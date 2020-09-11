Staycation｜首次與男友過夜　準備好行李後　這4點做了嗎？

和男友第一次出遊過夜好害羞，兩個人的關係還在摸索的階段，親密但還是保有形象，過夜顧名思義一定會有更親密的接觸，想要在戀情初期保有仙女感，讓戀情日日增溫，以下 4 大功課在過夜出遊出發前一定要完美準備才行，才不會有讓戀情不增反減的機會發生！