宋慧喬於去年與宋仲基離婚，結束短短兩年的婚姻。離婚後，不斷傳出宋慧喬與前男友玄彬復合的消息，近日更在微博上傳出二人合照，更指是出自玄彬的造型師？

自宋慧喬於去年與宋仲基去年離婚，結束短短兩年的婚姻後，就不斷傳出她與前男友玄彬復合的消息。（網上截圖）

宋慧喬玄彬傳復合同居 深夜遛狗：「身高差」符合？

自宋慧喬於去年與宋仲基去年離婚，結束短短兩年的婚姻後，就不斷傳出她與前男友玄彬復合的消息。早在今年二月，二人復合的消息已傳得沸沸騰騰，更有指他們一起買別墅同居。日前更有網友指看到二人在深夜一起散步、遛狗，並附上一張有傳是玄彬造型師上載後立即刪除的照片。照片中，只見遠遠有一男一女，其實很難斷定就是宋慧喬與玄彬本人。但網友就指，「身高差」符合！

二人都暫未回應緋聞，其實宋慧喬早於2008年與玄彬合作拍攝《他們的世界》時就認識，2009年公開戀情，惜於2011年分手。多年來，玄彬公開的女友只有宋慧喬與姜素拉。

點擊看宋慧喬玄彬從前合照，他們從前為甚麼分手？

+ 3 + 2

不過，其實宋慧喬特別容易假戲真做，愛上男主角。歷年來多位緋聞對象差不多都是同劇「男神」：

+ 10 + 9 + 8

對前度念念不忘 因大腦習慣美化回憶？

初戀最難忘，前度最吸引，或似歌詞唱到「回憶哄騙我但凡失去也是美」，原來統統有科學根據。加拿大大學心理學教授Jim Pfaus指出，第一個在性事上帶給你高潮，而在事後又擁抱你的人，很大可能會為你日後訂下「範本」，你會以他／她的標準來定義何為「吸引」。

吸引力也不只是性吸引力，對前度「念念不忘」也可以是大腦作怪。據2010年《神經生理學雜誌》的報導，當愛人膩在一起，腦內便會䆁放多巴胺與催產素。催產素放大眼前的一切，包括顏色、氣味與聲音，而愛人的樣貌便會與快樂聯系起來。美國艾默理大學的精神病學教授Larry Young就認為這會「上癮」，令人離不開戀人。而人類學家Helen Fisher就認為，當我們結束一段感情後，我們傾向會忘掉不好的部分，只留下美好的回憶，使我們「誤會」過氣戀情總是美麗的。

心理所限，前度，特別是第一次令你心如鹿撞的「親密前度」，或許地位超然。只能說，玄彬是宋慧喬第一任對外公開情侶關係的人。