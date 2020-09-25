如果你問，難道女人不在乎性嗎？答案是：非常在乎。女人想要高潮嗎？老實說，想要。但結構上，男人就是比較容易滿足。那麼有愛的性，是否比性高潮更重要？這就取決於你遇上一個怎樣的人......

在同一張床上，男女對於「高潮」的要求大不同。(yuni_ladyday2/unsplash)

Café內，L心不在焉的把玩手機，看著男友已讀不回自己的訊息欄，有點無奈：「其實男人同女人可能真係來自唔同星球。」

L跟新男友一起幾個月，興趣個性十分契合，性生活L也覺得十分滿足，只是，L男友好像並不這麼覺得，在做愛過程中，一直用神經兮兮口氣問她是否舒服，或是不是快到了，L為了照顧男友自尊，總在假裝高潮。最近一次，L男友發現她在假裝後，一臉不悅沮喪，生她悶氣。

L語帶委屈：「雖然沒有高潮，但明明前戲、愛撫、親吻、做愛全部我都很享受。我覺得有愛的性，比單純的性高潮更重要，一直執著不放的，反倒是他自己本人。老是問怎樣舒服，有沒有高潮，難道我就沒有壓力嗎？」

女性的高潮有時就是「難以捉摸」，就像在森林捕捉小動物一樣，要耐心、有技巧。(lazybonesaustralia/unsplash)

有愛的性，是否比性高潮更重要，取決於你遇上一個怎樣的人，但J有一點令人思考：得到高潮，與女人是否在性裡感到滿意，似乎沒有必然關係。

當然，如果你問，難道女人不在乎性嗎？答案是：非常在乎。假如男人能隱身，偷聽女人們之間的聊天，你便會發現女人有多在乎性——

她們會在乎自己那裡緊不緊、黑不黑、水夠不夠多、毛髮的粗幼、對方在衝擊時是否舒服。她們還會在乎男人的大小形狀、前戲是否足夠，懂得的招式多不多……

女人在性方面的滿足感，跟關係裡的親密感有密切關係。（avasol／unsplash)

那麼，女人想要高潮嗎？老實說，想要。但結構上，男人就是比較容易滿足，做愛基本都會射，難以理解女性的高潮有時就是「難以捉摸」，有時候它很容易出現，而有時候很難，就像在森林捕捉小動物一樣，要耐心、有技巧，牠還不一定能現身。很多女性終其一生和性伴侶是很難在做愛過程中達到高潮，而是藉由其他輔具，例如手指、跳蛋等來達到高潮，而且，男女同時達到高潮幾乎是可遇不可求。

但可幸的是，女人在性方面的滿足感，跟關係裡的親密感有密切關係——因為女生的最重要的器官在大腦，而非下半身。（重點請劃起來！）

女生的最重要的器官在大腦，而非下半身。(craft_ear/unsplash)

即是說——

假如你是她炮友，你沒讓她到達身體的高潮，你恐怕就得被換下。

假如你是她男友／老公，即使只是貼著彼此身體磨來磨去、撫摸，探索彼此的敏感帶，過程中的親密感，女人感受到的快感、愉悅，並不亞於插入。

正因為陰道高潮真的不容易，很多女人之所以會假裝高潮，完全是出自於一種對心愛的男人有的「疼惜感」，因為清楚看見男人有多麼的投入與努力，又多麼的想要讓女人開心，女人感受到「被愛」時，便想要給男人一個回饋、一份「獎勵」，也不想傷他自尊。所以嘛，當男人一直糾結在「女人有沒有高潮」，女人臉上緊皺的眉頭，不愛的不是沒有高潮，女人不愛的，是你不安感帶來的壓力。

女人之所以會假裝高潮，完全是出自於一種對心愛的男人有的「疼惜感」。(ryanmoreno/unsplash)