前商台DJ蘇耀宗（細SO）偷食事件近日再爆出小三KOL「阿B」真身！就是35歲已婚太太練美施（Macy），更育有一子一女。今次這段婚外情關乎兩個家庭，人母人父雙雙出軌！網民立即聚焦已婚女人的身上，過去也有不少已婚女星出軌，她們最後情歸何處？

練美施（Macy）35歲是一名已婚太太，育有一子一女。（攝影：龔慧）

蘇耀宗與太太陳頴楠結婚9年，近日被傳媒揭發他與練美施暗交兩年半，不時到私竇幽會。直到私竇斷租後，蘇耀宗竟然跟練美施到郊外「車震」，事件引起全城熱議！到底小三練美施跟蘇耀宗的感情，是真情或假意？

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曾指丈夫是「心靈伴侶」 偷食為愛情感覺？傳為細So做人工流產

不少人懷疑女方偷食的原因、認真的程度。練美施曾經拍片提起過自己的愛情觀，坦言十分重視愛情的感覺！練美施認為不要將愛情物質化：「做Sales時有好多條件比當時男朋友好嘅男仔追求，但都畀唔到愛情感覺我，而且物質嘅追求某程度上係俾人睇，感情生活先係自己嘅。」她又指：「對方一定要花時間而唔係肯花錢喺你身上嘅人。」

練美施16歲就開始工作，後來經營時裝小生意。（LFR@Facebook）

練美施跟蘇耀宗暗交2年，承認與蘇耀宗的婚外情，強調二人是真心相愛，並非玩家心態。至於之前流傳她人工流產的事，她表示不想多提，疑似默認。練美施曾經形容與老公的關係是心靈伴侶。事件曝光後，練美施直言自己丈夫已經原諒了她。她亦將她的個人IG帳戶以及網店專頁都一併刪去。

練美施近幾年才代理護膚品，自學拍片，成為KOL！（LFR@Facebook）

練美施為兒子紋身 為女兒手作衣飾開網店 愛錫子女為何依然要找外遇？

練美施2012年結婚，她生了一子一女後，成為全職媽媽，不時分享自己與子女相處的影片、照片。2017年，練美施見4歲兒子能獨力完成畫作，相當感動，將畫紋在腰部位置，銘記仔仔成長的里程碑。原來練美施之所以會經營手工童裝網店，全因為當時她女兒只有三個月大，未見合適的嬰兒頭飾，而親手一針一線製作。她為女兒悉心打扮的心意，最後令她經營童裝網店。一個母親這麼愛錫小孩，為何依然要外遇？

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為何要結婚？為何又不忠？女人出軌心理

美國頂尖人類學家海倫費雪曾經出過書籍《我們為何結婚？又為何不忠？》，研究婚外情的原因，她曾於Ted Talk中解釋人為何戀愛又為何不忠的題目。有人說：「為什麼男人都那麼愛出軌?」海倫費雪笑言：「你憑什麼覺得是男性比較愛出軌呢?」「嗯，出軌的男性比較多啊!」她笑說：「那你認為這些出軌男人都是和誰上床了?」女人出軌的確不少呢！

美國知名生物人類學家海倫費雪是全球最大交友網站顧問，曾對人類愛情行為進行研究。(《TED TALK》海倫費雪影片截圖)

女人出軌好出奇？海倫費雪指出女性的性自主意識抬頭，會影響感情的穩定性。現今女性進入職場，令性、浪漫愛情及家庭生活方面都帶來一個極大衝擊。她表示現今女人在經濟、社會地位、性的方面與男人平起平坐，不過女性在分手時較少悔恨自責！

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同時愛上幾個人：有性先定有愛先？有高潮先！性慾如饑餓感驅動尋找對象



不時都聽聞跟Sex partner產生感情的是非？原來因為有高潮！海倫費雪提出戀愛目的就是要把兩個人拉近，愛上對方連在一起，產生強烈的性佔有慾，好讓他們可以組成兩人團隊養育嬰孩長大！她又指人為了繁殖，在演化時發展出三個腦系統，性慾驅動、浪漫愛情及依存感。因為相伴已久的感情給人平穩，而性慾驅動就是一項以性來尋找可能的對象，它一直不斷的騷擾你，就像饑餓感。

海倫費雪提醒三個腦系統都能配合作用！(khamkeo vilaysing/unsplash)

海倫費雪表示高潮時體內多巴胺會大量產生，而多巴胺是與愛情浪漫感相關的激素，隨時就會和一夜情的對象墜入情網！高潮來時，體內催產素和血管加壓素大量分泌，這些激素讓人產生依賴及歸屬感。所以人可以同一時間愛上幾個人，一方對長期伴侶感到深深的依附感，同時強烈的感受對另一個人的愛戀，然後還對這兩人以外的其他人感到性衝動！她又指當愛上某個有點神秘感的人，一部分原因是神秘感會刺激大腦產生更多多巴胺，能推動人萌芽愛情。

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男星外遇被原諒？女星紅杏出牆後多離婚？

男人還是女人偷食哪個值得原諒呢？綜觀過去不少有家室的男星曾經有外遇，可是今天一家和諧，夫妻情依然穩定。反之，一些已婚的女星跟老公「派綠帽」後，感情隨即決裂，往往是離婚收場。

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偷食事件影響的不只是另一半，還有雙方家庭的子女，除了面對家庭上的問題，都要接受外界輿論的壓力。如今蘇耀宗向太太坦承自己的不忠、背叛，終獲得原諒，達成共識會共同面對，只希望外界給予空間。蘇耀宗承諾：「感謝太太的原諒和愛護，本人向太太承諾，努力維繫家庭，做個好丈夫、好爸爸。」相信會比以往更珍惜家庭的寶貴！

蘇耀宗與太太人前恩愛，9月1日，蘇耀宗為一對兒子親手製作一張8呎長的書枱，表現了身為爸爸的責任。（Instagram@wingsouth）

身為人母的練美施，要兼顧家庭及子女的情況，當然不易面對。練美施的丈夫王先生任職中醫，早前開腔回應指太太「真係好好」，認為她為人太簡單，很易相信人，他一早跟太太講過，不要太相信對方（細So），這一切都不是真心。練美施獲丈夫的原諒，相當內疚更多次致歉，感謝他的支持和相陪。

練美施的老公是一名中醫師，一直支持太太發展的個人事業。因而網上流傳她的老公現時已年屆60，比她年長20多年。（LFR@Facebook）

別因出軌事件而對婚姻失望，世上還有很多真摯的感情，延伸閱讀：吳香倫患病陳榮峻極窩心 黃昏戀獲子女祝福 4影后當繼母同幸福