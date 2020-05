劍橋公爵夫人凱特(Catherine, Duchess of Cambridge)與英國哈里王子(Prince Harry, Duke of Sussex)之妻梅根(Meghan, Duchess of Sussex)不和的消息鬧得沸沸騰騰,最新報導有傳二人早在梅根與哈里王子舉行婚禮前,早已為擔任花童的夏洛特公主以及伴娘應否穿上「絲襪」而產生分歧。有傳凱特堅持傳統,希望夏洛特公主及其他花童穿上「絲襪」;而梅根則認為天氣炎熱,沒有必要。