一代「配音王」譚炳文（炳哥）早前因病離世，享年86歲。縱橫歌影視、播及配音的「五棲藝人」的譚炳文擔任配音員的工作逾半世紀，不但為眾多劇集留下不可取代的傳奇配音，更令觀眾見識老一輩藝人對工作的熱誠。回顧譚炳文的一生，他與好友李香琴組成為人熟悉的「最佳幕前情侶」，面對兩人令人津津樂道的緋聞，背後卻少不了太太的扶持與包容。

一代「配音王」譚炳文（炳哥）早前因病離世，享年86歲。 (VCG)

面對譚炳文（炳哥）的驟然離世，他的女兒譚淑瑩在社交網站上發文懷念父親譚炳文，並寫道：「人生如夢，爸爸（譚炳文）留下除了那顆慈愛的心，卓越的演藝成就，還有那永不言敗，敬業樂業的精神......做到你的女兒是我最大的幸福，爸爸我永遠愛你！」字裏行間女兒對父親訴盡不捨。

面對譚炳文（炳哥）的驟然離世，他的女兒譚淑瑩在社交網站上發文懷念父親譚炳文 (Ying Ying Tam@FACEBOOK)

「五棲藝人」的譚炳文於生前更推出逾30張黑膠唱片，其中一首與「幕前情侶」李香琴合唱《你回來吧》更是深入民心。60年代初前從美國回流到香港的李香琴認識了譚炳文，就此便開展兩人相知相惜的感情，往後更創立「歡樂影片公司」，並先創作拍攝《大鄉里威風八面》、《大鄉里與掃街添》與《你係得嘅》等賣座電影。

譚炳文與李香琴猶如天作之合的默契令兩人之間的緋聞愈演愈烈，但鮮少在幕前提及有關自己的感情與家庭生活的譚炳文，其實他的身邊早有一位結婚多年的「炳嫂」，面對譚炳文的「幕前戀情」，炳嫂還是本着低調個性，一直陪伴在丈夫譚炳文的身邊，擔當丈夫背後的女人。

【接下圖回顧】一代「配音王」譚炳文昔日的劇照與曾擔當過的配音角色

曾與李香琴「友達以上，戀人未滿」的緋聞傳足逾30年

譚炳文（炳哥）與李香琴猶如天作之合的默契，令兩人之間的緋聞愈演愈烈 (VCG)

譚炳文（炳哥）自1950年代起便活躍於香港的播音界，不少經典劇集與卡通片中的角色，均是由譚炳文所配音，例如：《包青天》的包拯、《笑傲江湖》的任我行、《IQ博士》的尼克珍大王、《老夫子》的大蕃薯到早前甚為火熱的劇集《慶餘年》中的莊墨韓等。

但譚炳文最令人津津樂道的往事，便是他與好友李香琴之間猶如「友達以上，戀人未滿」的感情，兩人從70年代初便開始合作，更合演過情侶，甚至合唱情深款款的情歌，而李香琴在接受《志雲飯局》時，更親自剖白對譚炳文的感情。

若說沒有就是騙人的，當然有感覺，有了感覺，出台交流也會好一些。 李香琴

我們合作了這麼久，又經常出雙入對，一定會有閒言閒語，所以也難怪他（譚炳文）太太會呷醋。 李香琴

李香琴在接受節目訪問時更說：「有一年，譚炳文忽然說，我們不要再搭檔了，因為『我老婆呷醋』。」譚炳文與李香琴如幻似真的緋聞，令到「炳嫂」呷醋，相信任誰也不願意看見身邊所愛的人，與另一位女人拉上任何的關係。

無懼緋聞影響夫婦感情 曾在友人面前親讚太太有一手好廚藝

譚炳文（炳哥）鮮少在幕前提及有關自己的感情與家庭生活，他與「炳嫂」結婚多年，並育有一子一女 (Ying Ying Tam@FACEBOOK)

譚炳文於2017年接受商台《一圈圈 星光背後》訪問時，曾鬆口回應有關「炳嫂」呷醋的問題，但言語間也盡見譚炳文對太太的疼愛，及他深信兩人多年的婚姻與深厚的感情，外界的緋聞也不會動搖到兩人彼此之間的感情。

緋聞，我做呢行唔理人講咩，話我當你傻囉！唔知佢（太太）呷唔呷，佢呷又好唔呷又好，都幾十年，呷乜鬼呀！ 譚炳文（炳哥）

譚炳文的感情一直十分低調，據有熟悉他們夫婦兩人的人表示，「炳嫂」個性賢淑低調，喜歡擔當譚炳文背後的女人，為對方打點生活的需要與家庭，盡能力烹調對方愛吃的菜式，讓丈夫感受到被照顧，而據稱譚炳文亦不時向友人稱讚太太的好廚藝。

譚炳文的女兒譚淑瑩曾為他籌辦生日宴會 (Ying Ying Tam@FACEBOOK)

另外，其實也不難在譚炳文女兒譚淑瑩所分享的家庭照中，發現譚炳文與「炳嫂」感情要好的蛛絲馬跡，譚炳文與太太亦不時攜手參與親友之間的飯局、為彼此慶祝生日與一起參加寺廟活動食齋菜等。雖然譚炳文最後未能與「炳嫂」應諾婚姻誓言中的白頭偕老，但他們多年的婚姻卻演活了不論生老病死，貧窮疾病，都會不離不棄與互相扶持的誓言，直到譚炳文離世，儘管傷心，但兩人最終仍會在世界的另一頭再遇見。

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