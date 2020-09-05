前商台DJ蘇耀宗（細So）日前被爆出軌，太太陳穎楠（Wing）選擇原諒，本以為事件告一段落。蘇耀宗交往2年半的情婦「阿B」突然現身接受傳媒訪問，35歲的網店店主及親子KOL練美施（Macy）直認自己就是細So的出軌對象，訴說更多內情，讓人嘩然。

細So日前被爆出軌。（IG@wingsouth）

已婚，並育有兩名孩子的練美施（Macy）在回應傅媒時直言身體不止受過一次傷害，亦不止做過一次手術，當被追問是否曾為細So墮胎時，她又選擇不否認，並強調兩人是真愛，關係才能維持多年。練美施（Macy）任職中醫的老公，隨後亦有回應傳媒，並極力護航，指太太為人單純，太易信人。

練美施（Macy）受訪曾大談對老公看法及感情觀，點擊看===>

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感情「公審」讓身邊人難堪

練美施（Macy）指自己私訊細So太太Wing道歉，聲稱細So對自己死纏爛打，並相信Wing能勸細So放手，表面非常灑脫。只是Macy不同於周揚青，受訪後沒有一堆人替她抱不平，反倒惹來一片謾罵聲。

練美施不打自招，結果令事件一再發酵。（LFR@Facebook）

周揚青分手時同是將舊情人的惡行訴諸公眾，得到的回應卻差天共地。Macy飽受輿論壓力，更甚是，她的身邊人也受到牽連。縱然Macy丈夫公開維護她，指她為人單純，容易相信別人，結果丈夫的相貌、工作地點也接連被翻出。Macy嘴上感激丈夫，對出軌一事感到內疚，卻又把一切暴露在鎂光燈下，甚至口口聲聲直說與細So是真愛，難免讓人感到難堪。

細So與太太Ｗing近日亦被拍到一同拖手外出，關係似乎真的不受影響。（IG@wingsouth）

台灣用語：「恐怖情人」容易越陷越深?

有人覺得因為愛的反面就是恨，越是深愛，分開以後就會越憎恨對方，仿佛如此才能讓平衡心理。台灣把這種前度叫作「恐怖情人」，分手後公開私人事，又不停地有意無意「唱衰」對方，試圖讓對方不能回到正常生活，最後卻是自己久久不能走出上一段感情的陰霾。這種以愛為名，實情是訴怨還是「報復」，只有自己才知道。「恐怖情人」說穿了，一切的舉動皆因付出了青春、感情甚至金錢，卻覺得自己最後「甚麼都不是」。

於是她們寧願賠上自尊，也要毀滅對方。

一場鬧劇過後，訕笑怒罵的人都散場了，唯獨是你依然走不出來，以為可以藉此一洩心頭之恨，卻發現越是恨對方，越是陷得深。執迷於那個「不可能」的人，倒不如退後一步，放眼四周，可能會發現過往忽略了的美景。

如果才算「放下」？先學習「善忘」

到底怎樣才說是擺脫逝去的感情？一眾專家在外媒《Bustle》中指出忘掉前度的表現，其中一個就是內心平靜。心理學家Antonia Hall直言真正放下前度是你不會再對他的任何事有反應，即使他再次聯絡你，你也不會有任何感覺，反而會專注在自己的人生。想知自己是否已經放下前塵？以下跡象代表你已經忘掉前度：

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