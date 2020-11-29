呷醋會肥！原來「妒忌」帶來的影響還有這些　要收好你的佔有慾

戀愛怎麼影響身材？讓女生都很緊張的一份的醫學報告！

女生吃醋是天生的，沒有一個女生看到喜歡的人將注意力轉移到別人身上，還能開心的舉雙手贊成啊～只要看到情敵，不管做什麼都想贈送白眼……有時候為了宣示主權，還要在社交媒體上掀起緊繃的攻防戰。「現在在我身邊的他是不是真心的他？」每天都會問自己這問題千百回，每天心情隨著對方的舉動起起伏伏，戀愛怎麼那麼累？不過你知道，在這段為愛瘋癲的時間裡，你的身體正在產生什麼樣的變化嗎？首先必須分清楚妒忌的種類~

你在為愛瘋狂時，你知道你的身體會因此變化嗎？按圖查看妒忌的種類與影響，別因「妒忌」變醜了！▼▼▼

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俗話說，忌妒讓人變得更醜陋果然是真的呢！聽起來是不是很可怕~其實適當的忌妒與佔有慾，能夠提升對抗惡勢力的爆發度，也有人為了不想輸而變得更美，一切都關乎自己如何消化這股不安的情緒~看完有沒有一種戀愛怎麼那麼累的感覺？還不如回家跟貓咪一起過獨居老人的生活好了 (攤)

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【本文獲「WISHNOTE」授權轉載，原標題：愛吃醋的女生容易變胖！不只這些，忌妒還有更可怕的影響】