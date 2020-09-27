説起「小龍女」，不知道大家會想起哪個女星所演繹的小龍女？但是説到最經典的，就不得不提李若彤。曾經被稱爲「最美小龍女」的她如今已經踏入了54歲，但是外貌卻像吃了防腐劑一樣，如同劇中小龍女般容貌十年如一日，美麗如昔。

54歲的李若彤曾經被稱爲「最美小龍女」，她的美貌就如同小龍女一般十年如一日，美麗如昔。（李若彤@微博）

李若彤不但美貌保養得宜，她還經常運動操肌，因此練就了一身纖瘦卻健美的身材，充滿曲線美的身形就像少女般凹凸有致，還有讓人羡慕的馬甲線，要練出這樣的身材絕對需要不少的毅力，不少網民們都紛紛表示自愧不如。除了她驚人的凍齡美貌備受關注之外，李若彤的感情生活也讓大家焦急，但是單身的她卻從容不迫，對於愛情，她選擇等待最好的出現。

李若彤不但美貌保養得宜，她還經常運動操肌，練就了一身充滿曲線美的身形，像少女般凹凸有致。（李若彤@微博）

李若彤年過50卻依舊散發仙氣：（按圖看更多）

+ 4 + 4 + 4

常有人說，你都到了這個年紀了，怎麼還不結婚？我只笑笑，並不反駁。那是因爲，我始終覺得，理想的婚姻，是在對的時間遇到對的人，而不是將就。 李若彤

李若彤的情路十分唏噓，曾經有一個人讓她不顧一切地付出了真心，最後卻換來滿身傷痕。在1995年李若彤事業走上巔峰時期，《神雕俠侶》中「小龍女」一角讓她紅透半邊天，其後的劇集《天龍八部》、《楊門女將》更奠定了她一線女星的地位，在四年後，命運讓她遇到了商人郭應泉，雖然郭應泉被外界指「其貌不揚」更是離過婚，但李若彤卻不動搖地愛上了他，即使後來他因爲金融風暴財政陷入困境，李若彤依然義無反顧地追隨他，有指還為他償還債務。

李若彤最爲人熟知的角色就是《神雕俠侶》中小龍女一角，這個角色更讓她一舉成名。（《神雕俠侶》劇照）

李若彤年輕時氣質出衆「最美小龍女」無可取代：（按圖看更多）

+ 2 + 2 + 2

有傳因爲男友不喜歡她的幕前工作，李若彤逐漸減少工作，於2004年後淡出幕前，爲了迎合男友更推掉了所有的電影、電視劇和廣告等，可惜相愛10年最後只換來一句分手，當時的李若彤感到晴天霹靂，這段愛情長跑最後落得無疾而終的下場，傷的固然是深。有指李若彤花上了幾年的時間才走出了分手的陰霾，已經走出傷痛的她曾經在微博上分享對於過去這段感情的想法，她認爲女人不管經歷了什麼都要獨立自强，收拾心情重新出發。

李若彤曾經花了10年青春在前男友郭應泉身上，可惜最後也失敗告終。（李若彤@微博）

一開始我會覺得爲什麼我重生得那麼遲，應該要更早一點就醒過來。現在我想，一切都是最好的安排，一切剛剛好。曾經遭遇什麼，經歷什麼，都不重要。最重要的是，要懂得重新出發，從心出發。 李若彤

現在的李若彤即使年過50，但是卻活自信、美麗，她的生活非常自律，嚴格管理自己的身材，希望呈現最好的一面示人，她認為對自己有要求才會有進步的空間。她經常鼓勵女性要不斷增值自己，不要活在別人的世界裏，她的正能量感染了不少女性積極向上生活，即使歲月流逝，但仍要保持初心不變，爲自己而活。

李若彤即使年過半百，但是卻活得自信美麗。（李若彤@微博）

他人以爲，女人30歲之後，巔峰已過。實際上，無論在何時，無論什麼年紀都不應該止步不前，我們總要保持好奇地活著。人生從來不由他人定義，我們都要好好過。

54歲的李若彤練出馬甲綫完美身材更勝少女：（按圖看更多）

圈中為愛情甘願放下事業的女星

愛情和麵包固然都重要，但是魚與熊掌不可兼得，大家又會怎樣選擇。娛樂圈中就有不少女星在兩者之中選擇了愛情，在遇到愛情之前她們是女强人，但是在愛情面前她們卻瞬間變回小女人。只要是對的時間對的人，能讓愛情安心停泊的避風港，即使要花上時間等待也是值得。

娛樂圈中爲了愛情放棄事業的女星：(按圖看更多)