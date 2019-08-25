【怪奇物語】Johnny Depp為她紋身、訂婚　一代玉女Winona Ryder

《怪奇物語》（Stranger Things）讓一批新生代小演員成為灸手可熱的明星，第三季還找來了超強星二代Maya Hawke加盟，擔任挖掘小鎮秘密的重要角色。除了這些備受矚目的新星，其實飾演Will Byers母親Joyce Byers的Winona Ryder年輕時也曾是紅極一時的玉女演員！

Winona Ryder在演員生涯早期的成名代表作普遍被認為是1990年的《幻海奇緣》（Edward Scissorhands），與飾演愛德華的Johnny Depp後來發展成戀人關係，在當時是人人稱羨的才子佳人，Johnny Depp身上甚至有關於Winona的剌青，兩人一度傳出訂婚消息，不過最後仍以分手收場。

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此後Winona Ryder陸續出演了許多評價不俗、後成經典的電影，如1993年的《心外幽情》（The Age of Innocence）、1994年的《小婦人》（Little Women），無論是美貌或是演技都備受肯定，事業如日中天，卻在2001年因偷竊被捕，被判處三年的觀察、罰金與民事賠償，勒令接受心理與藥物輔導治療，讓形象破碎，聲勢一夕跌入谷底。

Winona Ryder 的演藝事業並未因此中斷，在 2001 年之後仍持續參演電影，其中不乏知名作品，如《星際爭霸戰》（STAR TREK）、《黑天鵝》（Black Swan）等，但都不是擔任主要角色。直至 2016 年《怪奇物語》推出，一位義無反顧、脆弱又勇敢的母親使 Winona Ryder 憑演技受到肯定與矚目，人氣再度翻紅。

2018 年與奇洛李維斯（Keanu Reeves）四度合作，共同主演浪漫喜劇《婚禮冤家》（Destination Wedding），是繼《怪奇物語》大受歡迎後的第一部作品，格外具有象徵意義——不只重回主要演員名單，還演出正面形象的角色。

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結語：

雖然Winona Ryder在《怪奇物語》飾演的Joyce Byers經常會因為擔心、焦躁而顯得有點神經質，但在觀影過程中，依然時不時會被她的美貌與氣質驚豔到，仙氣根本藏不住！除了《怪奇物語》續集，也期待她接下來會有更多好作品！

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原文：仙氣藏不住！地表最強母親《怪奇物語》威爾媽媽 Winona Ryder 曾與基努李維拍過戲，還差點和強叔訂婚​

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