54歲的香港女星溫碧霞有著艷麗嫵媚的外表，早年一直以「性感美女」著稱的她，即使漸漸淡出娛樂圈，卻一直維持著凍齡外表及姣好身材，被封為逆生長「美魔女」。溫碧霞在34歲時嫁給富商何祖光，曾出現婚姻危機的她幸而化險為夷，如今結婚20年甜蜜如初，羡煞旁人！

溫碧霞今年54歲依舊維持美貌。（溫碧霞irenewan@微博）

溫碧霞結婚20年跨過危機 婚後不生子仍然甜蜜

前陣子溫碧霞迎來54歲生辰，她在微博上傳了一組幸福的家庭合照，照片中一家三口其樂融融地對著鏡頭展開幸福笑容。而「美魔女」溫碧霞大曬性感泳衣照，年過半百的她依然維持超Fit身材，無論是外貌還是心態都宛如少女，凍齡外表人人稱羡！

溫碧霞被封為逆生長「美魔女」。（溫碧霞irenewan@微博）

54歲溫碧霞生日曬幸福家庭照：（點閱下圖查看）

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嫁富商20年曾遇婚變短暫分開 溫碧霞：那段時間沒了自己

溫碧霞2000年嫁給出身名門世家的富商何祖光，婚後兩人一直表現恩愛，溫碧霞逐漸淡出娛樂圈，以半隱退狀態過著幸福闊太生活。不過，這對甜蜜夫妻經過17年婚姻生活後卻亮起紅燈，溫碧霞接受傳媒訪問時透露覺得當時忽然沒了自己，發現家庭成了牽絆，加上因工作關係與丈夫聚少離多，再見面時少了愛情的感覺。她開始懷念單身時自由自在的生活，因此主動向老公何祖光提出分居一段時間。

溫碧霞坦言自己喜歡追求刺激與新鮮感，個性叛逆。（溫碧霞irenewan@微博）

要到失去時才知道，那份感情原來這麼真摯。

兩人婚姻岌岌可危，溫碧霞憶述自己與丈夫分開後，一開始感覺重獲自由很快樂，不過心中仍然牽挂他，而愛犬的離世成為轉捩點。溫碧霞與何祖光結婚時一起養了一隻狗狗，陪伴他們渡過人生最幸福快樂的時光，就在兩人分開之際，愛犬亦離世。溫碧霞表示愛犬的離開給了她很大的啓示，她十分擔心丈夫有一天也會離開自己，分開後才發現大家在彼此心中是如此重要。

溫碧霞與丈夫何祖光曾經歷婚變危機。（溫碧霞irenewan@微博）

原來這個男人真的很愛我

經歷幾個月的短暫分離，溫碧霞與丈夫何祖光終於和好如初，婚姻生活雨過天晴，復合後再次過上甜蜜恩愛的生活。兩人再度在一起，反而變得更加珍惜這段感情，溫碧霞感謝丈夫一直以來對自己的任性與情緒化十分包容，有指何祖光曾對她說過自己不會改變，希望她也不會改變，一番説話讓溫碧霞大受感動，兩人亦藉著分離上了寶貴的一課。

溫碧霞與富商何祖光結婚20年甜蜜如初：（點閱下圖查看）

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婚後十年不生子 溫碧霞與丈夫無私收養孤兒

溫碧霞和何祖光結婚後一直沒有生育，外界對此也有不少揣測與傳聞。2010年兩人在内地收養了一名被遺棄在火車站的孤兒，正式組建幸福的三口之家。他們將養子改名叫何國倫（Xavier），更尋找名醫將他的皮膚病及咳嗽治好，一直以來兩人都對養子視如己出、愛護有加，經常一家三口四處旅行，溫馨又快樂。溫碧霞曾透露兒子的出現讓她有很大的轉變，帶給她的快樂與滿足難以形容，原來母愛可以如此偉大與無私！

早前家人為溫碧霞慶祝生日。（溫碧霞irenewan@微博）

溫碧霞將養子視為己出，組建幸福的三口之家：（點閱下圖查看）

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溫碧霞公開「不老美魔女」秘笈 女人50歲更有韻味

溫碧霞不時在社交平台上分享自己保持身材的秘訣，她每日都會堅持做運動、瑜伽，多年來從不間斷，認為出一身汗後能讓人充滿活力。在分享保養方法時，她透露自己每天都會喝檸檬水，一日至少會喝四至六杯，不僅能夠幫助身體排毒、增强免疫力，還有美白淡斑的功效，難怪「美魔女」可以逆生長擁有吹彈可破的肌膚。另外，「凍齡女神」溫碧霞强調保持心態年輕十分重要，她一直用樂觀積極的態度面對人生，心境開朗讓人散發更加自信的美麗，邁入五十歲的她女人魅力不減，更加嬌媚充滿韻味！

溫碧霞多年來維持亮麗美貌。（溫碧霞irenewan@微博）

溫碧霞公開保持年輕的秘訣：（點閱下圖查看）