現年39歲的鄭希怡（Yumiko）近年轉戰內地發展事業，近期參與綜藝節目《乘風破浪的姐姐》後人氣再次急升，而節目競爭亦開始進入白熱化階段，可惜鄭希怡近日在綵排時卻不小心腳部受傷，其內疚自責的痛哭片更一度登上微博熱搜榜，風頭可謂一時無兩。

現年39歲的鄭希怡（Yumiko）憑出演綜藝節目《乘風破浪的姐姐》後人氣再次急升。 (yumiko.chengy@IG)

鄭希怡（Yumiko）的名字近日頻頻登上內地微博的熱搜榜，鄭希怡在節目《乘風破浪的姐姐》的一舉一動也備受網民關注，更連帶她的身價穩步上升，擁有不少廣告代言外，更於內地電影《霹靂霸王花》擔任女主角。近日，人氣與吸金力強勁的鄭希怡更有意在她的出生地上海置業，希望與分隔兩地的丈夫梁學儲（Andy）與梁子柔（梁浸浸）家人相聚。

梁子柔（梁浸浸）鏡頭下的父親梁學儲（Andy）與鄭希怡（Yumiko） (ndnco@IG)

想不到初出道便被傳媒稱為「英皇新人王」的鄭希怡（Yumiko），離開效力15年的英皇娛樂公司後，事業與愛情的發展，在輾轉之間出現未能預料的變化，就如鄭希怡（Yumiko）在訪問曾說：「我覺得人生不止在這一個舞臺在乘風破浪，整個人生都在乘風破浪，而且我不怕那些大風大浪。」一樣，她的一生總是在乘風破浪，但相信鄭希怡不怕那些大風大浪，也是由於鄭希怡擁有一個美滿家庭，丈夫梁學儲（Andy）能成為她的燈塔，當鄭希怡在海中迷失方向的時候，為她指引方向，領她走出困局。

【按下圖看更多】鄭希怡（Yumiko）近日的近照

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一次受傷險半身癱瘓 男友不離棄 明瞭把握當下勇敢愛

鄭希怡（Yumiko）經歷生死後，更明白愛要及時 (yumiko.chengy@IG)

當時年僅21歲的鄭希怡（Yumiko）剛成為歌手便備受公司力捧，推出個人舞曲《相對濕度》，同年更推出同名唱片《Yumiko The Debut EP》、《少女蝶》和參與電影《魂魄唔齊》的拍攝等。但後往數年，鄭希怡的事業發展卻屢次遇上阻撓，例如：2004年患病需切除鼻息肉、2006年於籌款活動表演時，失誤露出內褲和2007年於外地登台演出時，不慎「露點」，以上所發生的事也令鄭希怡情緒失落，需要好一段時間停工休養。雖然鄭希怡（Yumiko）多年來的事業發展總是不溫不火，但她卻收獲一份彌足珍貴的愛情，畢竟愛一個人不難，難的是遇上困難時卻能不離不棄。

於2012年時，鄭希怡（Yumiko）專程飛往泰國好友應采兒慶祝生日，誰不知樂極生悲，遇上意外。(鄭希怡（Yumiko）@微博)

於2012年時，鄭希怡（Yumiko）專程飛往泰國為好友應采兒慶祝生日，誰不知樂極生悲，鄭希怡不慎從三樓倒地受傷，她傷到頸椎外更被樹枝刺穿肺部而緊急送院。當時鄭希怡因身體狀況不允許她乘飛機回港診療，於是當時身為男友的梁學儲（Andy）就放下手頭上的工作，揚言會不離不棄陪伴在她的身邊，更會悉心照顧對方。

我覺得這個世界，拍拖比結婚快樂，結婚太多事情要兼顧，很多責任，不再是開始時那種單純的快樂。 鄭希怡（Yumiko）

我在29歲的時候有焦慮過，我覺得30歲對女人來說是一個「坎」，但那過了之後，我覺得就沒什麼一樣的，因為跟以前一樣，女性其實最重要的是知道自己想要什麼，然後愛自己並活在當下。 鄭希怡（Yumiko）

面對將來不能看透的命運，兩人更學會把握當下，在鄭希怡受傷的一個月後，男友梁學儲（Andy）便向曾與死神擦身而過的鄭希怡當眾求婚，當時男友梁學儲更不介意鄭希怡有半身癱瘓的危機，他更為鄭希怡計畫好，若她日後變成傷殘人士，該如何去照顧她等。面對男友梁學儲不求回報的愛，曾經歷多次感情創傷的鄭希怡，也明白自己以往不願意走進婚姻，只是因為那個「他」，不是對的人，若明白自己在愛中需要的是甚麼，需要甚麼的一生伴侶，那麼婚姻大門便不會令人恐懼，而是引領人們走進幸福的路上。

渴望簡單的愛 更謂談戀愛要像放風箏 感情才得以長久

鄭希怡（Yumiko）於2012年受傷後，當時的男友在她傷後一個月，當眾向鄭希怡（Yumiko）求婚。(鄭希怡（Yumiko）@FACEBOOK)

鄭希怡（Yumiko）與化妝師男友梁學儲（Andy）最後於2014年結束兩人8年的愛情長跑，並於泰國舉行婚禮，而未曾想過生兒育女的鄭希怡，於婚後一年也誕下兩人的愛情結晶品梁子柔（梁浸浸），從相戀到婚後已恩愛14年，一家三口過着幸福的生活。鄭希怡曾在訪問中坦言過，她一直渴望將來可擁有一段簡單的愛情，生活不需要大富大貴，最重要的是人能否相處與溝通得來，如今她也找到自己的幸福。

簡單的愛情是最好的，就如老夫老妻般的感覺，大家互相尊重，擁有共同目標就最好，還要加一點幽默感和上進心。 鄭希怡（Yumiko）

談情說愛時要像放風箏，要時鬆時緊，才可令愛情長久。 鄭希怡（Yumiko）

鄭希怡（Yumiko）與化妝師男友梁學儲（Andy）愛得平凡，但卻幸福非常 (yumiko.chengy@IG)

當時鄭希怡在誕下女兒時，發現女兒出現氣促情況與肺積水問題，更需要入住嬰兒ICU病房，當時丈夫梁學儲（Andy）更是擔當鄭希怡最強的依靠，陪伴在旁，甚至在最艱難時期安慰鄭希怡，為她帶來前所未見的安全感，更為家庭努力成為一位有擔當的父親。

不同年紀對於伴侶的要求與準則總是不同，鄭希怡更認為談情說愛時更需要像放風箏般，讓另一半在愛的關係中得到放鬆與自由的空間，作為放風箏的人，在線頭的另一端等待便可，因為有時弦線拉得繃緊更易折斷，愛情亦然。但願人們在愛中亦能找到契合的一位，並在愛裏學習成為更好的一個人。

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