【性愛教室】愛情動作片的九大迷思：口水是最糟糕的潤滑

您看過A片嗎？相信要回答沒有的，應該少之又少，在過去性教育不普及，或觀念較保守的背景下，多數人獲取性知識的管道，都來自於一些情色內容，其中A片更是最容易接觸的管道，但是這也導致許多人認為，完美的性愛就應該如同A片情節一般，實則不然，以下將整裡9大常見的A片迷思，幫助大家釐清真實與電影的差別。

文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai