獅子座女生霸道而自信，就像王菲一樣，注定成為女王。樂壇天后王菲在8月8日迎來了她的51歲生日，年過50的她依然看來年輕，彷彿吃了防腐劑一樣。向來我行我素的王菲， 也自有一套佛系愛情觀，就像她的個性一樣，瀟灑自如。

8月8日是王菲的51歲生日，年過50的她彷彿像吃了防腐劑一樣，完全沒有歲月的痕跡。（幻樂之城@微博）

王菲除了擁有一把動聽的天籟歌喉外，她迷人的冷豔外表下卻是一個率真的真性情女子，她對於戀愛的態度就像她的個性一樣，瀟灑自如又來去如風，她的愛情裏以3個男人最為人熟悉，雖然離過兩次婚，但王菲依然忠於自我，即使經歷了相聚離散依舊保持著初心，就像她的歌曲《紅豆》裡寫的：

相聚離開都有時候，沒有什麼是永垂不朽 《紅豆》王菲

王菲是一個率真的真性情女子，對於愛情她表現得灑脫，雖然離過兩次婚，但對愛情依然保持著初心。（幻樂之城@微博）

王菲遇見竇唯 經歷了一段轟烈又不顧一切的愛情

王菲年輕時的愛情是叛逆的，她的第一段愛情也是最驚心動魄，就是和內知名音樂人竇唯的一段感情。王菲18歲的時候舉家從北京移民到香港，擁有音樂天賦的她，更成為香港「音樂之父」戴思聰的學生。王菲天籟的歌聲很快就引起了關注，出道不久她就獲獎無數，更成為了Beyond的小師妹。也是這個時候，王菲遇到了黑豹樂隊的竇唯，她被竇唯的音樂才華深深吸引，有指那時竇唯有一位在酒吧唱歌的女朋友，王菲小陷入三角戀跟竇唯的關係糾纏不清，而竇唯卻選擇了逃避。據悉王菲因為傷心而離開北京，毅然去了美國進修音樂。當她再次回到香港時，推出了經典歌曲《容易受傷的女人》再次爆紅，因為有過痛徹心扉的情傷，她才唱的如此動情。

18歲的王菲遇見了音樂才子竇唯，陷入了對竇唯的瘋狂迷戀，同時也介入了一段糾纏不清的三角關係中。（劇綜劇說@微博）

情難自禁，我卻其實屬於極度容易受傷的女人，不要 不要 不要驟來驟去，請珍惜我的心。 《容易受傷的女人》王菲

固執的王菲對竇唯依然不捨得放手，最終在這場三角關係中勝利，外界不斷非議王菲是第三者，但她卻不為所動，為了竇唯她放下身段，經常飛到北京殘舊又骯髒的四合院和竇唯同居。27歲時王菲被指和竇唯「奉子成婚」生下女兒竇靖童，可惜婚姻只維持了三年離婚。有指是竇唯和攝影師高原出軌，終致二人婚姻破裂。

王菲與竇唯的女兒竇靖童，遺傳了二母的音樂才華，在樂壇上大放光彩：（按圖看更多）

和謝霆鋒擦出愛火花 無懼年齡差距上演姐弟戀

在2000年，當時31歲的王菲遇上了21歲的謝霆鋒，即使兩人相差11歲，放蕩不羈的謝霆鋒和個性獨特的王菲一拍即合。「姐弟戀」在當年不如現在普遍，可以說是禁忌之戀。王菲和謝霆鋒不顧外界的批評拍拖，沉浸在甜蜜的熱戀中。交往一年後，有指謝霆鋒因戲假情真而喜歡上了張柏芝，最後王菲單方面宣布分手，愛得愈熱烈就跌得愈傷，此時的王菲已是滿身傷痕，但她卻從來不會埋怨任何人，面對一切依然處之泰然。

31歲的王菲曾經和21歲的謝霆鋒有過一段短暫的姐弟戀，但謝霆鋒因爲和張柏芝戲假情真，王菲單獨宣佈分手。（《新古惑仔之少年激鬥篇》劇照）

與李亞鵬再婚 退隱幕後相夫教子

經歷了竇唯和謝霆鋒後王菲對於愛情充滿了不安，這時候李亞鵬的出現恰恰溫暖了她的心。李亞鵬從舞台上初次見到王菲就對這個獨特又冷豔的女孩一見鍾情，他花盡心思追求王菲，在她生病時立刻從北京飛到上海照顧她；知道王菲喜歡聽笑話，便到處搜羅各種笑話哄她開心；王菲開全國巡迴演唱會，李亞鵬推掉所有工作全程陪同，李亞鵬不顧一切的追求方式或許讓王菲看到了自己，或許也給了她很大的安全感，讓她可以放心依靠，2005年，最後兩人走在了一起並步入婚姻，並育有一女李嫣。經歷過轟烈的愛情，王菲選擇平淡過日子，婚後淡出歌壇，不時出席一下品牌活動，重心在家庭之上。

可是王菲和李亞鵬其實是兩個世界的人，從很多兩人的訪談中可以看到她們並沒有過多的共同興趣和愛好，王菲性格直率又任性自我，兩個性格迥異的人相愛容易，相處太難，外界也一直不看好兩人的婚姻，10年的婚姻最後也是離婚收場。

李亞鵬和王菲在2005年結婚並育有李嫣，可是性格不同的兩人最後還是維持不了感情，結束了10年的婚姻。（《楊瀾訪談錄》截圖）

當時王菲微博寫道：「這一世，夫妻緣盡至此。我還好，你也保重。」

李亞鵬的微博寫道：「我要的是一個家庭，你卻註定是一個傳奇。」

對於她們離婚的原因眾說紛紜，輿論不斷，因此王菲出面澄清：「婚是我要離的，沒有第三者，沒有婆媳不和，不牽扯財務問題，不是悲情狗血劇，和平分手，換一種方式相處，對孩子來說，我們仍然是一家人。」

經歷了兩次離婚，王菲對於愛情卻仍然保持的希望，她認為離婚並不是女人的污點，而是成長。外面滿城風雨，對於離過兩次婚的王菲議論不斷，但她卻拋下一切去學佛，流言蜚語對她毫無殺傷力，她保留著初心，依然相信愛情會再次來臨，回到香港後王菲被媒體發現和謝霆鋒復合，多次被拍到兩人約會，王菲瞬間又變回了熱戀中的小女人，臉上佈滿了戀愛中的光芒，就像年輕男女一樣陷入甜蜜的戀愛中。

謝霆鋒為周杰倫主持的旅遊節目《周遊記》擔任嘉賓時，更罕有主動提起王菲，不經意地大讚女友放閃：「杰倫真的是一個很可愛的人，我很喜歡這麼單純的人，但是世界上越來越少。我認識的他就是這麼單純，他跟王菲都是同樣單純的人。」謝霆鋒竟一改昔日「口密」的作風，看來二人的感情更是甜蜜又穩定。

離婚后的王菲被媒體發現和謝霆鋒復合，即使兩人不承認戀情，但是多次被拍到兩人約會的照片，已是公開的秘密。（鋒味@微博）

面對愛情王菲敢愛敢恨又十分灑脫，她曾經說過如果找不到愛一個人的感覺，就等於辜負了自己。即時50有多，但其實她也是個渴望愛情的小女人，無畏畏無懼，與謝霆鋒愛得率真。只要相信，每一次的愛情都是美好而值得，而每一次分離，也只是人生的一次經歷和成長的養份。她認為愛情勉強不來，也不必去強求什麼：

愛就愛，不愛就不愛，愛就在一起，不愛就分開，無所謂珍惜不珍惜，愛情這東西，是沒有完滿結局的！ 王菲

面對愛情王菲敢愛敢恨又十分灑脫，她認為愛情勉強不來，也不必去強求什麼。（veggieg@微博）

王菲經歷過兩次離婚，依然忠於自己的愛情：（按圖看更多）