41歲秦嵐回應被催婚極有智慧　曾拒絕前男友求婚：為什麼要將就？

【秦嵐｜愛情觀】內地女星秦嵐參演節目《平行時空遇見你》正在熱播，真人騷與偶像劇二合為一，令秦嵐再被討論。早前她接受節目《了不起的姐姐》訪問，大談對演藝事業的願景，分享以前大多擔任女二的角色，更自嘲「誰願意看妳一個快40歲的女人去跟小鮮肉談戀愛」，不過在她看來，其實任何歲數都很美，衰老也只是一個正常的過程。

內地女星秦嵐在事業上是一位不斷往前衝的人；而在愛情上，她抱不急、不強求的態度，即管是面對年齡與旁人的催婚，卻不想為結婚而結婚。（秦嵐微博）

以前多是女二：誰願意看你快40歲的女人跟小鮮肉談戀愛

41歲的秦嵐1999年出道，2003年於《還珠格格3》出演反派角色陳知畫，讓觀眾認識，2006年《又見一簾幽夢》舞蹈家汪綠萍一角廣受歡迎；2008年入圍第24屆中國電視金鷹獎觀眾喜愛的女演員獎，其後陸續參與不同戲劇演出。

秦嵐認為為結婚而結婚才是不負責任的行為。（秦嵐工作室微博）

早前播出的網劇《怪你過分美麗》亦受討論，除了是高以翔遺作，兩位主角於劇中譜出戀曲的故事亦相當吸引。不過，在這之前，全靠2018年《延禧攻略》富察皇后一角而讓她人氣急升。秦嵐近日接受節目《了不起的姐姐》訪問中道：「沒有富察容音這個角色之前，很多來找我的戲都是女二號，因為女一號都是小鮮花，誰願意看你快40歲的女人，去跟個小鮮肉談戀愛。」

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不斷衝事業，卻對愛情抱自然態度

出道21年，面對事業發展，秦嵐不斷往前衝，不斷透過拍攝在劇組中學習，即使完成了自己的戲份，也會在現場觀看監視器，從中了解他人是怎麼表演。在訪問中，她也指出當年拍完第一套戲覺得自己在跟攝影機談戀愛：「它拍我的時候我很興奮，我既緊張又興奮，但我又想去表達，然後讓它記錄下我所有的表達。」

在事業上對自己有要求，永不停步，但在愛情路上，秦嵐抱不急、不強求的態度。以往的感情生活多由拍戲的過程與對手日久生情，曾與黃曉明、導演陸川分別有過戀情，亦與明道、王冠逸傳出緋聞，可至今仍未找到一個穩定的對象。

曾與婚姻差一線 不認同結婚、生孩子是女人義務

對於女性何時結婚、生育，社會或會有一套的既定觀念，就連秦嵐的媽媽也會給說話她聽，但秦嵐就曾在一次訪問中表示不認同這種觀念，並表示如果是好的婚姻當然歡迎，但如果是不好的，她卻認為為何要把這種枷鎖套在自己身上。

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調整心態 任何年齡都能很美

感情也許是一輩子都要修讀的課堂，秦嵐默默靜待對的人出現的同時，也努力成為更好的自己，她認為不管是父母、愛人、將來的孩子，都不會在一起一輩子，陪伴你最久時間的人就是自己，故需要享受孤單，學會一個人獨處。

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（資料來源：《女人30+》、《魯豫有約》、《了不起的姐姐》）

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