由高海寧、馬國明、黎諾懿主演的無綫劇集《C9特工》近日播出，現年49歲的袁潔儀在劇中飾演馬國明姐姐，她是1989年的亞洲小姐五強，甫出道便被力捧。後來她經歷事業低潮期，回到內地登台維持生計，因此邂逅在內地做武警的丈夫，並且為愛移居廣州。

袁潔儀在《C9特工》中戲份算多。（《C9特工》劇照）

袁潔儀初入行算是較幸運的一個，雖然當年選亞姐止步五強，三甲不入，但選完後便成為主角，其後主持兒童節目，成為「潔儀姐姐」陪伴一代小朋友成長。然而，之後亞視開始陷入財困，袁潔儀因此被大幅減薪，在經理人同意下，她在外接工作以彌補薪酬不足。亞視高層因此對她有微言，約滿之後更不獲續約，才回到內地發展。

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三度流產盼丈夫「包二奶」

袁潔儀與丈夫結婚多年，她接受《01娛樂》訪問時直言兩人結婚之前，她發現自己已懷孕，可惜在排期結婚期間，她產檢時發現腹中胎兒沒了心跳，因此要做流產手術。之後兩度懷孕，但都不幸流產，袁潔儀與丈夫都受盡打擊。懷孕生子難以強求，她覺得自己是丈夫的負累，因此萌生一個現今大眾都覺得奇怪的想法。她覺得丈夫應該要擁有自己的小朋友，所以向丈夫提議「包二奶」，她直言「古代人都是三妻四妾」，而自己年紀比丈夫大，很怕老了之後給丈夫帶來負累。

袁潔儀坦言曾提議丈夫「包二奶」。（01娛樂/陳順禎攝）

袁潔儀此言一出，惹來不少爭議，有人直言她很傻，又有人說她不懂自愛，將自己置於「低賤」位置。她卻一概不理，更直言叫丈夫「包二奶」這個方法「其實最實際，又唔使晒錢！」，年紀大後，身為二奶的「妹妹」也可以順道照顧一下自己。不過這個天馬行空的想法最終被丈夫拒絕，袁潔儀才願意打消念頭，兩人再計劃嘗試人工受孕。

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一半人工援助寶珮如

縱然大部份現代女性都不同意袁潔儀的觀點，但也不得不佩服她的豁達和大愛，正因為生性樂觀，在演藝圈闖蕩多年，經歷過跌宕起伏，由昔日被捧做主角到今天只出現數場戲的閒角，她依然能笑住說一句「有得做已經好好」，坦然面對。入行多年，袁潔儀雖沒有戲劇代表作品，曾與她合作過的梁思浩更在網台節目《大家真瘋Show》中直踩她演技差，當年因外形才獲得做主角的機會，但她卻出名有義氣，入行以來關於她的報導無一不是讚許。

袁潔儀近年在無綫劇集的演出戲份不多，但大多都受到注目。（《法證先鋒4》劇照）

不僅對丈夫的愛義無反顧，她對好友也是掏心掏肺。袁潔儀接受無綫娛樂新聞台訪問時，憶述好友寶珮如在多年前遭遇車禍，下顎盡碎毀容，經歷多次手術，一度陷入財困。而袁潔儀當年雖然正在供樓，財政壓力也不算小，但每次回內地登台都會分將部份薪酬分給寶珮如，她自言「有手有腳」，即使幫助了好友仍能將錢賺回來。

潔儀姐姐事事關心丈夫所需，對朋友亦有情有義，實屬難得。

袁潔儀對好友寶珮如有情有義。（IG@babybohkartist）

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