煮食節目《女人必學100道菜》自在無綫開播以來,評論不斷,當中強調「女人嫁得出菜式」與主張、「嫁得好先要煮得好」與「箍住老公氹奶奶必學菜」被抨擊思想封建古老。 其實菜式哪分男女?女子結婚,何用陷媚、為何卑微?

《女人必學100道菜》過份標籤女性 網民:是2020還是1920的節目?

節目取名《女人必學100道菜》,已惹網友不滿,指節目主旨本來就歧視女性。精進廚藝,本來就男女都可取,那有甚麼是女人「必」學?

而在節目中,更多次標榜女人要「嫁得好」,就要「煮得好」。先不論甚麼是嫁得「好」,為何婚姻本是二人事,不幸福卻只怪女生一人呢?更有網民《為何男人娶了這些女人,而不是其他》一書的作者就作研究與與不同男子作訪問,得出一個十分簡單,卻不是人人明白的結論-男人不結婚,錯不在女人。

男人不結婚 不是女人的錯?

女子結婚,要有何特點?適時溫柔、適時剛強,才能令對方覺得你非娶不可?《 Why Men Marry Some Women and Not Others》(為何男人娶她們,而不是其他)一書的作者John Molloy,本來也抱着這樣的心理作調查,希望找出男子選妻的秘密,幫一眾待嫁女生解憂。可他的助手卻說:「你這樣假設,似是說女人做了錯事。」

於是,John Molloy把重點放在男子身上,發現男人認為「可娶」女子的標準,各有不同,根本不能從中歸結出甚麼。他訪問不同的男生,在書中指出他們何時結婚、結婚或不,與他的成就、成長環境與工作息息相關。他認為要是女生真急於結婚,就應找一些本來就想結婚的男子,他歸納出一些「會結婚」的男人特質。

從未一起計劃將來 性格不合別勉強

筆者喜歡他這樣的說法,女生不是貨品,不用待人選擇,自己也有選擇權。找個伴,分享喜樂當然幸福,但也要分擔哀與怒,那是無限的耐性、包容與溫柔,當你埋怨一人寂寞難耐時,又願意放棄一人的自在、甘願付出嗎?

萬物從容,一花一草都不為了盛放而着急,女生結婚更是急不來,或許只是待時間磨練你成一個更好的人,把未來的他磨成一個更好的他。

再者,喜歡從來都是主觀的,要是他真的不夠喜歡你,從未一起計劃將來,也不能說成是你的錯,頂多是性格不合罷了,即使你埋頭爐灶,決不能改變這事實。

