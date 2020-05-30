劍橋公爵夫人凱特（Catherine, Duchess of Cambridge）與英國哈里王子（Prince Harry, Duke of Sussex）之妻梅根（Meghan, Duchess of Sussex）不和的消息鬧得沸沸騰騰，最新報導有傳二人早在梅根與哈里王子舉行婚禮前，早已為擔任花童的夏洛特公主以及伴娘應否穿上「絲襪」而產生分歧。有傳凱特堅持傳統，希望夏洛特公主及其他花童穿上「絲襪」；而梅根則認為天氣炎熱，沒有必要。

凱特與梅根不和，有傳是因為「夏洛特絲襪事件」？（Getty）

最終，在正式婚禮上，夏洛特及伴娘並未穿上「絲襪」。凱特與梅根的花邊新聞惹人八卦，但夏洛特公主的動態亦引人關注，在皇室近日的發布的相片中，夏洛特更被指樣貌「老積」，更與曾祖母英女王伊莉莎白二世「撞樣」！

夏洛特十足「迷你版」英女王。（The Royal Family@Facebook）

夏洛特新相「老積」 與英女王兒時「撞樣」？

英國皇室於四月尾慶祝威廉王子與劍橋公爵夫人凱特最小兒子－路易小王子（Prince Louis）的生日，緊接便是夏洛特公主（Princess Charlotte）的生日，英國皇室也在生日當天分享夏洛特的最新照片，只有5歲的夏洛特公主被指樣貌「老積」，不僅與曾祖母英女王伊莉莎白二世「撞樣」，更與瑪格麗特公主的女兒Lady Sarah Chatto，即她的姑姑十分相似，更有皇室粉絲拿來Sarah Chatto1969的照片作對比，當時她跟夏洛特公主一樣，只有五歳。

英女王曾暗示 夏洛特才是家中「話事人」？

夏洛特十足「迷你版」英女王，想不到個性也十分相似，在家中更當起小小「話事人」。早在2018年，就有報導指當英女王伊利沙伯二世向諾福克郡聖經科成績卓越的10歲小學女生Emily Clay頒贈一本《聖經》時，她問Emily有沒有照顧妹妹，她的媽媽代答說：「剛好相反。」女王回應：「跟夏洛特與喬治一樣。」

這一句家常對話，令外界對夏洛特的性格更為掌握，她是英國王室首位享有絕對英國王位繼承權的公主，現時是英國王位第四順位繼承人。今年已經5歲的她，對鏡頭愈來愈自信，立即回顧夏洛特的可愛時刻＝＝＞

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盤點各國公主：14歲西班牙公主被譽歐洲最美繼承人？

夏洛特公主固然可愛，但說到各國公主，就不得不提西班牙公主Princess Leonor，只有14歲的她不但被譽為歐洲最美繼承人，更將會成為西班牙史上第二位女王：

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更多歐洲公主，成為王位繼承人，點圖即看＝＝＞

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參考資料：The Royal UK,Daily Mail,The Royal House of Norway,People