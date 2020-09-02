【細So偷食】前商台DJ細So（蘇耀宗）日前被爆料背着老婆陳穎楠（Wing）偷食KOL「阿B」，細So與陳穎楠（Wing）結婚9年，育有兩子，常常在社交媒體上分享生活點滴，看起來十分恩愛，而細So也一向是大眾眼中公認的「好爸爸」、「好丈夫」。因此細So偷食報導一出，他的好男人形象也盡毀，不少網民留言大罵細So。

細So與太太陳穎楠（Wing）結婚9年，曾經不時在社交媒體曬恩愛。（IG@wingsouth）

根據自稱「阿B」好友向傳媒爆料，細So與阿B的關係維持兩年半。指細So在Instagram看到對方的「靚相」後便展開追求，阿B被他的甜言蜜語攻陷甘作第三者。細So隨即租住葵涌工廠大廈成為「愛巢」，又開設只有阿B一人Follow的IG私密賬戶，不時在廁所脫光衣服開直播討阿B歡心。外遊時也不忘情人，會寄上一張印有自己相片的明信片給阿B，而細So經常戴着的黑色手繩有傳就是兩人的定情信物。阿B好友爆料時更附上兩人情慾對話截圖及細So半裸照。

細So隨後正式回應曾出軌，並已向老婆坦白，與第三者關係今年6月已再無聯絡，正式完結。

細So以往不論何時都會戴住與阿B的定情手繩，有傳阿B在6月與細So分手，巧合是細So在6月後未有再戴黑色手繩===>

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易因為家庭、工作壓力出軌 巨蟹顧家人設成掩飾？

細So被爆出軌2年半讓不少人大感驚訝，在他向傳媒回應指直至今年6月，他和Wing遭惡意留言攻擊並公開事件，事前太太Wing全不知情。

6月30日出生的細So是巨蟹座，是12星座中的顧家暖男代表，因此一向是不少女生心中的理想伴侶。事實上，重視家庭的他們卻是一眾星座中最容易出軌的代表之一，感性的他們很有同理心，也很會撫慰人心，即使已婚還是異性緣不絕，而面對種種誘惑，心軟的他們通常會「來者不拒」.

Wing日前上傳書枱照片到IG，大讚老公為了在兒子開學前做好書枱而連夜趕製。（IG@wingsouth）

人到中年的巨蟹座容易因為家庭、工作而產生壓力，當他們找到可傾訴的對象便會自然而然萌生愛意。巨蟹男潛意識大多都覺得自己出軌是「逼不得已」、壓力所致，據悉細So除了與阿B情話綿綿，也不時與阿B訴苦，講述與老婆之間的爭執。而且每當巨蟹男出軌往往難以被察覺，不論在旁人還是伴侶面前，他們都會盡力維持人人稱讚「好男人」的人設，甚至傾向以此形象作「掩飾」。

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新舊感情都難割捨？

第三者都總會盼望自己有一天被扶正，然而，如果你的對象是巨蟹男，這個願望或許難以成真。巨蟹男在感情上很「貪心」，同時也優柔寡斷讓他們既離不開第三者，又不想放棄正宮，即使他們出軌，骨子裏還是會保留「顧家」的本性。如果本身育有孩子，他們更不會想為了第三者而放棄原本的家庭，但又不願放棄第三者提供給他們能喘一口氣的「心靈港灣」。

細So承認自己出軌，並向太太道歉。（IG@soyiuchung）

細So與阿B的交流中，不時萌生對老婆的愧疚，直言「對你不夠好，對她亦很差」，又表示「最壞的蘇耀宗」。與巨蟹男的外遇會不停在自責與快感之間輪迴，糾纏多年，最後也不會得出結果，不少女生也會覺得心力交瘁。或許正因如此，阿B才忍不住向蘇太私訊坦白一切，並下定決心「斬纜」。

細So太太最後選擇原諒，如果恨過、罵過，兩個人都冷靜下來，不是因為被對方的甜言蜜語「蒙騙」，而是你看清自己的內心後，決定再給他一次機會，但在重修舊好前，又要先考慮甚麼？外國媒體《Bustle》指出在伴侶出軌後，如果你們能做到以下的事，不妨考慮復合：

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