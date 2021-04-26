奧斯卡2021｜最佳女配角尹汝貞離婚重生　曾愛得卑微生活像傭人？

撰文： 劉思婷 最後更新日期： 2021-04-26 18:19

奧斯卡2021「最佳女配角」｜73歲韓國殿堂級影后尹汝貞今年以電影《農情家園》（Minari）入圍並勇奪奧斯卡「最佳女配角」獎項，勢如破竹成為首位奪得奧斯卡演技獎的韓國女演員，同時被譽為「韓國版梅麗史翠普」。

【奧斯卡2021｜最佳女配角】73歲韓國女演員尹汝貞以電影《農情家園》（Minari）入圍今年奧斯卡最佳女配角。（gettyimages）

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【奧斯卡2021｜最佳女配角】73歲尹汝貞演員事業成就無數 感情之路卻坎坷無比？

年屆古稀，尹汝貞面對表演仍然滿懷一腔熱血，出道超過50年的她出演過的電視劇與電影多不勝數，演技精湛的她早已獲獎無數，在韓國成為家喻戶曉的「國寶級」影后。後來出演《花樣姐姐》、《尹食堂》等人氣綜藝節目，尹汝貞因爽直豪邁的性格深入民心而大受歡迎，也讓更多亞洲觀眾開始認識她，人氣有增無減。

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尹汝貞事業巔峰期為愛淡出 真心換絕情丈夫出軌

然而事業登峰造極的尹汝貞，感情之路卻尤為坎坷，外表硬朗強悍的她背後卻暗藏著一段讓人心酸的婚姻故事。1971年，年僅24歲的尹汝貞出演電影處女作《火女》，她飾演一名鄉下少女與有婦之夫的僱主有染，當中有不少情慾場面，大膽演出讓她一舉獲得青龍獎、大鐘獎、釜日電影獎等多個獎項，精湛演技備受肯定。一舉成名的尹汝貞事業風生水起，後來接演多齣電視劇及電影作品都大獲成功，然而就在事業巔峰期，尹汝貞卻決定隨未婚夫歌手趙英男赴美結婚，為愛放棄事業，專心相夫教子，由絢爛歸於平淡。

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尹汝貞丈夫提出一「無理要求」 決心斬斷逾10年婚姻

生病的家庭⋯⋯三人行是活不下去的。 尹汝貞

尹汝貞為趙英男先後誕下兩個愛情結晶，然而就在眾人皆以為她終於可做一位「幸福人妻」，換來的卻是無情的背叛。據悉兩人剛到美國沒多久，據悉丈夫趙英男就變心出軌了，然而當時民風保守，身為妻子的尹汝貞只能啞忍，默默等待丈夫回心轉意。直至丈夫得寸進尺，有指他竟大膽要求想將「第三者」帶回家一起生活，這讓尹汝貞忍無可忍、徹底心灰意冷，她選擇結束10多年的婚姻，離婚後帶著兩個兒子回到韓國。

尹汝貞曾回憶起那段不堪的日子，她表示：「從結婚開始到1984年，在美國生活的那段日子裡，像傭人那樣整天打掃房間、帶孩子。」卑微的愛情，成為隱隱作痛的回憶。

【奧斯卡2021｜最佳女配角】尹汝貞曾為愛移居美國淡出娛樂圈。（NAVER）

回到韓國後，「離婚女性」、「單親媽媽」等負面標籤讓尹汝貞的事業一度停擺，然而正是經歷低谷，才讓她深深明白自己對於演員事業的熱忱與決心，她無懼外界眼光四處尋找機會，即使是演一些「被拋棄的離婚女」之類的角色。漸漸尹汝貞靠精湛的演出獲得觀眾認可，成功翻身再創事業高峰，重新走向「影后」的實力寶座。

不完美的婚姻不但沒有成為尹汝貞邁向成功的羈絆，反而凝聚成激勵她的動力。如今回憶那段離婚的不堪過往，尹汝貞早已放下，她風輕雲淡地表示一切都是自己的選擇，不會後悔，她還幽默地自嘲：「如果沒有遇見趙英男，我可能就是個演技一般的演員。」歲月的歷練，在尹汝貞身上積累成沉穩的人生智慧。

【奧斯卡2021｜最佳女配角】尹汝貞曾經歷離婚做單親媽媽，歷經磨難浴火重生成為受人敬重的資深演員。（팬클럽 사이트）

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