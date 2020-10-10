性愛教室｜女生難啟齒的6個性愛煩惱　性交時有尿意？沒有潮吹？

每個人都有一些不敢對別人說的祕密，尤其是性事，女生更是不敢開口，因此在搜尋網站查詢的次數，可能比詢問朋友還來得多。如果您正好有一些關於性愛的煩惱，又難以對旁人啟齒，不用擔心，以下整理了6個女生最常有的疑問，一起來看看吧！ 文：Doris Hsueh 醫學審稿：台灣註冊醫師賴建翰／Hello醫師

按圖看6個你不敢開口問的「性愛煩惱」解答▼▼▼

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1. 陰莖大小沒那麼重要

如果床伴的陰莖太小而無法取悅您，說出來吧！談性事並不可恥。他可以運用其他的方式讓您感到舒服，也許他可是非常擅長手技或是口技呢！如果陰莖太大的話呢？您可以使用大量的潤滑液，並要求床伴動作慢一點，或是採用女上男下的體位，這種方式可以讓您自行控制速度，以調整至您最滿意的狀態。

2. 坦白自己的口交喜好

每一位女性都需要各種口交帶來的刺激感。由於每個人的身體都不一樣，因此必須與床伴坦白表達您的喜好，對方才會知道您的需求。您可以用甜言蜜語或直接指出讓您興奮的位置、區塊和速度，接著再表現得非常愉悅且享受，這樣對方會很有成就感。

3. 沒有高潮的原因有很多

大部分女性都有這個問題，所以不要感到害羞。造成這個問題最有可能的原因，是沒有刺激到正確的位置。很多女性無法透過陰道性交獲得快感，反而在床伴或自己刺激陰蒂時達到高潮。如果不是上述的原因，影響高潮與性慾的原因，也可能是慢性病如糖尿病(Diabetes)、心血管疾病、抑鬱、壓力或荷爾蒙降低。

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4. 性交流血要就醫

女性若在性交時有流血的現象，應立即就醫，因為有可能是身體受到感染或子宮內膜異位的徵兆，但如果剛好做了子宮頸抹片檢查，也有流血的可能。性交疼痛則有可能為感染。

5. 性交時有尿意很正常

根據美國播客節目(Podcast)《與愛蜜莉一同談性》(Sex with Emily)的主持人Emily Morse的說法，女性在性交時想尿尿是一件好事，因為這代表您的G點(G-spot)有被準確地刺激到，也就是說您很有可能達到了高潮，但這時候尿道也有可能會排出一些尿液，尤其在膀胱充滿了水的狀況下。有些人認為這是女性高潮時的射精，但一些人卻否認這個說法。

6. 並不是每個女生都會潮吹

承接5.的說明，潮吹(Female ejaculation)是指女性尿道排出液體，通常是因為G點受到刺激才有這個現象。值得注意的是，此種液體不是尿液，雖然很多人都這麼認為，但摩絲指出：「它很像男性的精液，但沒有精蟲。」而不管您的床伴在A片裡看了些什麼，並不是每個女生都會出現潮吹。

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