疫情WFH易生磨擦釀分手潮　不想毀掉愛情　專家建議一事絕不可做

新型冠狀病毒肺炎（新冠肺炎）第三波疫情嚴峻，感染人數屢日破百，政府措施持續「加辣」。食肆全日禁堂食規定實施兩天後，政府宣布，餐飲業恢復日間堂食，時間為早上5時至傍晚6時前，限制最多一枱兩人，入座人數最多為座位數目的一半，餐桌間至少有1.5米距離或設隔板分隔，晚市繼續暫停。「限聚令」收緊至2人，室內公眾地方必須戴口罩的限制，亦延伸至室外，跑步做運動及吸煙均不獲豁免。

WFH天天膩在家中，自在過頭，反倒令日夜顛倒、垃圾食物成居家日常？更重要的是，疫症更成了分手高𡶶期？

「Netflix and Chill」與垃圾食物更成為居家日常。愈墮落，愈快樂，如何不讓居家隔離毀掉你的生活？（Anthony Tran/unsplash）

如何不讓居家隔離毀掉你的生活？

同事分享律師朋友的故事，全因疫症持續，WFH（Work From Home）日對夜對，接到的離婚個案持續上升。也有朋友本滿心歡喜同居，齊齊在家工作爭取時間見面，結果雙方都受不了需要「冷靜期」。

WFH的日子，周末也留在家中，困在四壁之中，很容易讓人與本來的生活脫軌，也讓人愈來愈懶，缺乏生活動力， 日夜顛倒不在話下，「Netflix and Chill」與垃圾食物更成為居家日常。愈墮落，愈快樂，如何不讓居家隔離毀掉你的生活？

筆者參考平日近時時當作Podcast（播客）聆聽、大受歡迎的YouTube頻道「Matt D’Avella」與「Better Ideas」的小貼士，要WFH過得好，除了調整與伴侶的相處態度，更應由自身的工作及期望管理開始，才不會易因壓力「遷怒」於伴侶，影響關係。

3大WFH自處生活小貼士（點圖看）＝＝＞

居家隔離容易分手？別放大對方的缺點

居家隔離，即使情侶是同居或不，都要面對對未來無法的想像與無助。而兩性專家Nic Beets與Verity Thom就認為，正正是這等壓力，令情侶們增加爭執。

3大WFH同居生活忌諱，專家建議＝＝＞

即使不是同居，疫情期間情侶相處多是待在家中，難以外出。在家拍拖的最大壊處，是太慣性，或總有一方難免覺得被冷落？以下三點，不論是同居或非同居情侶同樣適用。



【3大WFH情侶相處小貼士】點圖即看＝＝＞

專家教路：有一事絕對不可以做

Nic Beets與Verity Thom認為，不論同居與否，情侶間最不應做的事就是批評，特別在這嚴峻時候。吵架時候，應盡快令自己抽離那負面情緒，因為氣上心頭，就只會批評。Nic說，可運動、洗澡或聽音樂來逃離現場，而這些活動都能有效地令你心情好轉。冷靜下來後，比起批評，應心平氣和地說出自己的目的與心情，嘗試令對方明白。

參考資料：RNZ、Matt D’Avella、Better Ideas

面對「封關」與工作，楊丞琳與李榮浩也時時分隔兩地。楊丞琳就曾透露，二人只要有心經營，感情便能維持下去。下圖看二人甜蜜日常：