生下雙胞胎的熊黛林，經常在網上大方分享女兒的生活日常。而在近日她又分享了兩位女兒畫畫的照片，不過一對「孖女」的顏值經常被網民比較，被指差距很大？

熊黛林和郭可頌在2016年結婚，兩年後生下雙胞胎女兒。(lynnx1010@IG)

照片中可見熊黛林的一對「孖女」長高了不少，穿上防污衣手拿著自己的畫作展示。戴上口罩的她們只露出了一雙眼睛，站得畢直的模樣十分呆萌可愛。熊黛林向來對兩位女兒寵愛有加，工作再忙也會抽空陪小朋友參加課外活動和外出遊玩，陪伴兩位寶貝女兒成長。

熊黛林的一對「孖女」的指顏值經常被網民比較，被指差距很大。(lynnx1010@IG)

不過隨著女兒經常曝光，卻也引起了大家比較起雙胞胎姊妹顏值的問題。指兩姊妹的顏值差距非常大，單是眼睛就有明顯大小差別。大女兒長相像熊黛林，妹妹反更像爸爸郭可頌。對於兩位女兒被指顏值差距大，熊黛林也不只一次回應，說兩位女兒都有了她和郭可頌的特質，顯得更加可愛。

熊黛林的一對「孖女」被指顏值差距大 :(按圖查看)

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有眼尖的網友指婚後熊黛林經常炫耀幸福，是想要和郭富城和方媛較勁。（熊黛林@微博）

而說到熊黛林，大家最深刻的，莫過於是她與郭富城曾有過的一段情。即使分手多年後，大家也有了各自的家庭，可是兩人的名字還是經常被牽扯在一起。曾經有機會成為天王嫂的熊黛林，在郭富城身上耗費了7年的光陰，最後只獲得了一個「穿鞋論」。熊黛林後來嫁了富商郭可頌，郭富城也娶了方媛，兩人都各自有了幸福的新生活。可以是有不放過熊黛林的網友，從種種蛛絲馬跡中指她仍然放不下舊情，暗暗和郭富城較勁，故意炫耀自己的幸福。

熊黛林和郭富城曾有過７年情，最終也是分手收場。（《風之子》ＭＶ）

郭富城出PO熊黛林隔天必有動靜「巧合」曬幸福其實是在「不甘示弱」?

2019年4月18日郭富城在微博宣布和太太方媛誕下了第二胎的消息，無獨有偶，眼尖的網友發現熊黛林在隔天19日就上載了雙胞胎女兒的一歲照片，當網友留言表示熊黛林是故意做比較，追趕著郭富城和方媛曬幸福，而熊黛林則親自回應表示孩子的生日就是4月19日，希望網友不要胡亂猜測，自己早已放下，更不要牽扯到孩子。

網民指出熊黛林「跟貼」郭富城曬幸福證據：(按圖看更多)

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熊黛林模仿郭富城和方媛的合照?

在郭富城54歲生日時，方媛精心設計了一個生日派對為郭富城慶祝，更難得地上傳了一張甜蜜合照，照片中方媛把頭親暱地靠在郭富城的肩膀上，還有一家三口一起切蛋糕的照片，洋溢著美滿幸福的感覺。網友又發現熊黛林十分巧合地又在隔天在Instagram上載了一張她和丈夫的合照，同樣是把頭靠在丈夫肩膀上，同樣是慶祝結婚週年。

網民指熊黛林模仿郭富城夫婦曬恩愛: (按圖查看)

同樣巧合的事件還有很多，例如郭富城曾經以「鞋子不合穿就要換掉」的言論來解釋他和熊黛林的分手原因，恰巧熊黛林在和郭可頌公佈戀情的時候，就上傳了一張鞋子的合照，讓人不禁揣測她是在回應郭富城的「鞋子論」。雖然很多網友認為熊黛林的放閃行為都是「不甘示弱」回應郭富城。究竟是真有其事，還是否網民過份敏感和解讀？

熊黛林和郭可頌公佈戀情時，回應郭富城的「鞋子論」? (按圖查看)

不過熊黛林與郭富城分手，也未嘗不是一個好結局。熊黛林其後遇上郭可頌，被寵溺程度令人羨慕。郭可頌是一名低調樸素的百億富豪，但在不論是和熊黛林交往還是結婚，他永遠把熊黛林放第一，對她呵護備至，有指郭可頌婚前毫不猶豫地就送給熊黛林一棟一億豪宅。而且每次被媒體拍到兩人外出時，郭可頌總是紳士地為熊黛林開路開車門；在熊黛林懷孕期間，郭可頌更是小心翼翼地保護老婆，又曾被拍到晚上特意開車為熊黛林買宵夜，是名副其實的「愛妻號」。

郭可頌娶了熊黛林之後變成了一名「寵妻狂魔」，永遠把熊黛林放第一，對她呵護備至。（熊黛林@微博）

熊黛林生下雙胞胎後，郭可頌的寵妻行為更是有增無減，除了聘請保姆之外，他還特意把熊黛林的母親從南京接回香港，只為了能減輕熊黛林來回兩地的辛勞又能和家人常聚。平常一家人會到公園散步，兩夫妻陪伴著雙胞胎女兒玩耍，享受溫馨家庭樂。即使生了小孩後，熊黛林的生活依然十分愜意，可見她不時和老公郭可頌出國旅行的照片，生了小朋友也有甜蜜的二人世界時光，一家四口生活得有滋有味，幸福美滿。

熊黛林婚後經常都會帶著孩子四處遊玩，享受天倫之樂。（熊黛林@微博）

熊黛林和郭可頌經常曬恩愛：（按圖看更多）

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比起郭可頌光明正大的寵溺，熊黛林和郭富城交往7年也只是「公開秘密」，兩人始於未有大大方方地見光，郭富城也很少在媒體面前提起熊黛林，每次也只是淡然回應，幾乎都是熊黛林在做獨角戲。郭富城更曾直接對媒體表示：「如果鞋子不舒服，不如換了它，硬着頭皮下去只會流血。」當時言論一出立即引起了非常大的轟動。等不到的名份，不合腳的鞋子，也最終令二人的感情無疾而終。

雖然很多人都替熊黛林花了7年的春春，卻換來一句「不合穿」就此結束感到不值，不過值得慶幸的是，在告別錯的人後，熊黛林遇上了郭可頌迎來了自己夢寐以求的幸福，而郭富城也娶了方媛成家立室。從熊黛林的社交平台中可以看到，她總是抽時間陪伴女兒和老公，更是要出席活動和工作。如此忙碌又幸福的婚姻生活，相信沒誰還會有閒心掛念著前度吧!