劇集《反黑路人甲》演員陣容鼎盛，分別有王浩信、張振朗、馮盈盈、高海寧、蔣家旻等，「外援」湯怡亦是女主角之一。32歲、出道已14年的湯怡，演技終備受觀眾肯定，成為劇集第一位跑出的女星。

32歲的湯怡入行已14年，由客串角色變成女主角。(yuenkaka@Instagram)

參加美少女廚神被指「少女黎姿」

湯怡原名為袁家怡，入行前為學生，並擔任模特兒。2006年參與無綫電視飲食節目《美女廚房》美少女廚神選舉，被貫以「少女黎姿」之名，更因而有份客串劇集《寫意人生》，飾演黎姿角色的少女時代，成就第一次的戲劇演出。

湯怡在2006年參與無綫電視飲食節目《美女廚房》美少女廚神選舉，也是她第一次亮相於無綫電視。（myTV SUPER@YouTube截圖）

而她近日接受無綫電視訪問時，坦言美少女廚神時期的自己並不懂下廚，只是臨急抱佛腳找媽媽求助，回看那年更指當時不擅長面對鏡頭，口才也不佳，甚至聽到主持人在笑她因緊張而口吃的笑聲；拍劇亦未知如何消化角色與劇本，只知道在鏡頭面前要保持笑容，不能沒有表情。

【按圖看】湯怡當年的青澀樣貌＝＝＞

從不理解角色到主動投入

即使在過後簽約英皇娛樂，正式開始她的演員生涯，於《惡男事件》、《內衣少女》等多套電影擔任第二女主角、女配角的角色，但仍是未對演戲真正開竅。湯怡在一次訪問中亦提及，從前的自己到了片場不知道自己在做甚麼，也不理解自己的角色，純屬是將對白熟讀出來，一味只想着如何做表情讓樣貌好看。

直至後來累積了拍攝經驗，找導師甄詠蓓學戲，開始懂得更投入，勇於挑戰不同角色鍛煉演技。2014年至2015年期間參與多套香港電視劇集，在《夜班》、《開腦儆探》均分別擔任女主角；為詮釋角色，事前與導演、演員溝通，特意參考一些以往的電影戲劇，也剪了短髮配合角色以及親身拍攝吊威也的場面，而湯怡也曾在訪問透露拍攝時總共跳了二三十次，每次一拍完就腳軟。

外表柔弱的湯怡，個性非常硬淨。曾在IG寫：「我地好多時會因為人地嘅一句說話，去迎合去討好人地 ，但到底有無諗過自己鍾意啲咩？好多人都鍾意我長頭髮，我就偏偏唔留長。」(yuenkaka@Instagram)

曾試過半年沒工作想放棄 堅韌等待機會

不過，所演飾的角色亦沒令湯怡成功在觀眾身上留下印象；對於湯怡，或只憶起與洪卓立有過一段戀情與其乖乖女、凍齡的外貌，甚至連湯怡是名演員亦不知道。湯怡曾在2018年親身進行街訪「尋找湯怡的故事」，有人叫她楊怡、蔣怡，甚至近一半人未能認出她，更直言「可能在香港不出名」，她也大方得體回應。

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縱然如此，湯怡努力的背後，可能因對演戲的熱愛以及過往的經歷。試過在入行初期半年沒工作，只能坐在家中，讓媽媽有怨言；也試過有過放棄，找份穩定工作的念頭，溝通過後得到媽媽諒解與支持，故靜待機會的來臨。終於在2018年迎來電影《某日某月》第一女主角的機會，更扮演學生，湯怡除了外貌凍齡的優勢，事前更參考了許多90後女生的姿態，嘗試學習說話的語氣，無唯和感得到觀眾留意。

湯怡曾參與過的部份演出：

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湯怡曾與洪卓立相戀11年，當時被認定為愛情童話。(yuenkaka@Instagram)

面對愛情仍抱豁達心態

湯怡入行以來，僅與洪卓立有過戀情；二人的戀情維持11年，透過工作認識並相戀，起初走地下情，卻因各種傳聞的出現而令湯怡受盡網民攻擊，洪卓立為保護對方而決定公開關係，自此起便越愛越高調，以情侶檔出席活動，更開設「大洪小怡」Youtube頻道放閃，被認定為愛情童話。

不過，洪卓立與湯怡於2018年11月共同在Instagram發佈同一張照片，宣佈二人已分手，並由男女朋友，變成為對方赴湯蹈火的知心好友。事隔至今，兩方處於單身階段，各自亦沒緋聞流出。湯怡在接受媒體訪問時表示，自己生活圈子小，媽媽與朋友都替好感到擔心而介紹男生予她認識，現時已由「落閘」心態轉成開放，當成結識新朋友；雖然準備好迎接新戀情，但亦不會為拍拖而拍拖，重要的是要找到一個夾到的人。

【按圖看】更多《反黑路人甲》劇照＝＝＞

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