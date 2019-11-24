Lily Rose Depp新戲大膽挑戰禁忌戀 唔敢通知爸爸Johnny Depp

荷里活巨星尊尼特普（Johnny Depp）與法國影壇靈氣美人凡妮莎 · 帕拉迪絲（Vanessa Paradis）生下的唯一女兒莉莉蘿絲特普（Lily Rose Depp），從小在鎂光燈下長大，5歲就進入演藝圈，16歲當上法國時尚品牌香奈兒代言人，並以《巴黎影舞者》（La Danseuse / The Dancer）入圍法國凱薩獎最佳新進演員，之後再以《戲夢浮花》（Planetarium）與《亨利五世：新王之路》（The King）正式跨入荷里活，美貌與才氣兼具，加上英法文流利、時尚感破表，讓今年才剛滿20歲的她，如今成為法國影壇第一青春玉女，IG追蹤粉絲突破百萬，氣勢銳不可當。

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而她的全新電影《野蠻迷林》（Savage），11月22日起在全台限量上映，與法國才子導演 Vincent Mariette 合作，首度挑戰禁忌老少戀的題材，加上全片充滿了神祕主義的色彩，也讓她演出脫胎換骨，被譽為充滿靈性。她在專訪中笑稱，自己平常也喜歡探索鄉野傳奇一類的事蹟，所以演出期間特別有感覺，至於跟法國型男 Laurent Lafitte 的老少禁戀，她說母親 Vanessa Paradis 比較不在乎，但是父親 Johnny Depp 身為荷里活巨星，他根本就沒時間看自己演出的電影，所以不跟他提這件事就好了。

《野蠻迷林》是講述法國南方的小鎮，某年夏天青少年陸續失蹤。在鎮上最大的謠言，流傳著神秘野獸出沒蹤跡，人心惶惶之餘，警方亦為此大傷腦筋漫無頭緒。喜歡大自然的蘿拉（Lily Rose Depp ）原本對這眾說紛紜的謎團不加注意，直到她身邊的某一朋友竟然也失蹤，她無法再坐視不管。在追捕野獸的過程中，她與鎮上的一名神祕男子保羅（Laurent Lafitte ）逐漸展開了一場禁忌的畸戀遊戲…

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