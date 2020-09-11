Staycation｜首次與男友過夜　準備好行李後　這4點做了嗎？

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和男友第一次出遊過夜好害羞，兩個人的關係還在摸索的階段，親密但還是保有形象，過夜顧名思義一定會有更親密的接觸，想要在戀情初期保有仙女感，讓戀情日日增溫，以下 4 大功課在過夜出遊出發前一定要完美準備才行，才不會有讓戀情不增反減的機會發生！

按圖了解和男友第一次出遊過夜4大注意事項▼▼▼

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Dappei 結語：

第一次和男友過夜出遊，想要讓這次的出遊更印象深刻，除了可以將自己打理好，還能夠一起準備好相同風格的服裝，讓留下的照片回憶更有趣，在準備過程所有努力都能夠讓兩個人一起經歷的回憶更加深刻美麗。

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原文：備戰決戰時刻！和男友「第一次出遊過夜」4 大注意事項，除毛、睡衣、香氣都要顧到！

【本文由「dappei 搭配 - 穿搭社群 & 流行生活網」授權提供。】

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