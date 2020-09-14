徐榮在劇集《反黑路人甲》飾演脾氣暴躁的社團大佬「喪鐘」，與王浩信、張振朗不時有惡鬥場面。不過，現實中的徐榮卻是一名顧家男。

徐榮在劇集《反黑路人甲》飾演脾氣暴躁的社團大佬「喪鐘」。(tsuiwing0807@Instagram)

訓練班畢業村民、死屍、甲乙丙也做過？

徐榮做過金融投資、水喉匠、跟車送貨、廚房等工作，被星探發掘後參與第13期無綫電視藝員訓練班入行，起初以為會平步青雲，入行初期卻被安排村民、死屍等閒角，就連妝髮工作人員也會罵他，後來也沒遇上深刻角色讓觀眾記住他。

徐榮於《反黑路人甲》的演出＝＝＞

曾與同期比較 歷氣餒時刻

面對同期藝員訓練班的林峯、楊怡逐漸得到重要角色的機會，徐榮於接受無綫電視訪問時，坦言當時想不通自己可以怎樣做，後來決定調整心態，用心演繹每個角色，那怕是一個村民、甲乙丙死屍，直至2012年的《愛．回家》「馬強」慈父一角才讓觀眾真正認識。

徐榮透過小學同學認識太太Kathy，現已走過14年「象牙婚」。(tsuiwing0807@Instagram)

未打穩事業基礎遇太太 婚後積極工作負責養家

在當年寂寂無名之際，徐榮透過小學同學認識太太Kathy，二人拍拖兩年後結婚。徐榮在一次訪問中提及太太在他未有事業基礎時，沒計較他的身份與收入，為了愛低下頭就嫁了；婚後「男主外、女主內」，太太負責管理家中所有事情，甚至到後期購買的物業也歸太太名下。

+ 5 + 5 + 5

倆口子變成一家四口

婚後一年便誕下了兒子徐朗，本身沒想過育有兩名孩子，相反兒子卻希望有個妹妹作陪伴。徐榮於一次訪問中透露兒子擔心將來父母有一日過身，剩下自己孤零零一人；然而徐榮與太太亦明白這情況，待經濟穩定後也開始思考是否應多生育一名孩子，最後於2015年誕下女兒徐心怡（包包），讓他們互相陪伴。將來女兒結交男朋友也要經哥哥過目。

太太與子女均是徐榮的後盾。(tsuiwing0807@Instagram)

廿四孝爸爸 讓兒子自由追夢

比起傳統教學，徐榮卻較重視孩子的興趣發展，認為與其硬塞知識給他們，不如給予更多創作空間，故即使國際學校學費不菲，仍堅持安排子女就讀，希望他們輕鬆學習，甚至追夢。兒子徐朗5歲開始就抱有一個足球員夢，徐榮曾接受媒體訪問時表示支持，希望在兒子15歲前送去英國、德國、荷蘭等足球發展比較好的地方讀書與受訓，而他的確說到做到，徐朗已在早前獨自乘飛機前往英國升學，徐榮接受媒體訪問時指，學費與生活費很貴，故自己要更努力掙錢。

小心教育子女：希望做一個給予他們難題的人

徐榮拍攝《愛．回家》時被監製邀請其女兒徐心怡（包包）飾演「馬家好」，當時擔心拍攝時間過長，後來與監製溝通確保拍攝時間不會過份辛苦，以及希望為兩父女留個有趣紀念才答允，結果卻讓徐心怡（包包）受到演員們與觀眾的喜愛。正正受萬千寵愛在一身，徐榮有着自己的一套教育方法，在接受訪問時表示需要更加小心教育，亦不想子女拿很多方便，希望做一個給予他們難題的人，不希望他們的成長過於順利才能成就更堅強的一面。

徐榮曾在結婚11週年時，在社交平台分享當年結婚照。(tsuichanfamily@Instagram)

「反派角色」入型入格 靠14年夫妻默契？

子女也是徐榮與太太維持14年「象牙婚」的秘訣，視子女的將來為共同目標，而且為他們的家庭增添了一份熱鬧，例如旅行也會希望一家人出發，增加氣氛。不過，徐榮也會抽時間與太太拍拖吃飯、買餸、夜跑；而當徐榮投入了拍劇的反派角色，二人也會產生一份默契，減少說話以免徐榮輕易發怒。

太太與子女均是徐榮的後盾，為了他們，徐榮甚至可放棄結婚前愛玩的電單車，認為自己有什麼事會累及全家人，或遲些買一份重保險後再玩。徐榮在一次訪問中如是說。

胡諾言早前迎來43歲生日，陳琪在社交平台留言祝福，並指18年前胡諾言藉生日約會；二人至今相戀18載，到底有什麼保鮮秘訣？＝＝＞（延伸閱讀）

+ 8 + 8 + 8

《反黑路人甲》演員陣容鼎盛，「外援」湯怡成為劇集第一位跑出的女星，不過她曾坦言當年出道不久曾有過放棄念頭？（延伸閱讀）