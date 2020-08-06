煮食節目《女人必學100道菜》自在無綫開播以來，評論不斷，當中強調「女人嫁得出菜式」與主張、「嫁得好先要煮得好」與「箍住老公氹奶奶必學菜」被抨擊思想封建古老。 其實菜式哪分男女？女子結婚，何用陷媚、為何卑微？

煮食節目《女人必學100道菜》自在無綫開播以來，評論不斷，當中強調「女人嫁得出菜式」與主張、「嫁得好先要煮得好」與「箍住老公氹奶奶必學菜」被抨擊思想封建古老。 （香港女廚王 - 三姐FB）

《女人必學100道菜》過份標籤女性 網民：是2020還是1920的節目？

節目取名《女人必學100道菜》，已惹網友不滿，指節目主旨本來就歧視女性。精進廚藝，本來就男女都可取，那有甚麼是女人「必」學？

而在節目中，更多次標榜女人要「嫁得好」，就要「煮得好」。先不論甚麼是嫁得「好」，為何婚姻本是二人事，不幸福卻只怪女生一人呢？更有網民《為何男人娶了這些女人，而不是其他》一書的作者就作研究與與不同男子作訪問，得出一個十分簡單，卻不是人人明白的結論－男人不結婚，錯不在女人。

台灣型男鄭元暢在自家YouTube Channel開了一個新節目《鄭元暢之不專業廚房》，邀來圈中好友好，在節目中一起煮食。繼上集邀來許瑋甯後，最新一集鄭元暢邀來楊丞琳當嘉賓。完全不懂煮食的楊丞琳鬧出不少笑料，更卻被網民挖苦，她在Instagram的限時動態中「霸氣」反駁。（rainiecuteyang@Instagram）

男人不結婚 不是女人的錯？

女子結婚，要有何特點？適時溫柔、適時剛強，才能令對方覺得你非娶不可？《 Why Men Marry Some Women and Not Others》（為何男人娶她們，而不是其他）一書的作者John Molloy，本來也抱着這樣的心理作調查，希望找出男子選妻的秘密，幫一眾待嫁女生解憂。可他的助手卻說：「你這樣假設，似是說女人做了錯事。」

於是，John Molloy把重點放在男子身上，發現男人認為「可娶」女子的標準，各有不同，根本不能從中歸結出甚麼。他訪問不同的男生，在書中指出他們何時結婚、結婚或不，與他的成就、成長環境與工作息息相關。他認為要是女生真急於結婚，就應找一些本來就想結婚的男子，他歸納出一些「會結婚」的男人特質。

點圖即看「想結婚」男人有共同特質？＝＝＞

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從未一起計劃將來 性格不合別勉強

筆者喜歡他這樣的說法，女生不是貨品，不用待人選擇，自己也有選擇權。找個伴，分享喜樂當然幸福，但也要分擔哀與怒，那是無限的耐性、包容與溫柔，當你埋怨一人寂寞難耐時，又願意放棄一人的自在、甘願付出嗎？

萬物從容，一花一草都不為了盛放而着急，女生結婚更是急不來，或許只是待時間磨練你成一個更好的人，把未來的他磨成一個更好的他。

再者，喜歡從來都是主觀的，要是他真的不夠喜歡你，從未一起計劃將來，也不能說成是你的錯，頂多是性格不合罷了，即使你埋頭爐灶，決不能改變這事實。

參考資料：Today

【點圖看】楊丞琳自豪地當個「無飯」主婦，30+處世金句 「理性到絕緣」卻畢生受用＝＝＞