前商台DJ細So（蘇耀宗）日前被爆料背着老婆陳穎楠（Wing）偷食KOL「阿B」， 細So一向以「好爸爸」、「愛妻號」形象示人，偷腥報導讓人難以置信。

細So出軌，太太陳穎楠選擇原諒。（IG@wingsouth）

小三「阿B」即已公開身份的練美施（Ｍacy）。現年35歲的練美施（Ｍacy），已婚育有兩名子女，而根據報導，練美施友人代為出頭，向傳媒爆料指細So在Instagram看到「阿B」練美施照片便被吸引，然後力追對方，為方便約會更租住工廈單位，兩人以黑色手繩作為定情信物，每次見面都會發生性行為。細So常常對她說甜言蜜語，對方情難自拔，不倫關係更持續2年半，最後練美施（Ｍacy）下定決心分手，因此私訊細So太太，先向對方道歉，又聲稱細So對自己死纏爛打，希望Wing能勸細So放手。

練美施（Ｍacy）指事前不知朋友向傳媒爆料，她昨晚（2日）回應傳媒確認身份。 （LFR@Facebook）

裝受害者比出軌更難忍受？

每每娛樂圈有偷食新聞傳出，當事人雖然會認錯，但總會有百般苦衷及藉口，同是演員的朱智賢及黎振燁可能會「抽離不了」，許志安則自言一時迷茫，直認「係壞咗嘅人」。而細So亦被指曾向阿B直言「蘇耀宗本身就是原罪，我是最壞的人」。而練美施（Ｍacy）與細So鬧分手期間，細So被指曾發訊息直言「我的痛苦，似乎是最易被忽視，我不會放棄你」，一字一句都在訴說自己多麼痛苦。

細So指婚外情讓他感到痛苦。（IG@soyiuchung）

扮演受害者 比出軌更渣?

雖然細So也曾表達對老婆的愧疚，但短訊字裏行間情深款款。自覺可憐的受害者戲碼，有時候比出軌本身還要可恨，說到最後，甚至會將矛頭反指向被背叛的一方，指責對方結婚久了，不再用心維繫婚姻，又或者埋怨對方將時間心力都放在孩子身上，自己才出外另找寄託。

羅志祥被爆出軌後，洋洋灑灑寫了7千字以《男孩女孩》為名的小說向周揚青認錯，有人質疑他到底是扮情聖還是真心悔改？點擊看道歉信全文===>

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修補關係首先要懂得低頭認錯

專注於婚姻治療的瑞士心理學家Esther Perel過去接觸過不同案例，曾經撰寫《如何保持長久的激情？》，她曾在「Ted Talk」上分享自己對於婚外情的見解。愛情無分對錯，是婚外情的人常常掛在嘴邊的話，Esther坦言大部份出軌的人雖然對傷害了伴侶感到內疚，卻從不覺得對第三者動情是一種錯，她直言在婚外情發生後若然想繼續維繫婚姻，出軌的一方首先要真誠地承認錯誤，在往後的一段時間都要擔任婚姻的「保衛者」，直至對方完全重拾信任為止。

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而被背叛的一方，自信可能會因此受到打擊，他們應安排朋友聚會或各類活動填滿生活，重拾快樂及自身價值，也藉此抑壓想知悉對方出軌細節的好奇心。大眾對於婚外情的感覺都是負面居多，Esther Perel卻直言某些夫妻經歷過婚外情後關係反而「浴火重生」，有些十多年沒有深入交流的夫妻因此契機開始進行深度、誠實的對話，關係比以往更加密切。

過去亦有不少男藝人背叛另一半出軌，點擊看==>