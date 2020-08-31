【新蝙蝠俠｜愛情】疫症肆虐，大明星或小市民同樣遭殃。不過，對於羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）來說，卻有不錯的發展，與Christopher Nolan合作的《天能》（TENET）於今年上映，預定於下年上映的新版《蝙蝠俠》（The Batman），亦由他主演。

新《蝙蝠俠》預定於下年上映（The Batman）（影片截圖）

我們認識最熟悉的羅拔柏迪臣，先是《哈利波特》（Harry Potter）系列的西追（Cedric Diggory），後來便是《吸血新世紀》（Twilight）系列的Edward Cullen，更與同劇女主角姬絲汀史釗活（Kristen Stewart）假戲真做，幕前幕後同樣相戀。可惜，在出軌又復合後，二人最後還是分手收場。窺探他的感情事，34歳的羅拔柏迪臣少男不再，卻添了一份沉穩。

《吸血新世紀》（Twilight）系列當年大受歡迎，同時帶紅男女主角，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與姬絲汀史釗活，二人在幕前幕後，同樣成為情侶，戀情一度成為荷里活熱話。（Getty）

舊愛出軌搭上有婦之夫 絕口不提背後有「洋蔥」

《吸血新世紀》（Twilight）系列當年大受歡迎，同時帶紅男女主角，羅拔柏迪臣（Robert Pattinson）與姬絲汀史釗活（Kristen Stewart），二人在幕前幕後，同樣成為情侶，戀情一度成為荷里活熱話。

當年姬絲汀只有18歲 ，而羅拔也只比她大4歲。而早早在拍攝《吸血新世紀》前，Robert就早已留意到她，在訪問中他提到當年他看到還是只有14歳的姬絲汀在《 Zathura: A Space Adventure》中的演出，就覺得她很特別。而二人在為《吸血新世紀》試鏡時，才正式認識。可是，有傳二人開始熟稔時，其時姬絲汀卻在跟演員Michael Angarano交往。《吸血新世紀》導演Catherine Hardwicke甚至為此感到內疚，說：「他（Angarano）是一個好演員，他們是一對很可愛的情侶。」然而，Kristen卻不是唯一犯錯的人，當年亦有不少報導指Robert撘上同劇演唱Nikki Reed。不過，前塵往事，二人似是沒有計較，一直低調同居、相戀。

直到2012年，姬絲汀在2012年被發現與《Snow White And The Huntsman》的已婚導演Rupert Sanders偷情，被拍到在加州把臂同遊。翌日，她才首次公開承認與Robert的戀情，並表示對出軌深感抱歉，又說：「我傷害了我最愛又最尊重的人。Rob，我愛他，我愛他。」導演Rupert Sanders也發表聲明，指對自己的妻子與孩子感到抱歉。直到2013年，姬絲汀與羅拔柏迪臣終於結束5年戀情。

明星們是非，對與錯明明都只能由當時人擔當，筆者對於向公眾道歉一事，很是不解。不過，事實是當年姬絲汀很年輕，而她也得到了羅拔的原諒，只是復合後最後還是分手收場。

面對舊愛出軌，在「道歉事件」的兩年中，羅拔絕口不提，絕不說舊愛半句壞話。直到兩年口，他才解釋：

壞事總會發生，對吧？只是太年輕⋯⋯這是正常！而老實說，誰還在意呢？最難的，是說起這件事，因為當你在談論人的時候，這會對他們造成無法預測的後果。就似《聖・訴》的其中一幕，角色們在討論如何收回流言蜚語。就似把滿是羽毛的枕頭劃破，再拋到半空，然後拾回散落的羽毛。 羅拔柏迪臣Robert Pattinson

他提到那時有一刻感到十分徬徨，搬離與姬絲汀的住所，不知何去何從。他回憶：

但我解決了，最後原來沒有甚麼大不了。所謂恐懼，一半都在腦中。 羅拔柏迪臣Robert Pattinson

而姬絲汀永遠在羅拔心中佔一席位，只是羅拔柏迪臣與現任名模女友Suki Waterhouse十分快樂，沒有閒暇分心。（sofiamalamute＠instagram）

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前度永佔一席位 只是愛情很複雜

每每羅拔或姬絲汀在事業上有所發展，如新電影上映，隨之而來的，一定是傳媒重提二人的舊情。羅拔是次接拍《蝙蝠俠》（The Batman），也作好了心理準備。

即使已是過氣愛人，但曾經相愛，有些㾗跡，或許無需強求抹去，而羅拔或姬絲汀對此，似乎也有相同的看法。姬絲汀曾在Howard Stern的電台節目中說到，她那時其實想跟羅拔結婚，就只差一點點。

面對「只差一點點」的遺憾，據《Hollywood Life》的報道，消息指羅拔對於姬絲汀談到他們的戀情，他是明白的。而姬絲汀也十分尊重他。事情已過去，二人再沒有任何不快，姬絲汀永遠在羅拔心中佔一席位，只是羅拔與現任名模女友Suki Waterhouse十分快樂，沒閒暇分心了。

而姬絲汀在接受《Variety》訪問時，對於羅拔接拍《蝙蝠俠》時，她表示：「我為他感到十分高興，我真的十分，十分快樂。當我知道時，我叫：『噢！實在是太好了！』」

參考資料：The Independent, Variety、Hollywood Life