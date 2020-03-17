【性愛教室】愛情動作片的九大迷思：口水是最糟糕的潤滑

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您看過A片嗎？相信要回答沒有的，應該少之又少，在過去性教育不普及，或觀念較保守的背景下，多數人獲取性知識的管道，都來自於一些情色內容，其中A片更是最容易接觸的管道，但是這也導致許多人認為，完美的性愛就應該如同A片情節一般，實則不然，以下將整裡9大常見的A片迷思，幫助大家釐清真實與電影的差別。

文：Deryck Chou　醫學審稿：Dr. Stephen Lai

▼▼按圖放大，看看「真實性愛與AV的九大差別」▼▼

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真實性愛與劇情總是有出入的，最後重溫一次「愛情動作片的九大迷思」：

迷思1：沒前戲硬了就來

迷思2：狂抽猛送才會舒服

迷思3：光靠活塞運動就能高潮

迷思4：女生喜歡男生射在臉上

迷思5：女生高潮都會潮吹

迷思6：激戰時間長才叫猛

迷思7：體位多變很簡單

迷思8：口水當潤滑液

迷思9：小小鳥超自卑

兩性之間，坦白溝通永遠都是幸福的關鍵。

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【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：細數A片9大迷思～真實性愛別NG

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