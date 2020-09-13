前商台DJ蘇耀宗（細So）出軌事件，他的老婆極速表態原諒，引來網民罵聲一片，也有人唏噓地問：「點解咁都忍得？」

前商台DJ蘇耀宗（細So）爆出出軌事件，老婆極速表態原諒卻引外界不完滿 ?(IG圖片)

面對身邊人背叛自己，身為女友或老婆都一定難以接受，只是，有的女人如周揚青選擇一拍兩散，亦有不少女人選擇原諒這條路——在一段關係之中，不論你是天皇巨星、家庭煮婦，亦無法避免被背叛的可能，被背叛後的抉擇，沒有大方與小器之別，決定留下或離開，都是一種煎熬。

那麼，我們是否要問，為何婚姻之中，選擇原諒這條路的女人仍然較多？筆者有些感受。

一、有些男人的出軌，不是因為二人之間沒有了愛

婚姻是一件很現實的事情，從0到建立家庭，夫妻不可能時時刻刻甜蜜。（《春嬌救志明》劇照）

男人出軌的原由千百種，有的人因為寂寞而錯愛，有的人因為貪圖新鮮，有的人因為欠缺性愛，有的人因為工作壓力太大，有的人因為懷念青春……無論理由看起來多麼荒誕無理、我們接不接受，事實是，有的男人出軌，並不是因為跟妻子感情多麼差，有些時候，二人之間甚至仍然很有愛。

男人出軌的原由千百種，有的心中仍可愛著老婆。(《春嬌與志明》劇照)

這樣的情況，女方原諒不原諒、留下不留下，都一樣煎熬一樣難——因為當你愛一個人，生活中也許有綿長的痛苦，但對方同時帶給你獨特的快樂，這樣的快樂，是否足夠彌補背叛帶來的傷痛、一段關係裡的情誼還剩下多少，恐怕只有當事人才知道。

二、從0到建立家庭，以血緣延續下一代，裡面有一種「革命情誼」

當你終於找到生命中那個「對的人」，並不代表能在頃刻之間順利把兩個生命融合一起——婚姻是一件很現實的事情，從0到建立家庭，夫妻不可能時時刻刻甜蜜，裡面要有很多的默默付出、細心的照顧、安靜的守候，還要扶持彼此成長、一起努力完成一個又一個目標，認真地實踐婚姻時的承諾。

支撐著婚姻的，也許不是山盟海誓和甜言蜜語，是一段段珍貴的回憶。（《春嬌救志明》劇照）

而一個女人，從愛人身份轉變成老婆，她會訝異地發現自己有時候還是他的媽媽、女友、女兒，再來到生兒育女的階段，建立以血緣維繫的家庭，血緣的關愛又會使夫妻團結、擴大並構成緊密的圈子，這一層層的感受、關係，不為外人道。

到底該轉身離去，或是並肩走下去，是女人的一場領悟。（《春嬌救志明》劇照）

有時候，有人會在婚姻裡失望，不想再重回軌道，有人則是在婚姻裡走偏，迷途欲返。無論如何，當失望、艱難來臨，支撐著婚姻的，也許不是山盟海誓和甜言蜜語，是一段段珍貴的回憶，一個個實現了的承諾，一些些日常瑣事、讓步、包容，一個個血緣至親，裡面混雜著的，不單純是愛情，友情，親情，還有一種融於血脈、夥伴般的革命情誼。

三、人生是減法，而愛是一輩子的學習

人生是減法，見一面，少一面，在愛情裡跌碰過的人都懂，跟一個人擦肩而過，突然相遇，微笑相識，相伴相知直到至死不渝，並不是想像中簡單。在短促又漫長的婚姻之中，愛會帶來許多艱難的課題，還有無間斷的自我對話及學習。

問題還是你想要和誰共度一生？你想不想和這個人共創未來？（《春嬌救志明》劇照）

美國前第一夫人Michelle Obama與先生 Barack Obama結婚28年，是大眾眼中的模範夫妻，近日，Michelle分享她在婚姻中學習到的事情，她表示：「婚姻是艱難的。這對每個人來說，都是不容易的。但是，問題還是要留給你自己來解答，你想要和誰共度一生？你想不想和這個人共創未來？而且你要知道，未來是艱辛的……在艱難的時刻，如果我選擇放棄了，如果我選擇一走了之，那我也等於失去了這一段關係中，更多美麗的部分。」

這個人能否彌補背叛帶來的傷痛，一段關係裡的情誼還剩下多少，恐怕只有當事人才知道。（《春嬌救志明》劇照）

最後，一個遭到背叛的人，她的原諒與否，跟她對感情投放的深淺沒有必然的因果關係，原諒不比不原諒優勝，離開也不是比留下薄情。到底該轉身離去，或是並肩走下去，是女人的一場領悟。