印籍藝人喬寶寶於05年參加《殘酷一叮》後一舉成名，獲無綫垂青簽約出道，多年來精靈鬼馬的形象深入民心。可惜近年來喬寶寶工作收入減少，決定約滿後便與家人移居蘇格蘭，共享天倫之樂，他亦坦言只要有好劇本，也會考慮回港參與演出，因喬寶寶始終不捨得香港。

印籍外表操流利廣東話形象深入民心 入行6年賺千萬在蘇格蘭購5千呎複式獨立屋﹖

喬寶寶大兒子當時在蘇格蘭迎娶在大學時期認識的女友Manjit。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

現年50歲的喬寶寶是在香港土生土長的印籍藝人，初入行便憑性格開朗形象獲得不少演出機會，加上印籍面孔卻能說出流利的廣東話，以至有不少機構找他宣傳唱歌，他入行6年已賺取一千萬元以上。雖然近年來喬寶寶的工作減少，但這筆資產能讓他於蘇格蘭購置5千呎的複式獨立屋，樓高兩層，更擁有2廳5房與3套廁，門前花園更改建成籃球場，不但可招待朋友入住，亦提供舒適的生活予家人。

喬寶寶曾在訪問表示初入行時，感謝妻子Gurinder Kaur Gill體諒與全力支持，願意獨自一人漂洋過海到香港生活，現時兩人結婚30年也非常恩愛，婚後育有兩名兒子，大兒子亦早已成家立室，整個家庭非常幸福。但原來喬寶寶當初覓得真愛並不是基於自由戀愛，一切都是源於其父母的媒妁之言，名副其實是一場「盲婚啞嫁」。

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盲婚啞嫁覓得真愛情 喬寶寶：媒妁之言的婚姻，維持率最高

喬寶寶接受節目《1圈圈 星光背後》訪問時提到與現任妻子結婚是因為母親的要求。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

喬寶寶接受節目《1圈圈 星光背後》訪問時提到，他在1990年娶妻子Gurinder Kaur Gill，但促成這件婚姻大事並不是他對妻子有着深厚的愛，想與對方白頭到老，結婚是順服母親的建議，亦是傳統意義上的「盲婚啞嫁」。

喬寶寶現時與妻子結婚30年也非常恩愛，婚後育有兩名兒子。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

那時喬寶寶因父母的媒妁之言而步入婚姻，那年他才19歲更有一位初戀女友，但喬寶寶無可奈何地與初戀女友分手。結婚前的喬寶寶只初步了解對方家族背景。其後，喬寶寶便帶着兩套西裝回到印度，因印度結婚習俗傳統是由女方負責出嫁時所有的嫁妝，所以當時整個婚宴全由女方支付。

現在自由戀愛，好多人離婚。反而媒妁之言的婚姻，維持率最高。 喬寶寶

但兩人結婚至今已30年，他在其他訪問中表示自己與妻子感情相當好，相處亦非常融洽，他透露自己是一位長不透的大人，比他大四歲妻子較他成熟，反倒在相處或處事上教會他很多道理，所以兩人平日相處亦甚少出現拗撬，他也認為或許是因為自己宗教信仰的關係，雖然是盲婚啞嫁但卻比起自由戀愛的人，收獲更多甜美的果實。

７成收入交給妻子打理 為家人決意全家移民蘇格蘭

喬寶寶在2013時，決定為家人而全家移民蘇格蘭。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

當年可算是我的事業高峰期，但家庭比事業更重要，妻子當年為我放棄印度籍來香港，結婚多年，所以我要為我妻子爭取身份，最後決定全家移民蘇格蘭。 喬寶寶

婚後兩人先後育有兩名兒子，但幼子Arvin出生後不久，便發現他患有先天性脊椎神經線疾病，走路比起常人需要花多３倍的力氣，而且每隔兩至３個星期，也需要注射肉毒桿菌素（打Botox）來放鬆筋肌，為了兒子獲得更好照顧與生活，加上妻子即便在港已居住20多年，但當時仍未能取得香港特區護照，所以他決定全家移民蘇格蘭，在2013年喬寶寶短暫離開香港到蘇格蘭居住後，再回到香港工作而妻子便先在蘇格蘭定居。

喬寶寶的幼子Arvin出生後不久便發現他患有先天性脊椎神經線疾病，所以他為了兒子而全家移民蘇格蘭。(喬寶寶 Qbobo@FACEBOOK)

我賺錢賺了那麼久，７成都給妻子，不要看我們是大男人主義，紅簿仔其實也在妻子手上。因為男仔基本上是剩不到錢，由妻子管錢最好，反正都用在小朋友身上而已。 喬寶寶

喬寶寶的妻子Gurinder Kaur Gill亦是典型的印度女性，即使初時與丈夫分隔兩地亦對婚姻感到放心，亦不會對所有事都尋根問底，對這段婚姻一直存在信心，加上妻子照顧得兒子甚佳，令到喬寶寶在港發展事業上沒有後顧之憂，也讓他們之間關係更加緊密與充滿愛。

喬寶寶在2017年的情人節於Facebook向太太寫道：

Our house would never have become a home without you. Our kids would never have understood the meaning of family without you. I would have never experienced love without you. 我們的房子沒有妳便不成家，孩子沒有妳便不明白何謂家人，我沒有妳便沒經歷愛。 喬寶寶

雖然過往盲婚啞嫁造成很多愛情或家庭悲劇，人生從沒有交集的陌生人卻因媒妁之言而結合，有時雙方關係起始並不是以「愛」，甚至有些婚姻是家族之間能互惠互利或傳宗接代的手段。但其實「愛情」與「婚姻」或許本來就沒有一個等號，當初愛得癡纏的情侶，雖因愛走進婚姻，最後卻因為「愛」、因為了解而漸行漸遠，所以有時候在這些看似封閉的婚姻中，或許可找到另一種堅固的愛。

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