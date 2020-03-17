【性愛教室】愛情動作片的九大迷思：口水是最糟糕的潤滑

撰文：Hello醫師
最後更新日期：
您看過A片嗎？相信要回答沒有的，應該少之又少，在過去性教育不普及，或觀念較保守的背景下，多數人獲取性知識的管道，都來自於一些情色內容，其中A片更是最容易接觸的管道，但是這也導致許多人認為，完美的性愛就應該如同A片情節一般，實則不然，以下將整裡9大常見的A片迷思，幫助大家釐清真實與電影的差別。
文：Deryck Chou 醫學審稿：Dr. Stephen Lai
▼▼按圖放大，看看「真實性愛與AV的九大差別」▼▼
+15
+14
+13
真實性愛與劇情總是有出入的，最後重溫一次「愛情動作片的九大迷思」：
迷思1：沒前戲硬了就來
迷思2：狂抽猛送才會舒服
迷思3：光靠活塞運動就能高潮
迷思4：女生喜歡男生射在臉上
迷思5：女生高潮都會潮吹
迷思6：激戰時間長才叫猛
迷思7：體位多變很簡單
迷思8：口水當潤滑液
迷思9：小小鳥超自卑
兩性之間，坦白溝通永遠都是幸福的關鍵。
▼▼【相關文章．按圖放大率先預覽】▼▼
【性愛教室】親熱情緒易冷卻 前戲與床上的11個掃興行為不要做！
+3
+2
延伸閱讀：
【本文獲「Hello醫師」授權轉載，原文：細數A片9大迷思～真實性愛別NG】