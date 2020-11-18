愛情心理｜你們感情會否長久？專家分析「細水長流愛情」4個特質

談情說性
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你和另一半的關係穩定嗎？你認為你們可以擁有細水長流的愛情嗎？相信很多人都不能肯定的答出來，甚至只會自己騙自己的說「當然可以」。美國婚姻心理學家 John Gottman，就發現夫婦及情侶在對談中，都可以利用四個關鍵特質，來分析他們的感情關係會否長久。John Gottman 更表示「反應」是騙不了人的，快來了解一下是哪四個特質。

1. 正向情感

你也會向伴侶說出讚賞及感謝的說話嗎？正向情感對一對情侶想說是十分重要的，從雙方的對話、肢體接觸甚至眼神接觸間，都能觀察出兩人對伴侶的情感，溫暖、尊重、欣賞、感激等，都是常見的正向情感。或者在談話之中，兩人都會輕易的說出欣賞及感激對方的地方，也不會吝嗇對伴侶的稱讚，從而回味兩人的幸福時光。

2. 視「我們」為一體

感情關係是否長遠，亦視乎兩人對關係的定義。有些情侶雖然在相處中，習慣保持私人空間及尊重，但在談論人生中大大小小的計劃時，就會將「我們」放在唇邊。以「我們」來代替「我」，其實是強調彼此之間良好交流及關係穩定性的證據，亦代表雙方關係的安全感。當大家都對關係擁有信心的話，就不再需要分「你」和「我」。

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3. 熱情

「熱情」與「新鮮感」不一樣，不少情侶都會誤以為一起很長時間，對對方失去「熱情」是正常的事，事實並不如此。即使相處很長時間的情侶，只要依然擁有熱情，就會樂於談論以往經歷的回憶點滴，亦會對很多細節都記得清楚；相反，缺乏熱情的情侶，在喚起回憶時不但記不清楚，更會模糊地說「其實沒什麼特別的」，對兩人的經歷都失去興趣了。

4. 正面回看艱難時刻

最後一點，就是兩人如何看待以往一起經歷過的挫折及艱難時刻，除了在事業發展上遇到的問題，更多的是兩人抱什麼態度回看相處時出現的問題。有些人會說，「我們因為出外吃飯找不到餐廳而吵架了，他很無理取鬧，大罵一場太可怕。」；有些人卻會說，「我們吵架了，但我現在知道他不喜歡排隊等待，我們現在關係更好了。」同一件事上，兩人的取態十分重要，也會直接影響以後的關係。

看過以後四點特質之後，你有馬上回想你跟另一半的相處嗎？

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【本文獲「WIW - Women In Work」授權轉載。】

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