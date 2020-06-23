在愛情這場角力遊戲中，每個人都有不同的態度，有的人陷入戀愛就會義無反顧，全心全意；有的人卻是見一個愛一個，難以修心養性。想知道身邊伴侶對待愛情的忠誠度，可以從12星座窺探一下他們到底有多少真心、多少假意。

第12名 白羊座 ─ 最愛的還是自己

白羊即使喜歡一個人也會有所保留，她們最愛的是自己。

雖然白羊對愛情也有欲望，但她們更愛自己。如果在一段關係中沒有快樂或值得留戀，她們會毫不猶疑地選擇分手並頭也不回，從此不再聯繫。所以，白羊即使喜歡一個人也會有所保留，她們會寵你，但卻不會無私地為對方付出或者為對方著想，在某些時刻你會看到她們自私又自我的一面。

第11名 山羊座 ─ 要麵包棄愛情

如果要山羊選擇愛情和麵包，她們一定會選擇後者。

山羊座一向給人穩重可靠的感覺，但其實她們是個現實主義者，如果要她們選擇愛情和麵包，她們一定會選擇後者。山羊是自尊心很重的人，就算跟對方十分相愛，可是只要是有損自尊的時候，她們絕對不會妥協，而且山羊的控制欲很強，不喜歡跟隨著另一半的腳步，很有主見。

第10名 人馬座 ─「無腳雀仔」

人馬座天生喜歡無拘無束的生活，不愛受另一半控制。

人馬座天生就是一隻「無腳雀仔」，她們並不是花心，只是喜歡無拘無束的自由生活，是個需要獨立空間，不愛受另一半控制的人。人馬可以為愛付出真心，把伴侶寵上天，可是她們卻不會為愛情犧牲自己，如果要捆綁她們的自由就更不可能了。

第9名 水瓶座 ─ 重友輕色

水瓶座認為戀愛要談，但是卻不能失去自我。

水瓶座是「重友輕色」的人，要她們為了愛情放棄友情，她們情願不要愛情。「寧可高傲地孤獨，也不卑微地戀愛」，這句就是她們的人生座右銘，也是她們面對感情的態度，戀愛要談，但是卻不能失去自我。

按圖看餘下8個星座的愛情忠誠度排名：