劇集《反黑路人甲》正在熱播中，現年73歲的姜大衞在劇中飾演攻於心計的晨爺，渾然天成的演技將角色人設發揮到極至。自4歲便入行當童星的姜大衞熱愛演戲，更選擇從加拿大回流香港重拾演戲夢，而結婚46年的妻子李琳琳也擔當「跟得夫人」，放棄自己所喜愛的外國生活，隨丈夫姜大衞回港，就是為了陪伴在愛人身邊，成為對方的最強後盾與歇息處。

姜大衛的妻子李琳琳於48歲才誕下兒子姜卓文 （IG@johnjrchiang）

「老戲骨」姜大衞在70年代初紅遍影壇半邊天，4歲便以童星身分入行，於1966年時以武師身分加入邵氏兄弟公司，年輕俊俏的姜大衞隨即便被當時是邵氏四大導演之一的張徹賞識，一躍成為《游俠兒》的男主角，令姜大衞的名字在武俠劇集中漸露光芒。姜大衞往後的星途一片光明，當時年僅23歲的他，更憑武俠電影《報仇》獲得《亞洲影展》的「最佳男主角」，成為該影展最年輕的影帝外，更是香港首位獲得該獎項的影星。

甚至連香港才女作家李碧華亦曾在文章上提到：「女中林青霞，男有姜大衛。」可猜想全盛時期的姜大衞是如何風靡電影圈。不過，當年只是27歲的姜大衞卻無懼事業受影響，與同為演員的李琳琳奉女成婚，做一個有承擔有膀頭且愛妻的男人。

【按下圖回顧】現年73歲的姜大衞早期的劇集造型，武俠曾演負心漢成劇迷「公敵」？

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對太太一見鍾情 事業高峰奉女成婚 相愛46年領悟：執拗沒有甚麼大不了 不要強迫對方改變

當年只有27歲的姜大衛與李琳琳，於1974年奉女成婚 (johnjrchiang@IG)

姜大衛曾接受《1圈圈 星光背後》訪問時，分享與太太相識的故事，表示太太李琳琳其實與家人早已認識，但從小便不「黐家」的姜大衛常常不在家，所以李琳琳一直未曾在姜大衛的家中認識他，而兩人真正的相遇與認識是在一場共同朋友的婚宴上。

當夫妻要一生一世，甚至幾生幾世的緣份。 姜大衞

當時姜大衛對太太李琳琳一見鍾情，雖然當時太太李琳琳已有男朋友。不過，兩人兜兜轉轉仍能夠在一起，相信這就是緣分。當時身為當紅小生的姜大衛與李琳琳相戀約５年後，並沒有大肆公布消息，直到兩人於1974年奉女成婚時，外界才得悉兩人熱戀。就此兩人便開展長達逾46年的恩愛婚姻，那年27歲的姜大衛由男朋友身份，一變就成為丈夫與父親，伴侶之間少不免因了解對方更多，或身份轉變而陷入不斷磨擦中。

如今姜大衛的一家五口相處樂也融融，孩子懂事，幸福非常。 (johnjrchiang@IG)

以前，我很多東西都會堅持到底，看不順眼便會出聲。 姜大衛

後生時，我們總是想改變對方，但慢慢就會知道有些東西是無得強迫。其實許多執拗都沒有甚麼大不了，總之不要傷害到自己和別人就可以了。 姜大衛

姜大衛在接受其他媒體訪問時曾說過，兩人剛開始婚姻的時候，雙方總是很想改變對方的個性來迎合自己，但好的愛情婚姻需要互相包容，從執拗中多了解對方的想法，並在對方身邊找到一個平衡點，將兩人的方向慢慢拉攏在一起，令婚姻與愛走得更長久。

姜大衛的太太李琳琳願意為了對方在48歲的高齡誕下兒子姜卓文，冒生命危險生子，不為甚麼，純粹因為「愛」。

【按下圖看更多】姜大衛與家人幸福的合照

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妻子患病令關係更緊靠 往後生活不能沒有對方

姜大衛的太太李琳琳於2011年被確診患上大腸癌 (johnjrchiang@IG)

2011年，姜大衛的太太李琳琳被確診患上大腸癌，癌細胞更擴散至淋巴，那時姜大衛對於夫妻之間的感情又有多一層的領悟，明白到疾病可以不動聲色帶走身邊陪伴自己多年的枕邊人，疾病的到來又令姜大衛明白，彼此的生活都需要對方參與，才是一個完整人生。

老婆有病，就算普通傷風咳嗽我都會擔心，莫說是初期的癌症，絕對是擔心。 姜大衛

但那時期，我確是很擔心。唯一可以做的，就是共同面對。 姜大衛

那時的姜大衛為了照顧患病的太太而全面停工，翻查資料他於2011年至2016年間都沒有電視劇出品，陪伴與照顧太太進行甚為煎熬的化療。而李琳琳的病情就這樣被愛的包圍下慢慢痊癒。姜大衛與妻子渡過這與生死邊緣，感情親密更勝從前，更以個人經歷去述說愛要及時的道理。如今姜大衛一家五口相處樂也融融，孩子懂事，幸福非常。

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