照）

不少女生對於性愛前戲都無從入手，穿性感內衣、購入情趣玩具，花盡心思撩動伴侶，對方卻性趣缺缺，不為所動，令主動的一方難免受挫。其實只要用對方法，即使性經驗不多也能成為「前戲高手」，挑起熊熊慾火。

台灣著名性治療師童嵩珍在YouTube頻道「嵩馥性健康」指出遇過不少個案，太太所用的前戲招數都不能令丈夫愉悅，當她們發現愛撫丈夫後，對方不能勃起， 便將性事不合的責任全推卸到對方身上，久而久之影響關係。

常見的「錯誤示範」有用力過度的刺激男性下體，如同拔河、攪水般攪動，有些女性會握著陰莖上下套弄，童嵩珍指此舉只能刺激到包皮，對於男性而言毫無感覺。

▼▼▼【按圖看】AV女優手勢照學弄痛對方？性治療師指出3大按摩男性下體的常見錯誤▼▼▼

+ 2

男性也有敏感帶 正確「用手」刺激撩起性致

在性事上要「事半功倍」，也非全無捷徑，童嵩珍指男性身上也有敏感帶，用對方法加以刺激自然能撩起對方情慾。

男性也有敏感帶，加以刺激自然能撩起對方情慾。（《夫妻的世界》劇照）

大部份男性的其中一個敏感帶便是乳頭，因其感覺神經較多。而性治療師童嵩珍也指出在男性下體也有多個敏感帶。她指陰莖可主要分為龜頭、陰莖體、冠狀溝及陰莖根部４個主要部分，透過按摩可加以刺激。例如陰莖頭及陰莖頭下方的冠狀溝，按摩手勢是把手掌的虎口朝下，手呈L型，貼合到陰莖頭下方手轉動到對側，此步可刺激觸覺敏感的冠狀溝，即使純粹「用手」刺激也很撩人。

台灣著名性治療師童嵩珍獨創「人字形按摩法」，只需3個步驟便能刺激到男性下體的多個敏感帶，下次與伴侶親熱時不妨學以致用。

▼▼▼【點擊看】性治療師獨創「人字形按摩法」，3步刺激男性下體讓他性致勃勃▼▼▼

+ 2

【同場加映】性愛教室｜比性感內衣更能瞬間激起慾火? 5句挑逗說話興奮度急升

▼▼▼點擊看專家提出5句挑逗男性Dirty Talk 建議例子▼▼▼

+ 6

【同場加映】性愛教室︱造愛時被追問「高潮未？」 網民分享16句話慾火秒熄滅

▼▼▼造愛期間，被問與前任比較，有多掃興？點擊看網民分享造愛時最掃興、可令慾火全熄的說話▼▼▼

+ 10

【同場加映】性愛教室︱性癖好丈夫不舉只靠幻想射精 專家拆解性癖好4大迷思

▼▼▼有性癖好予人聯想是變態行為，有戀物癖是否一定要接受治療？點擊看性治療師關家榮博士拆解4大性癖好迷思▼▼▼