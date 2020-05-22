長大了的戀愛直覺不如學生時期般準確，談過幾次戀愛後更不懂愛情。面對心儀男生，太進取怕嚇跑對方，表錯情更是難堪。要知道他是否對你抱有同樣感覺，IU認為可從以下這些行為看出端倪。

「國民妹妹」IU雖然只有26歲，對愛情卻擁有成熟的看法。 (IG@dlwlrma)

「國民妹妹」IU雖然只有26歲，對愛情卻擁有成熟的看法。她於接受韓國SBS節目《Healing Camp》訪問時表示，理想的戀愛關係會讓人產生自信，建立自我認同感，從被愛感覺到自己於對方心中的重要性。她更建議女生觀察心儀男生有否對你做出以下五大行為，來判斷他是否對你抱有好感。

IU分享透過觀察心儀男生有否對你做出以下五大行為，便可判斷他是否對你抱有好感。 (IG@dlwlrma)

不論內在外在也同樣欣賞

第一印象很大部分取決於對方的外表，男生或會因為女生長得漂亮、穿搭得宜而加分。外在美是主觀的判斷，要發展長遠的關係還是需要透過了解對方的內在美。最理想的愛情是你能於關係中做回自己，而不是為了他而失去自我。若對方喜歡你，便會更懂得尊重與欣賞你，更不會要求你改變。若你於他面前不能暢所欲言，要你委屈的男生不是真的喜歡你。

對你特別照顧

雖然男生的心思不及女生細膩，也不善表達自己的傾慕之情，但若然他對你特別關懷，很大可能是對你抱有好感的表現。例如在你面對困難時，他總會空出時間陪伴，讓你感到備受疼愛。又或是他在做決定的時候，總會考慮你的感受，從你的角度看待問題，相信你在他心中定必佔一席位。因為一個對你沒有興趣的男生，是不會在意你任何情緒和感受。

一個人的舉動絕對可以反映他的潛意識，若對方不自覺地模仿你的動作，很有可能是喜歡你的表現 。(IG@dlwlrma)

潛意識小動作

一個人的舉動絕對可以反映他的潛意識，下次與他共處時，不妨多留意他的小動作，例如走路時他會否讓你靠近內側，為你擋開人群。對話時注意他腳尖方向，如果正朝着你，代表他珍惜與你交談的時間。若他經常把玩你的隨身物件，例如是手袋上的掛飾、工作桌上的裝飾等，代表他潛意識裡想與你有更多的肢體接觸，但為免唐突，便從你的隨身物品入手測試你的反應。

具體的讚美

懂花言巧語的男生比比皆是，真正對你有好感的男生除了能逗你開心，更能具體說出你值得欣賞的地方。互相欣賞於任何關係中也同樣重要，若他願意花時間了解你，令你感到自己備受重視而從中獲得認同感。真正喜歡你的男生在你失意時會多加陪伴，嘗試與你一起解決問題，從他願意為你付出的心思上可感受到對方的誠意。另外，若男生開始向你抱怨工作上的不如意，展現出負面情緒，便代表他認為你可靠，願意在你面前卸下心防。

懂花言巧語的男生比比皆是，真正對你有好感的男生除了能逗你開心，更能具體說出你值得欣賞的地方。(IG@dlwlrma)

對你與別不同

如果他對你的態度合乎以上四點的話，那麼第五點便是決定他是否喜歡你的關鍵。在接受心儀男生的關心前，先要理性觀察對方是否只對你好。若他只是位好好先生，很擅長做表面功夫，而你卻誤會了他的博愛，到頭來尷尬受傷的也只有自己。

按圖看曾與IU傳出緋聞的男星：